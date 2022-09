Mentre la disastrosa invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin continua a disfarsi, un numero crescente di esperti occidentali prevede lo scioglimento della stessa Federazione Russa. Sebbene la Russia possa ancora sopravvivere alla debacle in Ucraina, è già evidente che il Cremlino ha subito una storica perdita di influenza nella più ampia regione post-sovietica. Come nel 1991, questo crollo è stato determinato dalla spinta dell’Ucraina a sfuggire al controllo di Mosca.

Dall’inizio degli anni ’90, il Cremlino ha insistito sul fatto che l’Occidente riconoscesse l’ex Unione Sovietica come sfera di influenza esclusiva della Russia. Questa richiesta precede l’ascesa al potere di Vladimir Putin di quasi un decennio ed è uno dei pilastri centrali della moderna politica estera russa. In altre parole, Mosca non ha mai veramente accettato il verdetto del 1991 e ha sempre cercato di mantenere la sua influenza imperiale in tutta l’ex Unione Sovietica.

A partire dai primi anni ’90, la Russia ha utilizzato il vasto esercito ereditato dall’URSS per imporre conflitti congelati e basi militari ai suoi vicini post-sovietici più deboli, costringendoli anche a mantenere profondi legami economici e ad unirsi a strutture politiche e di sicurezza guidate dalla Russia. Questo dominio russo è ora finalmente messo in discussione. Il motivo è semplice: le vittorie militari dell’Ucraina hanno sfatato le pretese di Mosca di uno status di potere e hanno infranto il mito della potenza militare russa.

La prova del declino dell’influenza della Russia può essere vista in tutto il mondo post-sovietico. In prima linea in Ucraina, la forza d’invasione di Putin soffre di una sempre più evidente carenza di manodopera che si fa beffa dei tentativi di ritrarre la Russia come la seconda potenza militare mondiale. Mosca è stata costretta a ritirare le truppe dagli schieramenti nell’ex Unione Sovietica mentre reclutava anche soldati tra la popolazione carceraria russa.

I ritiri militari russi dall’Asia centrale hanno portato a rinnovati scontri al confine tra Kirghizistan e Tagikistan. La dinamica mutevole nella regione è stata anche mostrata al recente vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai in Uzbekistan, con i leader di India e Cina che hanno entrambi espresso preoccupazione per l’invasione russa dell’Ucraina e il presidente del Kirghizistan ha tenuto Putin in attesa prima del loro incontro bilaterale. Putin una volta era noto per aver fatto aspettare i leader mondiali, ma ora la scarpa è sull’altro piede.

Il ritiro della Russia di quasi 1.000 soldati dall’Armenia per sostenere la vacillante invasione dell’Ucraina è stato un segnale per i paesi del Caucaso meridionale che l’influenza del Cremlino nella regione è in declino. L’Armenia finora si è rifiutata di vedere la scritta sul muro e continua a mettere tutte le sue uova nel cesto russo. L’Azerbaigian, che ha perseguito una politica estera multi-vettoriale e non ha aderito a iniziative guidate dalla Russia, ha sfruttato l’influenza calante di Mosca per lanciare un’operazione militare contro l’Armenia.

L’Unione Europea ha tentato, ma finora non è riuscita, di mediare un trattato di pace tra Armenia e Azerbaigian che riconoscerebbe il confine che separa le due nazioni e metterebbe fine a tre decenni di conflitto intermittente. Nel frattempo, gli armeni hanno protestato a Yerevan per la possibile firma di un trattato di pace, ma è difficile vedere come l’Armenia possa sperare di sconfiggere il suo vicino più ricco e militarmente più forte senza il sostegno russo.

Il ritiro della Russia dalla regione ha anche importanti implicazioni per la vicina Georgia e per la figura dominante del Paese, l’oligarca filo-Cremlino Bidzina Ivanishvili. Sotto l’influenza di Ivanishvili, la democrazia georgiana è rimasta stagnante. In particolare, nell’estate 2022 al paese non è stato offerto lo status di candidato all’UE insieme a Ucraina e Moldova.

La Georgia non ha ufficialmente appoggiato l’Ucraina per l’invasione russa e si è invece unita all’Armenia nell’aiutare Mosca a eludere le sanzioni. Questa posizione non è al passo con l’opinione pubblica georgiana, con una netta maggioranza di georgiani che sostiene l’Ucraina. In effetti, la più grande unità militare internazionale che combatte la Russia in Ucraina è la Legione georgiana. Si ritiene che la Georgia stia ora valutando se utilizzare il crollo del potere russo per intervenire contro l’Ossezia del Sud e l’Abkhazia, le due regioni georgiane separatiste controllate dal Cremlino e riconosciute da Mosca come stati indipendenti.

La Moldova sta anche osservando da vicino gli eventi in Ucraina e osservando il proprio conflitto congelato orchestrato dal Cremlino. Le truppe russe sono state di stanza nella regione della Transnistria in Moldova dall’inizio degli anni ’90. I successi militari dell’Ucraina stanno ora accendendo il dibattito sul fatto che sia giunto il momento di sfidare la presenza continua di questo piccolo e isolato avamposto dell’esercito russo.

La ritirata della Russia non è da nessuna parte più immediata o ovvia che in Ucraina. La brutale invasione di Putin avrebbe dovuto far deragliare l’integrazione euro-atlantica dell’Ucraina e costringere il paese a rientrare saldamente nell’orbita del Cremlino. Invece, ha rivolto decisamente l’opinione pubblica ucraina contro la Russia, unendo anche gli ucraini. I sondaggi ora indicano costantemente atteggiamenti simili in tutta l’Ucraina occidentale e orientale nei confronti della Russia, dell’identità nazionale, della lingua e della politica estera. Piuttosto che distruggere la nazione ucraina, l’aggressione russa ha drammaticamente accelerato il progresso della costruzione della nazione del paese.

In tutta l’ex Unione Sovietica, gli unici alleati fedeli rimasti della Russia sono la Bielorussia e l’Armenia. L’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (CSTO) guidata da Mosca e l’Unione economica eurasiatica non sembrano più funzionare in alcun senso significativo.

L’Ucraina e la Moldova sono ora saldamente all’interno della sfera di influenza dell’UE. L’Azerbaigian ha consolidato un’alleanza strategica con la Turchia ed è una potenza economica e militare in ascesa le cui risorse energetiche diventeranno sempre più importanti per l’UE mentre l’Europa cerca di porre fine alla sua dipendenza dalla Russia. L’innaturale posizione filo-russa della Georgia sta crollando. Nel frattempo, la Cina ha sostituito la Russia come potenza preminente in Asia centrale. Le umilianti battute d’arresto militari della Russia in Ucraina e l’isolamento economico dal mondo occidentale hanno confermato il suo status di partner minore della Cina.

A trent’anni dalla disintegrazione dell’URSS, la Russia è nel mezzo di un altro crollo imperiale. I paesi che hanno trascorso gli ultimi tre decenni come parte dell’impero informale di Mosca si stanno ora allontanando dalla Russia e stanno prendendo il controllo dei propri destini. Non sorprende che ora Europa, Turchia e Cina siano tutti visti come partner più attraenti.

Ancora una volta, è l’Ucraina che funge da catalizzatore per la ritirata della Russia. L’invasione di Putin aveva lo scopo di estinguere lo Stato ucraino una volta per tutte. Al contrario, l’influenza imperiale russa rischia di regredire a livelli che non si vedevano da centinaia di anni.

La versione originale di questo intervento è qui.