Ucraina: l’Europa potrebbe fare ancora di più per sostenere i rifugiati

Quasi 8 milioni di rifugiati sono fuggiti dall’Ucraina dall’invasione della Russia a febbraio, la più grande ondata di rifugiati in Europa dalla seconda guerra mondiale, con la maggior parte di quelli che ora si trovano nell’Unione Europea. Queste cifre aumenteranno a seconda della durata e della gravità della guerra.

Creare condizioni in cui i rifugiati possano tornare a casa una volta che la guerra sarà finita e la ricostruzione avrà inizio è l’obiettivo generale. Tuttavia, i rifugiati possono rimanere nelle loro terre adottive per qualche tempo. Con le giuste politiche in atto, ciò potrebbe essere positivo per i paesi ospitanti, anche a causa della carenza di manodopera e dell’invecchiamento della popolazione.

Molti di coloro che sono fuggiti hanno un profilo demografico diverso rispetto a quelli delle passate ondate di rifugiati, con sondaggi in Germania, Moldavia e Polonia che mostrano che la maggior parte degli arrivi sono bambini e donne sotto i 40 anni.

L’Europa ha reagito con un sostegno rapido e decisivo e 4,8 milioni di ucraini sono registrati per la protezione temporanea nell’UE o in programmi nazionali simili. L’UE ha rimosso molte barriere che i rifugiati incontrano di solito offrendo diritti di residenza, permessi di lavoro e accesso all’assistenza sanitaria, alle scuole, agli alloggi e ai servizi bancari.

Il blocco sta inoltre fornendo finanziamenti per sostenere i rifugiati dall’Ucraina negli Stati membri più colpiti, tra cui la Moldavia e alcuni altri paesi, e ha modificato i regolamenti per rendere più semplice il riorientamento di alcuni dei suoi fondi esistenti.

Sostenere i rifugiati comporta alcuni costi fiscali a breve termine. In tutta l’UE, questi potrebbero raggiungere dai 30 ai 37 miliardi di euro nel primo anno, ovvero circa lo 0,2 per cento del prodotto interno lordo, come abbiamo notato nel nostro ultimo Regional Economic Outlook , pubblicato a ottobre. I paesi con la quota maggiore di rifugiati, tra cui la Repubblica Ceca, l’Estonia, la Moldavia e la Polonia, potrebbero sostenere quest’anno costi fiscali pari a circa l’1% del PIL. La quota maggiore di donne e bambini si tradurrà in una maggiore spesa per l’assistenza all’infanzia, l’istruzione e i servizi sanitari.

A medio termine, tuttavia, i rifugiati potrebbero stimolare la crescita economica e il gettito fiscale, contribuendo nel contempo ad alleviare l’attuale tensione del mercato del lavoro in alcune parti d’Europa. Stimiamo che i rifugiati ucraini potrebbero aumentare le dimensioni della forza lavoro europea di circa lo 0,6% entro la fine del 2022 e del 2,7% nei paesi con il maggior numero di arrivi, dove i rifugiati ucraini alleggeriranno la carenza di manodopera.

Qualsiasi aumento della disoccupazione dovuto a questo aumento della manodopera sarà probabilmente temporaneo ei primi segnali di integrazione dei rifugiati nei mercati del lavoro europei sono promettenti. È dimostrato che i rifugiati in Polonia e nel Regno Unito hanno trovato lavoro in tempi relativamente brevi, ad esempio.

Il modo in cui i nuovi rifugiati influiranno sulla crescita economica nei prossimi anni dipenderà principalmente dalla velocità e dalla qualità della loro integrazione nel mercato del lavoro, in particolare dal fatto che finiscano in lavori poco remunerati che non corrispondono alle loro qualifiche o competenze. Questa preoccupazione che le competenze possano essere declassate è un rischio dato che i rifugiati ucraini tendono ad essere ben istruiti. Almeno la metà delle donne in età lavorativa ha completato l’istruzione terziaria e questa quota è ancora più elevata in alcuni paesi, salendo a circa tre quarti in Germania.

Oltre ad affrontare il terribile impatto economico e sociale della guerra nella stessa Ucraina, l’Europa può fare di più per aiutare a integrare i rifugiati nelle sue società ed economie. Ciò aiuterà le economie ospitanti e preparerà i rifugiati per un eventuale ritorno di successo. Potrebbe anche offrire lezioni su come integrare i rifugiati provenienti da altri angoli del mondo che potrebbero non avere le stesse competenze di quelli ucraini ma che possono comunque contribuire positivamente alla crescita.

Le politiche attive del mercato del lavoro , che finora sono state utilizzate in varia misura, potrebbero diventare più mirate per migliorare le competenze dei rifugiati e il successo nel mercato del lavoro. Questi includono, ad esempio, il riconoscimento delle qualifiche, la formazione linguistica e i servizi di ricerca e abbinamento di lavoro.

Anche i servizi di assistenza a prezzi accessibili sono fondamentali per consentire alle donne ucraine di partecipare pienamente ai mercati del lavoro del paese ospitante.

I governi centrali dovranno finanziare adeguatamente i governi locali, che in genere gestiscono programmi non solo nelle politiche attive del mercato del lavoro, ma anche nell’istruzione, nella sanità, nella previdenza sociale e negli alloggi, che avranno tutti bisogno di un sostegno continuo.

La necessità di sostenere ulteriormente i rifugiati ucraini arriva in un momento di prova per l’Europa , mentre i paesi combattono con l’aumento dei prezzi dell’energia e dei prodotti alimentari e il forte rallentamento della crescita economica. Eppure è importante continuare la forte solidarietà che finora ha consentito all’Europa di rispondere in modo così efficace alla crisi dei rifugiati. Le politiche che aiutano i rifugiati a integrarsi economicamente aiuteranno l’Europa così come coloro che fuggono dall’Ucraina.