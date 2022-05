Nel 2014, Vladimir Putin ha inferto un colpo mortale all’ordine internazionale esistente violando il divieto internazionalmente accettato di annessione di territorio con la sola forza e ambientato in eventi ferroviari che hanno portato alla sua invasione dell’Ucraina e, se non viene fermato lì, a una terza guerra mondiale, dice Aleksandr Skobov.

Questo perché uno Stato che annette con la forza il territorio di altri Stati può tenerli e rimanere parte della comunità internazionale solo se vince una grande guerra, afferma l’analista di Mosca. Questa è la lezione che Putin ha tratto dalla politica di non riconoscimento, una lezione diversa dalle altre e che punta in una direzione pericolosa.

C’è la sensazione diffusa che l’estesa invasione dell’Ucraina da parte di Putin iniziata il 24 febbraio abbia distrutto il sistema internazionale, ma c’è molto meno apprezzamento, dice Skobov, di come ciò sia cresciuto dagli atteggiamenti della classe dirigente russa emersi dopo il 1991 e ancor di più dell’annessione della Crimea nel 2014.

“L’essenza della civiltà e della modernizzazione non riguarda il progresso tecnologico e l’aumento dei consumi”, continua. “Si tratta di limitare la crudeltà negli esseri umani, nel limitare la capacità di uno di farsi strada usando la forza contro un altro”. Questo è il fulcro di ciò che sono i diritti umani.

Sfortunatamente, “nella Russia post-sovietica, si è formata rapidamente una nuova classe dirigente focalizzata sulla presa e il mantenimento del potere e della ricchezza con mezzi extralegali”. Nata dai servizi speciali e dal mondo criminale, si è impegnata a eliminare tutte le restrizioni che la civiltà richiede.

Quella classe dirigente, dice Skobov, “ha alzato la bandiera della lotta per la libertà dalla civiltà, per la libertà di usare la forza e per la libertà di sopprimere gli altri. Ha sfidato l’ordine mondiale che richiedeva l’osservanza delle norme legali come condizione per essere ammessi nella “società educata”.”

Questa nuova classe dirigente inizialmente “rifiutò di osservare i diritti umani e altre sottigliezze legali che erano estranee alle nostre tradizioni nazionali”, sostiene Skobov. “E ha scoperto che la comunità civile considerava questo come una piccola birra, come eccessi della transizione, e ha solo rimproverato un po’ o forse espresso una certa preoccupazione, ma non molto profonda in questo”.

Quella mancanza di seria preoccupazione ha incoraggiato la nuova classe dirigente e il suo leader, Vladimir Putin; e nel 2014, il Cremlino “ha inferto un colpo mortale all’ordine internazionale” dal suo Anschluss of Ukraine’s Crimea. Le guerre per il territorio sono sempre state un incubo e nel 20° secolo hanno portato prima a due guerre mondiali e poi al bando internazionale di queste cose.

Quel divieto, dichiarato alle Nazioni Unite, è stato osservato durante la guerra fredda; e la maggior parte delle persone si aspettava che sarebbe stato osservato dopo il 1991. Putin e il suo regime, tuttavia, decisero che avrebbero potuto tornare senza penalità nel mondo precedente al 1945 e annettere qualsiasi cosa avessero il potere militare da fare.

E dopo la Crimea, hanno sentito che il mondo aveva ingoiato questa violazione. “L’annessione russa della Crimea ucraina non è stata vista dal mondo come una catastrofe”. Invece, troppi in Russia e in Occidente hanno deciso che “non era successo nulla di fatale e che le relazioni tra Mosca e il mondo potevano continuare “come al solito”.

È importante ricordare, dice Skobov, che “in effetti, i confini del dopoguerra dell’URSS furono riconosciuti dai paesi occidentali sia de facto che de jure. Sono stati riconosciuti come il risultato di una guerra mondiale in cui l’URSS è stata tra i vincitori,” e il non riconoscimento occidentale dell’occupazione sovietica dei Paesi baltici non fa eccezione, almeno agli occhi dei russi.

L’esempio baltico, dice l’analista russo, “mostra solo che uno Stato che vuole legittimare un’annessione che ha commesso deve almeno vincere una guerra mondiale in modo che, da vincitore, possa dettare al mondo nuovi confini “inviolabili”. Questo è ciò che hanno fatto i sovietici e ciò che Putin sta cercando di ripetere.

Ciò significa, dice Skobov, che «uno Stato nel mondo contemporaneo che si è annesso il territorio di un altro e rifiuta categoricamente di restituire quella terra è condannato a scatenare una guerra mondiale» perché «solo attraverso una guerra mondiale che vincerà può conserva ciò che ha sequestrato e costringe il resto del mondo ad accettare quel sequestro”.

Con la sua annessione della Crimea, Putin è caduto in una trappola di sua creazione: non può assolutamente mantenere quella terra ucraina ed essere accettato dalla comunità internazionale a meno che e fino a quando non lancerà una guerra mondiale, pensa di poter vincere e quindi può costringere il mondo ad accettare le sue convulsioni come legittime.