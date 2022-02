Gli occhi sono puntati sulla Cina dopo che la Russia ha lanciato un’invasione su vasta scala dell’Ucraina per vedere se Pechino avrebbe fatto una mossa opportunistica nell’Indo-Pacifico, con gli analisti che affermano che Pechino sta osservando ‘intensamente’ gli sviluppi in Ucraina prima di prendere qualsiasi decisione.

I funzionari cinesi, pur rifiutandosi di definire l’azione di Putin una ‘invasione’, affermano che stanno ‘monitorando da vicino gli ultimi sviluppi’.

«Chiediamo a tutte le parti di esercitare moderazione e impedire che la situazione sfugga al controllo», ha affermato il portavoce del ministero degli Affari esteri cinese Hua Chunying. La Cina ha mantenuto questa posizione dall’inizio della crisi ucraina.

Il Vietnam, che ha controversie territoriali con la Cina nel Mar Cinese Meridionale, ha parlato poco del conflitto. Il suo portavoce del ministero degli Esteri ha detto esattamente le stesse parole: “Chiediamo a tutte le parti di esercitare moderazione”. Hanoi nutre un sospetto di lunga data sulle intenzioni di Pechino nel Mar Cinese Meridionale e senza dubbio sta osservando da vicino i movimenti della Cina. «È necessario mantenere la pressione», ha aggiunto.

Anche Pechino, nel frattempo, sta guardando. «L’alleato di Putin, il Presidente cinese Xi Jinping, sta osservando attentamente il precedente stabilito dalle azioni di Putin», ha affermato John Blaxland, Professore presso lo Strategic and Defense Studies Center all’Australian National University.

«Se Putin riesce a farla franca, potrebbe dargli fiducia, essere più assertivo nel Mar Cinese Meridionale o minare ulteriormente la stabilità e l’indipendenza della potenza economica regionale autonoma e della vivace democrazia liberale di Taiwan», ha affermato Blaxland.

«La Cina sta osservando da vicino e prendendo appunti» – ha concordato Grant Newsham, un colonnello della marina statunitense in pensione diventato analista politico – «In effetti, se la risposta degli Stati Uniti e dell’Occidente all’invasione dell’Ucraina è vista come debole o inefficace e alla fine accetta il sequestro russo dell’Ucraina come un fatto compiuto, la Cina si sentirà incoraggiata a muoversi».

«Ci vorranno alcuni mesi. Ma nel frattempo la Cina manterrà il caldo su Taiwan e rafforzerà anche il controllo sul Mar Cinese Meridionale e continuerà a fare pressione sul Giappone nel Mar Cinese Orientale», ha detto Newsham, aggiungendo che, a suo avviso, «questa è la situazione internazionale più pericolosa dalla Seconda guerra mondiale»

Yun Sun, direttore del programma Cina presso il think tank Stimson Center di Washington, ha affermato che a Pechino non piacciono i paragoni tracciati tra l’Ucraina – uno stato sovrano, rappresentato alle Nazioni Unite – e Taiwan, che considera parte della Cina. Ma ha detto che la risposta degli Stati Uniti all’invasione dell’Ucraina potrebbe essere un punto di riferimento per la Cina. «La Cina sta osservando come [gli]Stati Uniti stanno reagendo alla crisi ucraina, per testare la determinazione e la volontà americana di essere coinvolti militarmente in una crisi militare lontana dai propri confini», ha sottolineato.

Se i leader vietnamiti e quelli dei Paesi che si affacciano sul Mar Cinese Meridionale sono preoccupati per le possibili azioni della Cina, di certo non lo dimostrano. I media statali vietnamiti non hanno parlato di alcuna minaccia incombente, ma sottolineano la necessità di essere indipendenti e autosufficienti.

Preoccupazioni respinte

Il massimo diplomatico delle Filippine, Teodoro Locsin Jr., ha twittato parecchio sul conflitto in Ucraina, ma non ha fatto commenti sull’invasione della Russia. Né ha espresso alcuna preoccupazione per il Mar Cinese Meridionale. Invece, il Ministro degli Esteri delle Filippine ha parlato di andare in Polonia per incontrare il ‘mio popolo’ – i filippini che sono fuggiti dall’Ucraina.

Le Filippine, insieme al Vietnam, sono i due Paesi che perseguono più attivamente rivendicazioni marittime contro la Cina nel Mar Cinese Meridionale. Anche Brunei, Malesia e Taiwan sono ricorrenti.

Il governo di Manila non ha una posizione sulla situazione in corso in Ucraina e si sta tenendo fuori, sostiene Jay Batongbacal, direttore dell’Istituto per gli affari marittimi e il diritto del mare presso l’Università delle Filippine. «Ma ovviamente, ci sono preoccupazioni e discussioni private nei circoli accademici e di sicurezza», ha detto. Alcuni altri analisti hanno respinto le preoccupazioni sulle azioni immediate di Pechino nel Mar Cinese Meridionale.

«Non c’è stato nessun grosso incidente tra Vietnam e Cina nel Mar Cinese Meridionale dal 2019. Entrambe le parti vogliono mantenerlo e la Cina non farà nulla contro il Vietnam per il momento», ribadisce Carl Thayer, professore emerito all’Università del New South Wales in Australia e un veterano osservatore del Vietnam. «Con le Filippine, l’anno scorso Pechino ha mostrato una maggiore assertività quando [il presidente Rodrigo]Duterte è stato visto allontanarsi dalla sua posizione pro-Cina» – precisa Thayer – «Ma con le elezioni presidenziali incombenti e Duterte che lascia definitivamente il suo incarico, non è necessario mantenere la pressione».