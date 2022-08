Il 24 febbraio 2022, il primo giorno dell’invasione russa dell’Ucraina, le truppe russe hanno occupato l’Isola dei Serpenti, una posizione piccola ma strategicamente importante nel Mar Nero a circa 140 km a sud di Odessa. I 13 soldati ucraini di stanza lì hanno coraggiosamente respinto due volte gli attacchi russi, ma non hanno potuto continuare il combattimento perché avevano esaurito le munizioni. Le foto e le registrazioni audio dei difensori ucraini che sfidano gli aggressori russi sono diventate virali. L’Ucraina ha celebrato la storia con fervore patriottico, emettendo un francobollo commemorativo. Si credeva che tutti i difensori fossero morti e fossero stati onorati postumi dal Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, tuttavia è stato successivamente riferito che erano sopravvissuti ed erano agli arresti. Quando l’Ucraina ha ripreso il controllo dell’Isola il 30 giugno, ha segnato un enorme e tanto necessario aumento del morale per i soldati ucraini.

L’Isola dei Serpenti è un punto strategico chiave dell’Ucraina nel Mar Nero. Il motivo è la vicinanza della Romania (membro della NATO) e il fatto che si trova ai margini delle acque territoriali ucraine nel Mar Nero. L’isola ha una forma a X, una superficie di 0,205 kmq. Il punto più alto dell’isola è di 41 metri sul livello del mare. L’isola non ha una montagna prominente, ma piuttosto una zona collinare con pendii bassi. Nonostante le sue piccole dimensioni, il think tank americano Atlantic Council ha concluso che è “la chiave per le rivendicazioni territoriali marittime dell’Ucraina”. L’isolotto roccioso si trova a 35 km a sud-ovest della terraferma dell’Ucraina, a est del delta del Danubio. Ha un valore strategico per il controllo del Mar Nero nordoccidentale, delle città costiere ucraine e delle rotte marittime che costituiscono una parte importante della filiera globale del grano.

Conflitti e guerre su e intorno a quest’isola dallo strano nome non sono una novità, ma vanno avanti da secoli. Le storie risalgono a migliaia di anni fa, alla mitologica guerra di Troia degli antichi greci. ‘Isola dei Serpenti’ sembra un nome bizzarro per un luogo così importante, ma l’isola ha comunque avuto quel nome. Gli antichi greci chiamavano in origine l’isola dei serpenti Leuke, che significa “bianco”, e i romani in modo simile la chiamavano Alba, probabilmente a causa delle formazioni di marmo bianco che si trovano sull’isola. Secondo l’antico scrittore greco Dionisio Periegete, il motivo è che i serpenti trovati sull’isola erano di colore bianco. Tuttavia, questo sembra essere un mito, poiché sull’isola non ci sono segni di serpenti. La popolazione locale usa la parola ucraina zimiinyi per l’isola, che significa ‘inverno’. L’isola è stata a lungo associata ad Achille, il grande guerriero nel mito greco che era considerato invincibile tranne che per un unico punto vulnerabile, il suo tallone. L’isola era sacra ad Achille e aveva un tempio dell’eroe con all’interno una statua. La gente veniva sull’isola e sacrificava o liberava animali in onore di Achille.

Durante l’impero ottomano, i greci ribattezzarono l’isola ‘Fidonisi’ dopo la battaglia navale vicino a Fidonisi, combattuta tra le flotte ottomane e russe nel 1788, durante la guerra russo-turca del 1787-1792. Dopo la successiva guerra russo-turca del 1828-1829, l’isola divenne parte dell’impero russo fino al 1856. Nel 1877, dopo un’altra guerra russo-turca del 1877-1878, l’impero ottomano diede l’Isola dei Serpenti e la regione della Dobrugia settentrionale alla Romania , come compensazione per l’annessione russa della regione rumena della Bessarabia meridionale. Nella Prima Guerra Mondiale, essendo alleati con i rumeni, i russi gestirono una stazione radio sull’isola, che fu distrutta il 25 giugno 1917, quando fu bombardata dall’incrociatore ottomano Midilli. Danneggiato anche il faro, costruito nel 1860. Il Trattato di Versailles del 1920 riaffermò l’isola come parte della Romania. Il faro fu ricostruito nel 1922. Durante la Seconda Guerra Mondiale, l’isola servì da fortezza per le potenze dell’Asse e su di essa si trovava una stazione radio. Vicino all’isola furono posati campi minati che danneggiarono o affondarono navi e sottomarini sovietici. L’isola era un bersaglio della flotta sovietica del Mar Nero, ma non fu mai conquistata fino al 30 agosto 1944, quando i marines rumeni furono evacuati dall’isola.

I trattati di pace di Parigi del 1947 stabilivano che la Romania cedesse la Bucovina settentrionale, la regione di Herts, Budjak e la Bessarabia all’Unione Sovietica, ma le foci del Danubio e l’isola dei serpenti non sono menzionate. Fino al 1948, l’isola faceva parte della Romania. Il 4 febbraio 1948, la Romania e l’Unione Sovietica firmarono un protocollo che lasciò sotto l’amministrazione sovietica l’Isola dei serpenti e diversi isolotti sul Danubio a sud del confine rumeno-russo del 1917. La Romania ha contestato la validità di questo protocollo, poiché nessuno dei due Paesi lo aveva mai ratificato. Tuttavia, non ha ufficialmente rivendicato questi territori. Nello stesso anno, 1948, durante la Guerra Fredda, sull’isola fu costruita una stazione radar sovietica (per scopi navali e antiaerei).

Il possesso dell’Unione Sovietica sull’isola dei serpenti è stato confermato dall’accordo tra il governo della Repubblica popolare di Romania e il governo dell’URSS sul regime del confine di stato rumeno-sovietico, la cooperazione e l’assistenza reciproca in materia di confine, firmato a Bucarest il 27 febbraio 1961. Dopo il crollo dell’URSS nel 1991, l’Ucraina ha ereditato il controllo dell’isola. Numerosi partiti rumeni hanno costantemente sostenuto che l’isola dovrebbe essere inclusa nel suo territorio. Secondo i rumeni, nei trattati di pace del 1918 e del 1920, l’isola era considerata parte della Romania e non era menzionata nel trattato del 1947 sulla modifica dei confini tra la Romania e l’Unione Sovietica. Nel 1997 Romania e Ucraina hanno firmato un trattato in cui entrambi gli Stati “riaffermano che il confine esistente tra di loro è inviolabile e pertanto si asterranno, ora e in futuro, da qualsiasi tentativo di violare il confine, nonché da qualsiasi richiesta, o atto, confisca e usurpazione di parte o di tutto il territorio del contraente”. Tuttavia, entrambi i Paesi convennero che se una risoluzione sui confini marittimi non fosse stata raggiunta entro due anni, entrambe le parti possono rivolgersi alla Corte internazionale di giustizia per chiedere una sentenza definitiva.

Fino al 2007, l’isola non era abitata da persone. L’insediamento di Bile è stato fondato nel febbraio 2007 con l’obiettivo di consolidare lo status dell’isola come luogo abitato. Ciò è accaduto durante il periodo dal 2004 al 2009, quando l’isola faceva parte di una disputa di confine tra Romania e Ucraina. A quel tempo, la Romania contestava la definizione tecnica dell’isola e dei confini che la circondavano. Nel 2009, la Corte internazionale di giustizia ha disegnato un nuovo confine marittimo tra Romania e Ucraina per risolvere la controversia sull’isola dei serpenti e su parti del Mar Nero che si ritiene contengano importanti riserve di petrolio e gas, il motivo principale della controversia. La Romania ha ricevuto quasi l’80% del territorio marittimo conteso, ma non l’isola. A quel tempo, l’Ucraina affermava che l’Isola dei serpenti era popolata ed economicamente attiva, sede di circa 100 persone, tra cui personale militare, guardiani del faro, scienziati e le loro famiglie. L’isola appartiene a Odessa Oblast.

Nella guerra russo-ucraina del 2022, la prima grande vittoria in mare di Kiev è stata l’affondamento dell’incrociatore Moskva il 14 aprile. A parte il prestigio di affondare una nave della flotta russa del Mar Nero, ha dimostrato che la marina russa non poteva in sicurezza operare vicino alla costa ucraina a causa della persistente minaccia rappresentata dai missili anti-nave Neptune di sviluppo ucraino e dai missili Harpoon forniti dall’Occidente. A causa della distruzione di Mosca, l’importanza strategica di Snake Island aumentò come base russa. La perdita del dominio russo sul Mar Nero nordoccidentale era già stata annunciata dall’intelligence britannica il 21 giugno. La Russia difende l’isola da febbraio, ma l’Ucraina ha inflitto danni sempre più gravi ai russi, affondando navi di rifornimento e danneggiando le installazioni russe sull’isola .

Il 30 giugno 2022, l’Ucraina ha annunciato di aver spinto le forze russe al largo dell’isola. Le nuove armi avanzate inviate dall’Occidente agli ucraini hanno reso la guarnigione russa a Snake Island eccessivamente vulnerabile e del tutto inutile da difendere. Si può sostenere che il ritiro della Russia sia principalmente il risultato delle consegne della NATO all’Ucraina. Proprio a causa del sistema missilistico HIMARS e di altri sistemi missilistici avanzati, la guarnigione russa sull’isola ha subito pesanti perdite e la valutazione è stata che fosse meglio ritirarsi, cosa che, seppur esitante, fu finalmente ammessa dagli stessi funzionari russi.

Mentre la guerra terrestre ucraino-russa si trascinava, questo indubbio successo ucraino in mare ha un significato strategico. In primo luogo, il ritiro delle truppe russe dall’isola segna simbolicamente e di fatto la liberazione di una parte del territorio ucraino, per quanto piccolo sia. In termini militari e di trasporto, prendendo l’isola in una fase iniziale dell’invasione, la Russia si è assicurata una posizione chiave che ha consentito un migliore controllo sulla parte nord-occidentale del Mar Nero. Le navi russe potevano navigare liberamente nell’area circostante l’isola senza temere di subire un fuoco nemico più grave e inoltre avevano il supporto del sistema di difesa antiaerea dell’isola. Ora le navi russe sono diventate molto più vulnerabili. I russi hanno perso così un’utile posizione militare sull’isola, la protezione delle loro navi e lo spazio aereo circostante. La liberazione dell’isola significa anche che l’Oblast’ di Odessa non è più minacciata da un’invasione navale diretta e che le truppe russe non hanno più la capacità di schierare sull’isola sistemi missilistici costieri in grado di lanciare razzi nel territorio ucraino.

Sebbene l’esercito ucraino abbia preso il controllo dell’isola, l’Ucraina non stanzierà permanentemente lì truppe da combattimento, poiché sarebbero gravemente vulnerabili agli attacchi di missili e droni da parte delle forze russe. La cosa più importante per gli ucraini, a parte il simbolo patriottico dell’isola, è il fatto che le forze russe non possono più beneficiare della loro posizione strategica. Per la Russia, lasciare l’Isola dei Serpenti è imbarazzante e può essere descritto come una sconfitta, ma una sconfitta non fatale perché l’esito della guerra sarà deciso in altre località, sulla terraferma.