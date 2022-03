Mi sono sbagliato diverse settimane fa quando ho suggerito che Vladimir Putin non aveva intenzione di invadere l’Ucraina ma voleva semplicemente che l’Occidente affrontasse i suoi problemi di sicurezza nell’Europa orientale. Evidentemente vuole trasformare l’intero Paese in un altro satellite come la Bielorussia, e forse aggiungerli formalmente alla Russia entro pochi anni.

Esattamente ciò che può realizzare militarmente è una questione aperta. Kiev si trova vicino al confine e secondo quanto riferito le truppe russe vi sono entrate nel secondo giorno di combattimenti, ma l’Ucraina è un paese grande e popoloso e gli Stati Uniti hanno scoperto quanto possa essere difficile sottomettere un paese del genere. Piuttosto che speculare sull’esito militare e politico dell’invasione, vorrei suggerire che si tratta di un punto di svolta per il sistema internazionale – il prossimo capitolo di una storia iniziata con il crollo del comunismo nel 1989 e le cui radici risalgono a almeno fino al 1919.

Oggi dimentichiamo facilmente che sia la Società delle Nazioni che le Nazioni Unite originariamente miravano non a organizzare guerre contro gli aggressori, ma a trovare alternative alla guerra. Negoziazione, arbitrato e conciliazione erano le alternative preferite nell’era della Lega, ma fallirono quando i giapponesi si rifiutarono di accettare le raccomandazioni della Lega in Manciuria, e quando Mussolini sfidò la Lega e una minaccia di sanzioni economiche dopo aver attaccato l’Etiopia. Il presidente Truman sperava pubblicamente che le Nazioni Unite avrebbero risolto pacificamente le controversie nel 1945, ma pochi anni dopo dovette riconoscere che le differenze tra le grandi potenze lo stavano rendendo impossibile.

Nel 1950, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite autorizzò effettivamente la guerra per fermare l’aggressione nordcoreana sotto un comandante statunitense, perché il delegato sovietico stava boicottando il consiglio quando scoppiò la guerra. Quell’attacco convinse gli Stati Uniti che si trovavano di fronte a un’Unione Sovietica irrimediabilmente ostile ed espansionista, e che dovevano fare affidamento sulle alleanze e sulla forza militare per fermarlo.

George HW Bush era un veterano di 21 anni quando fu adottata la Carta delle Nazioni Unite e presidente nel 1990 quando Saddam Hussein invase il Kuwait mentre l’impero sovietico stava crollando. Per un breve brillante momento, Bush è riuscito a convincere l’intero Consiglio di sicurezza a sostenere la guerra per rimuovere Saddam dal Kuwait, comprese sia l’URSS che la Cina. Tuttavia, sia i neoconservatori del suo stesso partito che la leadership di politica estera dell’amministrazione Clinton hanno preso questo non come una prova non che un modello originale delle Nazioni Unite potesse funzionare, ma piuttosto che gli Stati Uniti potevano usare il loro potere politico, economico e militare per assicurare qualsiasi risultato voleva in qualsiasi parte del mondo.

Questo era il tema del libro del Segretario generale delle Nazioni Unite Boutros Boutros-Ghali, Unvanquished, nel 1999, e nello stesso anno gli Stati Uniti, incapaci questa volta di assicurarsi il sostegno russo o cinese nel Consiglio di sicurezza, usarono la NATO per combattere una guerra contro Jugoslavia sotto il Kosovo. Quattro anni dopo, siamo andati in Iraq quasi senza alcun sostegno delle Nazioni Unite. A quel punto l’amministrazione George W. Bush aveva affermato il diritto di attaccare qualsiasi nazione che stesse sviluppando armi che non pensavamo avrebbe dovuto avere nella sua strategia di sicurezza nazionale del 2002. E sebbene Barack Obama si fosse opposto alla guerra in Iraq, ha intrapreso un cambio di regime sia in Libia che in Siria senza l’autorizzazione delle Nazioni Unite, con risultati che andavano da contrastanti a disastrosi.

Vladimir Putin ha rifiutato fin dall’inizio il sistema “unipolare” del potere degli Stati Uniti, e in Georgia, Crimea e ora in tutta l’Ucraina, ha unilateralmente usato la forza per imporre lui stesso un risultato preferito. Gli Stati Uniti e la NATO non stanno sfidando militarmente l’invasione dell’Ucraina, ma vogliono costringere la Russia a rinunciarvi, a quanto pare, con pesanti sanzioni economiche. In effetti, stanno scommettendo sul fatto che nell’era della globalizzazione, il loro controllo sulle istituzioni economiche e finanziarie internazionali – combinato, forse, con una determinata resistenza ucraina – renderà impossibile per una nazione aggressore sfidare la loro volontà.

Se questa tattica avrà successo, rivendicherà la convinzione degli Stati Uniti di poter operare la propria volontà in tutto il mondo per conto di determinati principi di legge e di autodeterminazione. In caso contrario, ci troveremo di fronte a due grandi potenze rivali – Russia e Cina – che rifiutano esplicitamente molti dei nostri principi e della nostra leadership e che possono in qualsiasi momento usare la forza militare per raggiungere i propri obiettivi locali. Se Putin stabilirà il controllo sull’Ucraina, gli Stati baltici saranno il prossimo obiettivo logico, mentre la minaccia cinese a Taiwan diventerà più acuta.

Ciò che gli Stati Uniti possono fare, se il potere economico ha fallito, dipenderà dalle realtà militari locali. Gli Stati baltici non possono essere facilmente interdetti dai russi sono abbastanza piccoli da rendere possibile la difesa della NATO. Taiwan, d’altra parte, è ora molto vulnerabile a un attacco cinese e gli Stati Uniti potrebbero subire disastrose perdite navali cercando di fermarne uno. Nel frattempo, la possibilità di un nuovo conflitto tra grandi potenze porterà con sé la possibilità di uno scambio nucleare.

Non c’è nulla di sbagliato nei principi del diritto internazionale, nel rispetto delle frontiere e nel rispetto dei diritti dei popoli di scegliere la forma di governo per cui gli Stati Uniti rappresentano, anche se gli stessi Stati Uniti hanno violato tali principi per vari motivi a vari volte. Il mondo che Wilson e FDR sognavano, in cui tutte le nazioni accettassero questi principi, sarebbe stato migliore. Eppure non è chiaro che in un mondo di tre grandi potenze militari, una di queste potenze possa costringere le altre a osservarle. Questo è il problema che ora è in gioco in questa crisi, e se Putin prenderà l’Ucraina, dovremo affrontare un nuovo mondo di competizione tra superpotenze e continue minacce di guerra locale limitata.