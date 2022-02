La Russia ha quasi il 75% delle sue forze convenzionali schierate contro l’Ucraina, ha detto alla Galileus Web un funzionario statunitense vicino all’intelligence americana. «La concentrazione delle forze a breve distanza dall’Ucraina è molto insolita e parte del motivo per cui gli Stati Uniti ritengono che la Russia sia pronta ad attaccare», afferma ‘CNN‘ . E’ una delle motivzioni che spingono gli Stati Uniti a dire di ritenere che l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia potrebbe avvenire a giorni se non a ore. Malgrado affermino che useranno «ogni opportunità e ogni minuto» per dissuadere la Russia dall’invasione, come dice il segretario di Stato, Antony Blinken.

Air France e Lufthansa (comprese Swiss International Air Lines, Eurowings e Austrian Airlines del gruppo di questa ultima) hanno deciso di sospendere i voli in Ucraina. Una complicazione non da poco in questa fase.

Nei giorni scorsi gli Stati Uniti, e poi a ruota molti Paesi occidentali, avevano invitato i propri cittadini a lasciare l’Ucraina approfittando dei voli commerciali ancora operativi e Jon Biden era stato perentorio, gli Stati Uniti non avrebbero operato nessun volo speciale per portare fuori dall’Ucraina i propri cittadini quando la situazione dovesse degenerare. Alcuni Paesi hanno evacuato il personale diplomatico e le loro famiglie.

I separatisti del Donbas, quelli delle Repubbliche popolari di Doneck e di Lugansk, da venerdì stanno evacuando i propri civili verso la Russia.

La domanda è: se la situazione dovesse precipitare, i cittadini occidentali ancora presenti in Ucraina come faranno uscire dall’Ucraina, se lo ritenessero opportuno?

A porsi il problema, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti è Thomas S. Warrick, consulente senior della Scowcroft Middle East Security Initiative dell’Atlantic Council nei programmi per il Medio Oriente del Consiglio Atlantico, e professionista della sicurezza nazionale americana che è stato coinvolto nella maggior parte nelle Non-combatant Evacuation Operation (NEO) statunitensi negli ultimi vent’anni, ed è stato vice segretario aggiunto per la politica antiterrorismo presso il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti.



«Le operazioni di evacuazione dei non combattenti sono tra le operazioni non letali, più complesse eseguite dagli Stati Uniti. Fanno appello alle capacità militari, diplomatiche, umanitarie e di sicurezza interna degli Stati Uniti per portare rapidamente in salvo i civili da una zona di guerra attiva o da un disastro naturale, dando la priorità ai cittadini statunitensi e a quelli degli alleati.

Scene di sfollati americani, alleati e rifugiati in fuga da una possibile ulteriore invasione russa dell’Ucraina causeranno indignazione e crepacuore. Come abbiamo visto con il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan lo scorso agosto, alcuni media e partigiani politici daranno la colpa ai loro sacchi da boxe politici preferiti. Questo sarebbe sbagliato», afferma Thomas S. Warrick.

L’amministrazione Biden ha pianificato le conseguenze di un’offensiva da novembre. Ma come professionista della sicurezza nazionale che è stato coinvolto nella maggior parte dei NEO statunitensi negli ultimi vent’anni, posso affermare con sicurezza: anche con la migliore pianificazione del mondo, un’invasione russa dell’Ucraina, se dovesse accadere, provocherà immagini di caos».

«Da qualche parte tra i settemila e i trentamilaamericani sono attualmente in Ucraina e, sebbene sia stato detto loro di andarsene immediatamente, perché le forze statunitensi non li evacueranno se la Russia invade, molti probabilmente rimarranno fino a quando i carri armati inizieranno entrare, se i precedenti NEO lo saranno una guida. Gli Stati Uniti hanno inviato seimila soldati in Polonia per aiutare a ricevere gli americani.

Entro poche ore dall’atterraggio di missili russi e dall’attraversamento dei carri armati del confine, inizierà una migrazione di massa. Molti ucraini si dirigeranno a ovest, probabilmente in un rigido clima invernale, verso l’Ucraina occidentale, la Polonia, la Slovacchia, l’Ungheria e la Romania. La maggior parte delle persone avrà solo i vestiti che indossa e ciò che può trasportare o inserire in un’auto. Gli aeroporti chiuderanno, le strade saranno bloccate e le forniture di benzina e diesel si esauriranno. Alcuni conducenti non avranno altra scelta che abbandonare i loro veicoli sul ciglio della strada e le consegne di cibo si interromperanno.

Niente di tutto questo caos è specifico di un’evacuazione dall’Ucraina. Ma sarà più impegnativo delle precedenti evacuazioni per cinque motivi», afferma Warrick.

«In primo luogo, un’operazione militare russa chiuderà gli aeroporti ucraini, soprattutto se include, come prevedono gli esperti del Consiglio Atlantico, attacchi missilistici di precisione a lungo raggio. Se qualche aeroporto rimanesse aperto, Putin probabilmente non sarebbe disposto ad abbattere un volo di evacuazione statunitense durante un’offensiva russa, ma non si può escludere l’incoscienza. Pertanto, la maggior parte delle persone cercherà di viaggiare via terra.

In secondo luogo, il clima invernale complica le operazioni umanitarie. La neve e il fango fanno sì che i veicoli civili si impantanino più di quelli militari. La maggior parte dei precedenti NEO si sono verificati nei Paesi desertici o in estate, come durante l’invasione russa della Georgia nel 2008. Se le temperature rimangono sotto lo zero, coloro che fuggono all’aperto corrono rischi per la salute che le persone nei climi temperati non corrono. Ciò non solo mette in pericolo la salute delle persone, ma minaccia anche la fornitura di acqua e altri beni di prima necessità.

In terzo luogo, è probabile che gli attacchi informatici russi, che avverranno di concerto con un’offensiva di terra, chiuderanno gran parte, se non quasi tutte, delle infrastrutture critiche dell’Ucraina. Gli impianti di trattamento delle acque potrebbero vacillare, l’elettricità potrebbe essere interrotta e milioni di persone sarebbero costrette a rifugiarsi sul posto se non si dirigessero a ovest.

In quarto luogo, la campagna di disinformazione chiaramente documentata della Russia potrebbe seminare disunione tra i partner occidentali nel tentativo di rallentare o limitare la risposta occidentale. Negli Stati Uniti, la disinformazione russa potrebbe costringere l’amministrazione a dedicare tempo a ottenere un sostegno sufficiente dal Congresso per gli sforzi di assistenza. Nel frattempo, la riluttanza di alcuni Paesi europei ad aiutare i rifugiati ucraini potrebbe lasciare molti in gravi difficoltà o costringere il governo ucraino a spendere scarse risorse per gli sfollati interni invece di difendere il territorio ucraino dall’invasione delle truppe russe.

In quinto luogo, gli Stati Uniti hanno subito una fuga di cervelli di competenze quando si tratta di NEO. Le operazioni della scala richiesta per portare migliaia di americani fuori dalla Polonia orientale sono relativamente rare. Molti dei diplomatici e pianificatori statunitensi più esperti se ne sono andati durante l’amministrazione Trump, quando la loro esperienza è stata denigrata e molti si sono sentiti spinti a dimettersi».

Warrick conclude precisando le azioni urgenti mentre si condurranno in salvo stranieri e ucraini che voglio lasciare il Paese. «Gli aiuti umanitari dovranno affluire generosamente a milioni di ucraini i cui mezzi di sussistenza saranno strappati fino a quando non potranno ristabilirsi. I fondi mondiali per l’assistenza ai profughi sono già bassi a causa dell’affrontare i bisogni dei profughi provenienti dalla Siria e dall’Afghanistan, nonché dallo Yemen dilaniato dalla guerra.Qualsiasi parte dell’Ucraina non sotto l’assalto o l’occupazione russa, ad esempio intorno alla città occidentale di Leopoli, potrebbe fungere da punto di distribuzione del governo ucraino per quegli aiuti. Stiamo, altresì, guardando alla prospettiva di tendopoli nella Polonia orientale fino a quando migliaia di rifugiati non potranno essere assimilati altrove. Queste popolazioni dovrebbero essere ricollocate il più rapidamente possibile, perché mentre un’occupazione russa dell’Ucraina può essere annullata, non sarà annullata dall’oggi al domani.

Da parte loro, gli Stati Uniti dovranno accettare la propria quota di rifugiati, come hanno già fatto molte volte. In effetti, la storia mostra che l’esperienza americana è arricchita dai rifugiati che fuggono dall’oppressione per trovare la libertà».