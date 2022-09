Le recenti vittorie ucraine hanno reso la dichiarazione di mobilitazione parziale del governo russo una necessità militare dal punto di vista della Russia. Senza questo, la Russia non potrebbe sostenere la guerra a lungo termine.

Il fatto che Putin abbia esitato così a lungo prima di farlo –e che la mobilitazione sia ancora solo parziale– è un segno di quanto teme la reazione pubblica in Russia. Le proteste di massa di mercoledì contro la coscrizione e l’enorme aumentodi persone che cercano di lasciare la Russia indicano che aveva ragione a temerlo.

Fa pensare, inoltre, che il governo russo riconosca l’entità del suo fallimento strategico. Questo, e il fatto che nel suo discorso Putin abbia fatto un riferimento positivo alle proposte di pace emesse dal governo ucraino lo scorso marzo, suggeriscono che la Russia potrebbe ora essere pronta per i negoziati, purché raggiungano almeno alcuni degli obiettivi iniziali del Cremlino. Ma per quanto tempo ci sarà questo momento a portata di mano?

La mobilitazione, ovviamente, è di per sé un significativo atto di escalation (sebbene anche una risposta prevedibile ai recenti successi sul campo di battaglia dell’Ucraina). Ciò che la rende davvero pericolosa, tuttavia, è che questa è stata annunciata in tandem con l’approvazione da parte di Putin dei referendum programmati nel Donbass, e in altre aree occupate dai russi in Ucraina, sull’eventuale adesione di quelle regioni alla Federazione russa.

Se queste aree vengono annesse dalla Russia, ciò renderà molto più difficile qualsiasi accordo di pace in Ucraina per molto tempo a venire.

Il meglio che potremmo quindi sperare sarebbe una situazione come quella del Kashmir negli ultimi 75 anni: cessate il fuoco instabili punteggiati da scontri armati, attacchi terroristici e occasionali guerre su vasta scala. Insieme a tutti gli altri pericoli e sofferenze causati da un conflitto semi-congelato a lungo termine, renderebbe quasi impossibile per l’Ucraina realizzare il tipo di progresso necessario per aderire all’Unione europea.

Se d’altra parte l’Ucraina sembrasse destinata a riconquistare questi territori, allora la guerra nucleare diventerebbe una possibilità reale.

Negli ultimi mesi, ex funzionari russi mi hanno detto che le uniche circostanze in cui possono immaginare la Russia che usa armi nucleari (come accennato nel discorso di Putin) sarebbe se l’Ucraina sembrasse sul punto di catturare la Crimea -«perché la Crimea è terra russa e in ultima istanza, esiste il nostro deterrente nucleare per proteggere la terra russa». Se anche Kherson e il Donbas diventano “terra russa”, presumibilmente lo stesso vale per loro.

La finestra di opportunità per un accordo pacifico in Ucraina si sta pertanto restringendo rapidamente. Tuttavia esiste ancora. Questo perché Putin non ha ancora dichiarato che la Russia riconoscerà ufficialmente i ‘risultati’ dei referendum e annetterà queste aree alla Russia. Va ricordato che le repubbliche separatiste del Donbass hanno dichiarato la loro indipendenza dall’Ucraina nel 2014. Tuttavia, sebbene la Russia le abbia sostenute militarmente, non ha riconosciuto la loro indipendenza fino a otto anni dopo, alla vigilia dell’invasione russa del resto dell’Ucraina a febbraio. Questo ritardo russo era dovuto al fatto che, nel frattempo, la Russia era impegnata in un processo negoziale con l’Occidente e sosteneva l’idea che queste aree tornassero in Ucraina in cambio di una garanzia di piena autonomia. Questo piano è stato incorporato nell’accordo di Minsk II del 2015, che è stato mediato da Francia e Germania e accettato da Stati Uniti e Nazioni Unite. La progressiva perdita di fiducia della Russia nel corso degli anni nel fatto che l’Ucraina avrebbe effettivamente concesso l’autonomia, o che l’Occidente gli avrebbe imposto di farlo, è stato un elemento chiave nella decisione finale di Putin di entrare in guerra.

In altre parole, esiste ancora la possibilità che la Russia intaschi i ‘risultati‘ dei referendum come merce di scambio per la trattativa, ma non si muova verso l’annessione immediata. Ciòlascerebbe quindi ancora aperta la possibilità di colloqui di pace.

Non sappiamo per quanto tempo esisterà questa possibilità, ma dato che il tempo potrebbe essere estremamente breve, sarebbe saggio che Washington la possibilità la esplorasse con urgenza. I governi occidentali devono riconoscere che ‘determinare’ la Russia non è più sufficiente: il coraggio ucraino e le armi occidentali hanno già sconfitto i piani russi di soggiogare l’intera Ucraina. Invece, ora siamo in una spirale escalation con spaventosi potenziali pericoli per tutte le parti, che è urgentemente necessario spezzare.

Qualsiasi iniziativa di pace dovrà provenire dagli Stati Uniti. Francia e Germania sono troppo deboli per agire indipendentemente da Washington. La capacità negoziale del governo ucraino è paralizzata dalla (comprensibile) furia per l’invasione russa e le atrocità russe; dalla pressione degli intransigenti ucraini, specialmente nell’esercito; e, sempre più, dalla stessa retorica del governo, che sta impegnando l’Ucraina verso obiettivi (come il recupero della Crimea) che potrebbero essere raggiunti solo con una vittoria militare totale sulla Russia.

Finora, la posizione dell’Amministrazione Biden è stata che i negoziati di pace sono una questione puramente ucraina. Insieme alle azioni russe,questa posizione contribuisce a rendere praticamente impossibile un processo di pace. È una posizione politicamente e moralmente sbagliato. Gli Stati Uniti hanno fornito assistenza militare (compresa l’assistenza dell’intelligence nell’uccisione di comandanti russi) che ha reso l’America quasi un cobelligerante in questa guerra.

Questa e le sanzioni guidate dagli Stati Uniti contro la Russia hanno causato gravi perdite economiche agli americani e hanno coinvolto gli Stati Uniti e i loro cittadini in gravi rischi. L’impatto sugli alleati di Washington in Europa e sull’economia mondiale è stato ancora peggiore, minacciando i principali partner occidentali con carenza di cibo e rivolte interne. Nel peggiore dei casi, l’America potrebbe affrontare la possibilità dell’annientamento in una guerra nucleare.

In queste circostanze, dire che gli Stati Uniti non hanno il diritto di impegnarsi in negoziati e di avanzare le proprie proposte di pace è un’abdicazione alla responsabilità morale e costituzionale dell’amministrazione Biden nei confronti del popolo americano. Inoltre, il coinvolgimento di terze parti nell’intermediazione di accordi di pace e nella proposta delle loro condizioni è del tutto legittimo in termini di tradizione internazionale e delle politiche passate dell’America altrove.

Un processo di pace non può essere avviato a meno che entrambe le parti non abbandonino i presupposti per colloqui che sono del tutto inaccettabili per l’altra parte. Un buon punto di partenza per i colloqui potrebbero essere le proposte avanzate dallo stesso governo ucraino a marzo, che hanno soddisfatto le richieste russe su alcune questioni chiave tra cui la neutralità. Il fatto che Putin abbia citato esplicitamente e favorevolmente la proposta di pace dell’Ucraina nel suo discorso che annunciava la parziale mobilitazione della Russia, può offrire un barlume di speranza per la diplomazia.

Se l’Amministrazione Biden non esplora questa potenziale possibilità di pace, le conseguenze di una continua escalation spirale potrebbero essere disastrose per tutti gli interessati. La Russia ha dimostrato di conservare un notevole potenziale di escalation, sia in termini di mobilitazione che di massiccio attacco alle infrastrutture ucraine e al governo ucraino, cosa che molto probabilmente causerà vittime anche tra i consiglieri statunitensi in Ucraina.

Anche la Cina ha la capacità di rafforzare notevolmente lo sforzo bellico russo. Finora, la Cina è stata estremamente cauta e ha dato segni di insoddisfazione per la guerra. Allo stesso tempo, la Cina è stata allarmata e infuriata dalle dichiarazioni degli Stati Uniti (come l’ultima del Presidente Biden) che hanno cambiato la posizione di Washington su Taiwan.

Per la Russia essere gravemente indebolita dalla sconfitta definitiva in Ucraina sarebbe un duro colpo per gli interessi geopolitici della Cina, che è logico presumere che Pechino si sforzerà di prevenire.

I funzionari americani dovrebbero chiedersi se Putin avrebbe compiuto questi ultimi passi senza almeno un accordo da parte di Xi Jinping al vertice di Samarcanda, la scorsa settimana, e cosa questo dice sul probabile futuro equilibrio delle forze in Ucraina.

La guerra è un affare altamente imprevedibile e il corso della guerra in Ucraina ha sfidato le aspettative della maggior parte degli analisti, me compreso. Finora lo ha fatto a vantaggio degli ucraini. Non sarà necessariamente sempre così. Cercare la pace e spezzare l’attuale spirale crescente è nell’interesse della stessa Ucraina, così come dell’America e del mondo.