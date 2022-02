L’Europa sta affrontando forti venti contrari economici. L’inflazione record, la necessità di riprendersi dalla pandemia e una risposta divisa al dispiegamento di truppe russe lungo il confine con l’Ucraina, tutto raffredda l’aria di febbraio.

Il disgelo di questa complessa situazione nelle prossime settimane e nei prossimi mesi dipende da molte parti in movimento, inclusi i carri armati di Vladimir Putin, i prezzi dell’energia e gli effetti in corso del COVID, e da come la comunità globale risponderà.

Niente di tutto questo è semplice. Ad esempio, gli alleati occidentali (compresa l’Europa) hanno promesso massicce sanzioni se la Russia invaderà l’Ucraina, ma è discutibile quanto siano efficaci come deterrenti. La Russia può, a medio termine, vendere gran parte della sua energia attraverso un’alleanza con la Cina ed evitare gran parte dell’impatto delle sanzioni.

Putin ha anche istituito speciali regioni autonome all’interno della Russia come santuari economici ‘a prova di sanzioni’. Molti dei cittadini più ricchi del Paese sono in stato di preavviso e avranno avuto il tempo di aggiustare le proprie finanze di fronte all’interruzione dell’accesso alle banche occidentali. Alcune banche europee sarebbero esse stesse gravemente colpite dalle sanzioni.

I reali costi economici di un’invasione per la Russia, quindi, sono tutt’altro che chiari. E nemmeno, del resto, l’obiettivo finale di Putin. Almeno nel momento in cui scrivo, è possibile che tutta questa tesa vicenda possa essere un bluff per indebolire l’economia ucraina e seminare discordia europea.

La situazione non è aiutata dall’approccio della precedente cancelliera tedesca, Angela Merkel, la cui politica con la Russia è sempre stata quella di giocare con il tempo. Per un’Unione Europea dipendente dall’energia, questo è servito a respingere la possibilità di un conflitto con la Russia in futuro. La nuova e fragile coalizione di governo tedesca non è stata ben preparata all’arrivo di 100.000 soldati russi al confine con l’Ucraina.

A complicare ulteriormente le cose c’è il punto interrogativo sull’enorme, costoso e ancora inutilizzato gasdotto Nordstream 2 progettato per portare il gas russo in Europa. La legge dell’UE richiede la separazione del proprietario e dell’operatore dei gasdotti, ma il fornitore russo Gazprom non vuole cedere il controllo.

I ritardi sono un grattacapo sia per Olaf Scholz, il nuovo e silenzioso cancelliere, sia per Putin. Negare il via libera per Nordstream 2 è stato un elemento chiave dei negoziati statunitensi, mentre la posizione della Germania sembra più equivoca.

Detto questo, la Russia potrebbe sopportare un certo ritardo, poiché il gas dell’oleodotto rappresenta solo l’11% delle sue esportazioni. Ma influenzerebbe i suoi obiettivi a lungo termine di bloccare la Germania in una relazione codipendente più stretta, almeno fino a quando gli obiettivi netti di energia zero non saranno più a portata di mano. Questo è fondamentale sia per l’ambizione strategica della Russia che per la stabilità energetica tedesca, anche se nel frattempo le forniture di gas americane e del Qatar possono venire in soccorso.

Nel frattempo, l’Europa sta facendo del suo meglio per affrontare gli effetti economici del COVID, che ha visto molti Paesi accollarsi enormi quantità di debito, che ora devono essere rimborsate per conformarsi alle norme fiscali dell’UE. A questo mix si aggiunge lo spettro di un’inflazione in aumento, che potrebbe ancora salire ulteriormente.

Un’invasione russa dell’Ucraina spaventerebbe probabilmente i mercati globali, in particolare le azioni europee, e aumenterebbe il prezzo di gas, elettricità e petrolio.

Controllo di frontiera

Tornando al confine con l’Ucraina, le assicurazioni di non ottenere un’ulteriore espansione della Nato in Ucraina per il momento potrebbero essere sufficienti, a condizione che queste siano considerate credibili e collegate al flusso di Nordstream 2.

Mantenere l’Europa dipendente dal gas russo il più a lungo possibile è la chiave per influenzare la Germania (e quindi l’UE) e l’Ucraina. Assicura la sicurezza russa molto più del semplice territorio.

In un mondo complesso e interdipendente, in cui sia la sicurezza militare che quella energetica sono sotto pressione, l’Europa si è trovata mal preparata per questo momento. La sua risposta finora è stata mista. Gli Stati baltici dell’UE tendono a favorire una linea dura, con la Germania che cerca l’equilibrio e la Francia più morbida e favorevole a un ‘reset’ con la Russia su questioni di sicurezza. Il Regno Unito rimane preoccupato per le accuse che il suo primo ministro ha violato il lockdown della pandemia e il Paese è meno rilevante di giorno in giorno.

Ma anche se le tensioni intorno all’Ucraina si allentassero nei prossimi mesi, è probabile che tornino. Il persistente problema del gas in Europa ha un costo. L’interesse russo è vedere fino a che punto possono spingersi.

E il tempismo della mossa ucraina di Putin non è un caso. È pieno di soldi petroliferi e l’Europa è indebolita dal COVID e dalle forze economiche globali. È impossibile prevedere cosa accadrà in seguito, ma ciò che sembra certo a breve termine è il proseguimento del rischio, il bluff e la contrattazione per concessioni che comportano scelte dolorose. Provare a ballare con l’orso russo è sempre pericoloso, soprattutto in un inverno economicamente cupo.