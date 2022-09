Mentre l’Ucraina lotta per difendere la sua sovranità e riconquistare il territorio occupato dalla Russia, i moderni sistemi d’arma forniti dalle potenze occidentali sono assolutamente necessari, ma la riorganizzazione delle forze di terra ucraine è altrettanto importante.

L’Ucraina ha iniziato la guerra con circa 38 brigate di manovra (fanteria e carri armati) e 9 brigate di artiglieria, organizzate sul modello russo. Ogni brigata conta circa 4000 soldati comandati da un colonnello. A differenza degli eserciti occidentali, l’Ucraina non utilizza le strutture di divisione e di corpo di livello superiore comuni alla NATO, affidandosi invece a comandi ‘regionali’. Questi mancano di un vero personale da battaglia in grado di integrare spazio aereo, logistica, intelligence e comando e controllo di livello superiore.

L’attuale organizzazione soffre di problemi di controllo e impedisce all’Ucraina di condurre operazioni offensive su larga scala. Un approccio migliore è convertire i comandi regionali in un vero quartier generale di corpo comandato da un tenente generale a tre stelle con personale di battaglia addestrato e introdurre divisioni comandate da un generale maggiore a due stelle come livello intermedio di comando. Entrambi dovrebbero includere formazioni di supporto (artiglieria, difesa aerea, aviazione, ingegnere, unità di segnalazione, logistica, intelligence, medicina e ricognizione) che sono cruciali per il successo nella guerra moderna. Immettere queste strutture in tempo di guerra sarà difficile, ma potrebbero essere messe in campo entro il 2023 con il giusto supporto.

Questa mossa comporterebbe la creazione di quattro corpi orientati alla regione con ovunque da due a tre divisioni (comprese le forze di difesa territoriale) in base al terreno e alla minaccia. Per passare all’attacco e al contrattacco, l’Ucraina richiede anche un quinto corpo di riserva generale composto da almeno tre divisioni di carri armati e meccanizzate. Questo servirebbe come un ‘team corazzato’ guidato dai suoi comandanti più esperti e di successo per condurre operazioni decisive per scacciare l’esercito russo dal territorio ucraino. Per coordinare questi corpi, l’Ucraina dovrebbe stabilire un quartier generale dell’esercito da campo a quattro stelle, guidato dal comandante delle forze di terra ucraine.

Molti degli elementi costitutivi di queste formazioni esistono già nell’attuale struttura delle forze e nel quartier generale permanente, che devono solo essere convertiti o aumentati per l’uso sul campo di battaglia. Questo personale non deve essere particolarmente grande come tendono ad essere gli Stati Uniti e la NATO, e le posizioni chiave del personale possono essere occupate almeno in parte da ufficiali non disponibili per il servizio in prima linea a causa di ferite o età.

Le donne sono già presenti in gran numero nelle forze armate ucraine e possono svolgere un ruolo chiave anche qui. Utilizzando un quadro di ufficiali di stato maggiore che hanno già ricevuto una formazione occidentale presso il personale e i college di guerra, e con il sostegno della NATO e dell’UE, questo personale potrebbe essere formato entro la fine del 2022 e potrebbe teoricamente essere pronto per la missione entro la tarda primavera del 2023.

Mentre la guerra si trascina senza fine, l’Ucraina deve affrontare un urgente bisogno di sostituire le perdite sul campo di battaglia con nuove reclute. A differenza della Russia, l’Ucraina può attingere praticamente dall’intero pool di manodopera in questa emergenza nazionale. I comandanti saranno tentati di inviare soldati parzialmente addestrati come sostituti individuali nella guerra, un’urgenza a cui si deve resistere se l’Ucraina vuole schierare forze capaci di combattere.

Un approccio migliore consiste nel ritirare temporaneamente le unità danneggiate per il riposo e il rinforzo da parte di sostituti completamente addestrati, che possono quindi essere ‘mostrati alle corde’ dai veterani in unità coese. Non è necessario che le unità siano equipaggiate a pieno regime in tempo di pace fintanto che le armi chiave e i veicoli da combattimento sono equipaggiati. Qui, la selezione e la formazione dei giovani leader, vale a dire sottufficiali, luogotenenti e capitani, è di fondamentale importanza. Il meglio dovrebbe essere assegnato alle unità da combattimento in cui le richieste e le complessità del campo di battaglia sono più elevate.

Più in generale, un uso attento delle risorse umane può massimizzare le prestazioni delle forze ucraine sul campo. La segnalazione iniziale suggerisce problemi qui. Alcuni ufficiali in pensione di recente stanno presidiando i posti di blocco, mentre almeno un laureato di Sandhurst è stato assegnato alle forze territoriali. Combinando attentamente la forza lavoro civile, l’Ucraina può identificare le reclute con competenze che si traducono in specialità militari, avendo cura di preservare i settori essenziali dell’economia e del servizio civile. In questo caso, le prestazioni sul campo devono essere il criterio chiave per un rapido avanzamento. I comandanti che si sono dimostrati validi sul campo di battaglia devono essere identificati e promossi indipendentemente dall’anzianità e collocati dove possono fornire risultati decisivi.

Tutto ciò richiede supporto istituzionale e infrastrutture per reclutare, addestrare, equipaggiare e sostenere le forze sul campo. L’Ucraina deve anche sviluppare la capacità dell’industria della difesa del paese di produrre, riparare e sostituire i sistemi di combattimento e di produrre munizioni, pezzi di ricambio e altre classi di forniture essenziali per lo sforzo bellico.

Costruire queste capacità durante la guerra sarà difficile, in particolare quando i missili balistici e da crociera russi prendono regolarmente di mira gli impianti industriali nelle retrovie. Sono inoltre necessarie una riforma delle pratiche burocratiche caotiche e una maggiore efficienza nella produzione e distribuzione. L’assistenza straniera può essere utile in questo caso, ma la riforma della difesa interna deve essere guidata dall’Ucraina.

Lo sforzo di riorganizzazione nel mezzo di una guerra in corso sarà straziante. Tuttavia, è necessario se l’Ucraina vuole riprendersi il suo territorio nazionale. Un vantaggio è la crisi stessa. Dopotutto, nulla rimuove gli ostacoli o concentra l’azione come una minaccia esistenziale.

Più e più volte, l’Ucraina ha dimostrato di potersi adattare e trasformarsi sotto grande pressione e stress. La riorganizzazione dell’esercito ucraino non è diversa. Seguendo questa tabella di marcia, l’Ucraina può prepararsi al successo il prossimo anno e porre fine al conflitto. Ciò garantirà la sopravvivenza dell’Ucraina e ripristinerà la pace in Europa.

La versione originale di questo intervento è qui.