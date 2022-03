L’invasione russa dell’Ucraina è illegale e deve essere condannata. Ma gli Stati Uniti dovrebbero anche essere criticati per aver chiesto all’Ucraina di mantenere viva la sua aspirazione ad entrare a far parte della NATO, respingendo allo stesso tempo tale aspirazione.

In effetti, gli Stati Uniti non vogliono che l’Ucraina raggiunga un accordo con la Russia che sacrifichi il principio che le nazioni hanno il diritto di determinare le proprie alleanze, un principio che gli Stati Uniti non sono né hanno mai riconosciuto loro stessi.

Il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price ha dichiarato questa settimana che “il presidente Zelenskyy ha anche chiarito che è aperto a una soluzione diplomatica che non comprometta i principi fondamentali al centro della guerra del Cremlino contro l’Ucraina”. Secondo Price, quei principi fondamentali al centro di questo conflitto sono “che ogni paese ha il diritto sovrano di determinare la propria politica estera, ha il diritto sovrano di determinare da sé con chi sceglierà di associarsi in termini di alleanze, le sue collaborazioni, e quale orientamento desidera dirigere il suo sguardo”.

Quindi la politica dichiarata degli Stati Uniti è che l’Ucraina può prendere una decisione sovrana di aderire alla NATO e nessun paese può chiudere la porta. Ma questo è esattamente ciò che hanno fatto gli Stati Uniti. Ha creato l’illusione di una porta aperta per il suo pubblico internazionale chiudendola saldamente.

Il presidente Biden ha affermato che “la probabilità che l’Ucraina aderisca alla NATO a breve termine non è molto probabile”. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che “la questione dell’appartenenza [ucraina]alle alleanze non è praticamente all’ordine del giorno”. Ha sottolineato il punto aggiungendo che “non è nemmeno all’ordine del giorno”. Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato di aver “capito che la NATO non è disposta ad accettare l’Ucraina”.

Quindi, da un lato, Price afferma che l’Ucraina è libera di aderire a qualsiasi alleanza voglia, ma il presidente Biden e altri paesi della NATO affermano che l’adesione all’alleanza non avverrà. Lo stesso Zelensky ha espresso la sua frustrazione per questa ipocrisia. “Ho chiesto loro personalmente di dire direttamente che ti accetteremo nella NATO tra un anno o due o cinque, dillo direttamente e chiaramente, o semplicemente dici di no”, ha detto il 20 marzo. “E la risposta è stata molto chiaro, non diventerai un membro della NATO, ma pubblicamente le porte rimarranno aperte”.

Non è vero che qualsiasi paese ha il diritto di aderire alla NATO se lo desidera, né la NATO è obbligata ad accettare chiunque desideri aderire. L’adesione deve avvenire su invito della NATO, ei membri della NATO devono concordare all’unanimità: qualsiasi paese può dire di no. E la NATO non ha alcun obbligo di estendere un invito a un paese premuroso. Il trattato NATO dice solo che “potrebbe poi essere invitato ad aderire” e che non vi è alcuna garanzia. Il paese invitato deve anche “promuovere i principi di questo Trattato e contribuire alla sicurezza dell’area del Nord Atlantico”.

Sebbene, idealmente, le nazioni autonome possano essere libere di scegliere le loro alleanze, il realismo geopolitico ha da tempo escluso quell’ideale. Ad esempio, gli Stati Uniti hanno sempre condizionato l’allentamento delle ostilità con Cuba sulla base del fatto che hanno tagliato completamente i legami con il blocco sovietico-cinese. In questo senso, gli Stati Uniti dovrebbero essere in grado di comprendere empaticamente che l’Ucraina non è più libera di aderire alla NATO di quanto il Venezuela, Cuba, il Messico o il Canada sarebbero liberi di aderire a un’alleanza militare con la Russia.

In effetti, gli stessi Stati Uniti hanno bandito i paesi dai partenariati internazionali di cui desideravano far parte. Come riportano William LeoGrande e Peter Kornbluh in “Back Channel to Cuba” nel 1962, l’Organizzazione degli Stati americani dominata dagli Stati Uniti ha sospeso l’adesione di Cuba, escludendola da una partnership internazionale. Non è stato fino al 2009, a causa dell’opposizione degli Stati Uniti, che l’OAS ha abrogato la sospensione.

Per due secoli, la Dottrina Monroe ha chiuso ermeticamente la porta alle potenze europee dall’invasione dei continenti americani. Avverte che “qualsiasi tentativo da parte loro di estendere il loro sistema a qualsiasi parte di questo emisfero” sarebbe interpretato come “pericoloso per la nostra pace e sicurezza”. Qualsiasi alleanza tra una potenza europea e uno stato sovrano nell’emisfero occidentale sarebbe vista come “la manifestazione di una disposizione ostile nei confronti degli Stati Uniti”.

Theodore Roosevelt aggiungerebbe il diritto dell’America di intervenire in America Latina per far rispettare la Dottrina Monroe. E il presidente Kennedy ha invocato la Dottrina Monroe per giustificare l’intervento illegale degli Stati Uniti a Cuba, affermando che “La Dottrina Monroe significa… . . che ci saremmo opposti a una potenza straniera che estendesse il suo potere all’emisfero occidentale”.

Ma l’ipocrisia più grande, e il problema più grande, con l’affermazione degli Stati Uniti secondo cui la porta della NATO deve rimanere aperta a qualsiasi stato europeo che esprime interesse ad aderire è che il principio per cui l’Ucraina sta combattendo contro la Russia è stato negato alla Russia.

Nei suoi primi tentativi di creare relazioni più strette con l’Unione Europea, gli Stati Uniti e l’Occidente, Putin ha suggerito l’adesione della Russia alla NATO. In un’intervista del marzo 2000 con David Frost, alla domanda sull’adesione della Russia alla NATO, Putin ha risposto: “Perché no?” aggiungendo che “la Russia fa parte della cultura europea. . . e vedere la NATO come un nemico è distruttivo per la Russia”.

Ancora più importante e più formalmente, secondo Richard Sakwa in Russia Against the Rest, “Nei primi anni 2000 Putin si è seriamente impegnato con la NATO. Sembra che i colloqui informali di adesione si siano svolti anche a Bruxelles, fino al veto di Washington”. Sakwa dice che, sebbene si siano rifiutati di registrare, diversi funzionari occidentali e russi gli hanno confermato che questi colloqui hanno avuto effettivamente luogo. Putin è andato così lontano nel negoziare l’adesione della Russia alla NATO, ma gli Stati Uniti hanno chiuso la porta della NATO in diretta contraddizione con l’insistenza degli Stati Uniti sul fatto che la porta della NATO deve rimanere aperta a qualsiasi nazione europea che cerchi l’adesione e che, come ha detto Price, “ogni paese ha un diritto sovrano a… determinare da sé con chi sceglierà di associarsi in termini di alleanze”.

Ci sono, poi, diversi problemi con i principi invocati da Price per i quali gli Stati Uniti chiedono agli ucraini di continuare a combattere e morire: un principio che gli Stati Uniti non sono nemmeno disposti ad applicare, tanto meno per il quale sono disposti a combattere.