Ucraina: l’invasione mette in luce i limiti della propaganda russa

Mentre l’attacco russo all’Ucraina si avvicina al traguardo di un anno, è sempre più chiaro che la decisione di Vladimir Putin di invadere è stata uno dei più grandi errori geopolitici dell’era moderna. Il dittatore russo inizialmente si aspettava una guerra breve e vittoriosa. Invece, la vacillante invasione di Putin lo ha trasformato in un paria internazionale e ha infranto la reputazione della Russia come superpotenza militare. Come ha potuto sbagliare così tanto?

La portata degli errori di calcolo che hanno portato all’invasione è stata messa a nudo in un recente articolo del ‘New York Times’ intitolato: ‘Come la guerra di Putin in Ucraina è diventata una catastrofe per la Russia’. Questo lungo rapporto presentava i dettagli degli obiettivi spesso selvaggiamente irrealistici fissati per l’esercito russo invasore, con unità specifiche che avrebbero dovuto avanzare per centinaia di chilometri attraverso il Paese ostile e occupare città nel profondo dell’Ucraina nel giro di pochi giorni.

Gli ordini impartiti alla vigilia dell’invasione confermano che i pianificatori militari russi hanno pericolosamente sottovalutato la capacità dell’Ucraina di reagire. A prima vista, questo ha poco senso. All’inizio del 2022, l’Ucraina era già in guerra con la Russia da otto anni e vantava un esercito agguerrito di oltre 200.000 uomini insieme a centinaia di migliaia di riservisti altamente motivati con esperienza di combattimento. Questa forza era anche relativamente ben armata e guidata da una generazione emergente di generali che avevano assorbito le lezioni del conflitto in ebollizione nell’Ucraina orientale.

Eppure ora sappiamo da documenti trapelati che l’élite militare e politica della Russia prevedeva solo una minima resistenza organizzata in Ucraina. Piuttosto che prepararsi per una grande guerra, credevano sinceramente che gran parte della popolazione ucraina li avrebbe salutati come liberatori. Sorprendentemente, dubitavano anche che i militari del Paese avessero lo stomaco per una lotta seria.

Queste assurde aspettative sono state modellate da decenni di fuorviante propaganda del Cremlino. Per generazioni, lo Stato russo ha negato il diritto all’esistenza dell’Ucraina e ha messo in dubbio l’esistenza di un’identità nazionale ucraina separata. Putin è stato un sostenitore particolarmente importante di tali argomenti e ha spesso affermato che gli ucraini sono in realtà russi (‘un popolo’). Negli anni tra l’occupazione della Crimea del 2014 e l’invasione su vasta scala del febbraio 2022, ha ripetutamente bollato l’Ucraina come un Paese ‘artificiale’ che era stato ingiustamente separato dal suo legittimo posto come parte della Russia storica.

I propagandisti statali russi hanno anche cercato a lungo di screditare la transizione post-sovietica dell’Ucraina verso l’integrazione euro-atlantica liquidandola come un complotto straniero. Piuttosto che riconoscere il diritto del popolo ucraino a determinare il proprio futuro, il Cremlino ha costantemente insistito sul fatto che la stragrande maggioranza degli ucraini si considera russa ma è vittima di una frangia estremista che agisce nell’interesse degli estranei.

Tali delusioni sembrano essere penetrate nelle alte sfere della leadership russa. In nessun momento della guerra nessuno al Cremlino sembra aver preso sul serio l’idea di una sovranità ucraina. Invece, presumevano che l’invasione del 2022 sarebbe stata una ripetizione dell’acquisizione della Crimea nella primavera del 2014, che ha visto le truppe russe impadronirsi rapidamente della penisola ucraina in mezzo alla paralisi politica post-rivoluzionaria a Kiev. Questo doveva dimostrare un errore estremamente costoso.

Fin dalle prime ore dell’invasione, le truppe russe hanno incontrato una feroce resistenza ucraina e iniziarono a subire pesanti perdite. Poco più di un mese dopo che le prime colonne di carri armati russi avevano attraversato il confine, Putin è stato costretto ad ammettere la sconfitta nella battaglia di Kiev e a ritirarsi completamente dal nord dell’Ucraina. Il suo esercito deve ancora riprendere l’iniziativa e da allora si è ritirato dalla regione di Kharkiv nell’Ucraina orientale e dalla riva destra di Kherson nel sud.

Oltre a sottovalutare fatalmente le capacità militari dell’Ucraina, Putin ha anche esageratamente sopravvalutato la forza del suo stesso esercito. Come molte figure di spicco a Mosca, ha dato per scontato lo status di superpotenza militare della Russia e non ha preso seriamente in considerazione la possibilità di una sconfitta per mano di uno Stato minore come l’Ucraina. Questa fiducia è stata condivisa dalla maggior parte dei russi, che hanno tradizionalmente abbracciato le nozioni della potenza militare del loro paese con lo zelo del dogma religioso.

Nonostante una serie di imbarazzanti battute d’arresto in Ucraina, un gran numero di russi continua a negare e si aggrappa alla speranza che la Russia non abbia ancora dispiegato il suo pieno potenziale militare. Lo stesso Putin ha alimentato questo pio desiderio dichiarando che “non ha ancora iniziato” a condurre una vera guerra in Ucraina. Tuttavia, questa spavalderia non può mascherare la realtà significativamente meno imponente di un esercito russo impoverito e demoralizzato che dipende sempre più da truppe mobilitate, armature obsolete e droni iraniani.

Putin ha recentemente adottato una strategia di guerra alquanto strana che sembra progettata principalmente per placare il pubblico domestico. Dall’inizio di ottobre, la Russia si è concentrata sui bombardamenti aerei di massa delle città ucraine e delle infrastrutture civili. Questa guerra aerea è estremamente costosa e offre vantaggi militari minimi. Tuttavia, è psicologicamente efficace nel convincere il pubblico russo che la loro causa non è ancora persa.

La macchina di propaganda accuratamente curata del Cremlino lavora duramente per amplificare l’impatto di questi attacchi aerei, esagerando le difficoltà vissute dalla popolazione civile ucraina. Allo stesso modo, i media statali strombazzano anche ogni piccolo guadagno ottenuto dalle truppe russe sul terreno nell’Ucraina orientale, anche quando questi progressi sono misurati in metri. Questo crea l’impressione che la Russia abbia smesso di provare a vincere la guerra e stia semplicemente tentando di dimostrare che non sta perdendo.

La guerra è tutt’altro che finita, ovviamente. Nel settembre 2022, Putin ha dimostrato la sua determinazione ordinando la prima mobilitazione della Russia dalla seconda guerra mondiale. Molti osservatori internazionali si aspettano che mobiliti altre 500.000 truppe nelle prossime settimane. Questo massiccio aumento della forza lavoro militare russa sta già riducendo la capacità dell’Ucraina di avanzare e potrebbe consentire a Mosca di riprendere l’iniziativa nei prossimi mesi.

Allo stesso tempo, il danno alla reputazione della Russia è già stato fatto. La posizione globale della Russia ha sempre fatto molto affidamento sulla percezione internazionale del paese come una grande potenza militare. Questo mito è stato ora spietatamente smascherato sui campi di battaglia dell’Ucraina. Paesi che in precedenza si erano sentiti obbligati a mantenere buoni rapporti con la Russia ora sentono comprensibilmente di avere poco da temere, mentre coloro che in precedenza vedevano in Mosca un partner potente sono stati costretti a ripensare a questo rapporto.

A livello interno, le conseguenze potrebbero essere ancora più critiche per Putin. La fede nella forza militare della Russia è stata la pietra angolare della moderna identità nazionale del Paese. È stata una fonte di orgoglio patriottico che ha contribuito a giustificare le condizioni di vita spesso dure e i limitati diritti individuali che tutti i cittadini russi sono stati costretti ad accettare. L’intera facciata ora rischia di crollare.

La fallimentare invasione dell’Ucraina non sta solo mettendo in luce la relativa debolezza dell’esercito russo; sta rivelando il marciume nel cuore dello Stato russo e il vuoto dell’atteggiamento imperiale del Cremlino. Ciò solleva una serie di gravi interrogativi sul futuro della Federazione Russa a cui Putin non è in grado di rispondere. Negli ultimi 22 anni è riuscito a creare un universo propagandistico parallelo, ma ora la realtà si sta rapidamente avvicinando.

La versione originale di questo intervento è qui.