«Ora, l’inverno del nostro scontento

è diventato gloriosa estate sotto questo sole di York;

e ogni nuvola che oscurava la nostra casata

è sepolta nel profondo ventre dell’oceano.

Adesso le nostre fronti si cingono con l’alloro del vincitore;

le nostre armi scheggiate vengono issate come trofei;

le nostre faticose veglie si trasformano in spensierate feste;

le nostre marce spossanti in amabili passi di danza».

(W. Shakespeare, ‘Riccardo III’)

Nessun vincitore, al momento, nelle vaste steppe ucraine. Le truppe dell’invaso e dell’invasore continuano a fronteggiarsi nel pantano di un‘drôle de guerre‘ in parte simile a quello originale del fronte francese 1939-40, ma ben più sanguinoso.

Il Ministro degli Esteri di Mosca, Sergej Lavrov, dichiara che il popolo ucraino «merita una vita migliore» e che «la Russia lo aiuterà a sbarazzarsi del regime antipopolare che lo domina». Volodymyr Zelensky si esibisce, assieme alla ‘first lady‘, in un servizio fotografico sulle pagine di‘Vogue‘, forse glamour, ma di gusto più che dubbio e chissà quanto bene accetto ai combattenti e alla martoriata popolazione del suo Paese.

Frattanto, stiamo ancora aspettando di vedere i primi risultati dell’accordo di Istanbul sulla ripresa delle esportazioni del grano ucraino.

Tutto ciò -caduto Mario Draghi, ridimensionato Emmanuel Macron e sempre più evanescente Olaf Scholz- nella perdurante latitanza dell’Unione Europea e in presenza, invece, di un’apparente indecisione di Washington riguardo al fine, e alla fine, della guerra.

Questo lo sconfortante quadro a oltre cinque mesi dall’avvio dell’’operazione militare speciale’ di Vladimir Putin.

Al di là delle disquisizioni degli analisti militari (quelli diplomatici, data la situazione, stanno esaurendo gli argomenti), la maggior parte dei media ha fatto cadere una coltre di silenzio e disinteresse sulla tragedia ucraina: a livello internazionale, ma soprattutto in Italia, dove la campagna elettorale ‘balneare’ pervade ogni cosa, limitandosi semmai a utilizzare la guerra per i propri piccoli fini.

Il direttore di ‘Limes‘, Lucio Caracciolo, ha giustamente intitolato ‘Oremus‘ il suo editoriale sull’ultimo numero della rivista: a ricordarci che, giunti a questo punto e salvo un improbabile soprassalto di orgoglio, noi europei e italiani possiamo soltanto pregare che qualcuno, a Mosca e a Washington, si metta, come si dice, una mano sulla coscienza.

Ma Caracciolo, si sa, è troppo realista per essere totalmente ben accetto a quel mainstream di cui peraltro la sua rivista -edita come noto da Gedi- fa parte; ed è infatti da molti considerato eccessivamente filorusso, dato che la sua visione non coincide affatto con la narrazione della guerra da noi prevalente.

Dal punto di vista geopolitico, siamo di fronte solo parzialmente alla difesa della propria indipendenza da parte di un Paese aggredito. La dura realtà è che si trova invece in corso un vero e proprio scontro di imperi, di cui la guerra ucraina potrebbe essere un episodio decisivo: ‘La guerra russo-americana‘, come appunto recita la copertina dell’ultimo ‘Limes‘.

Da una parte la ‘Russia eterna‘, Stato e civiltà allo stesso tempo, con una pretesa missione universale che Putin e la sua cerchia intellettuale e politica hanno in parte mutuato dal periodo zarista e da quello staliniano; dotata di una resilienza non comune e decisa a difendere fino in fondo la propria visione del mondo e i propri interessi geopolitici. Dall’altra –in modalità ‘guerra per procura‘- gli Stati Uniti e il loro ‘eccezionalismo‘, anch’esso intriso di ideologia e simboleggiato dal mito nazionale dei Padri Pellegrini: un Paese libero, fondato da un popolo libero, il cui destino manifesto è di essere esempio e guida per il mondo intero e al quale, dunque, tutto è permesso.

Non vi è dubbio che, dopo il crollo dell’Unione Sovietica e il grave sbandamento che ne seguì, la Federazione Russa -considerato che Washington tendeva a ‘stravincere’, obliterando a poco a poco, con i ripetuti allargamenti della NATO, quella che Mosca considerava una sua insopprimibile esigenza geopolitica, cioè il mantenimento di un’area di influenza ai propri confini- abbia gradualmente perduto fiducia nelle dichiarazioni e nei comportamenti dell’Occidente. Considerato da questo punto di vista, l’intervento militare in Ucraina -ove almeno da otto anni (‘Euromaidan’ del 2014: trionfo della democrazia per USA ed Europa, ingiustificata ingerenza e vero e proprio colpo di Stato per Mosca) era già in corso una vera guerra civile- resta ingiustificabile dal punto di vista etico, ma diventa comprensibile da quello,determinante, della geopolitica e dei rapporti di forza: non molto diversamente dai numerosi interventi militari posti in atto dagli Stati Uniti negli ultimi decenni in giro per il mondo.

Dunque la gloriosa estate shakespeariana, lungi dall’interrompere la dura guerra, si è trasformata in un incubo per l’intero mondo. Nella speranza che i due imperi decidano al più presto di mettere fine alla disputa che ci affligge (l’alternativa sarebbe distruttiva per tutti), cosa possiamo fare, come Europa e come Italia? Ben poco ormai: cercare di scoraggiare la continuazione della guerra ‘fino all’ultimo ucraino‘, accettando una volta per tutte il fatto che della Russia, parte integrante e indispensabile del nostro continente, non potremo mai fare totalmente a meno; così come la Russia non potrà mai fare a meno di noi, a meno di cadere nel baratro cinese.

E cercare di convincere di ciò gli Stati Uniti, ove tale posizione è già ben presente ed è stata espressa nelle ultime settimane non solo dal vecchio Henry Kissinger, ma perfino da alcuni editoriali del ‘New York Times‘.

Infine, in termini di ‘regime change’, se non possiamo ovviamente disdegnare la possibilità che Putin lasci a un certo punto il potere, dovremmo allo stesso tempo augurarci che il ricco Zio Sam accolga prima o poi a Hollywood il Presidente Zelensky. Questi, infatti, con il suo exploit sulle pagine di ‘Vogue‘, ha definitivamente dimostrato quanto il suo talento artistico e mediatico superi quello di statista.