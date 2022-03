Madeleine Albright, la prima donna Segretario di Stato americano, rifugiata, attivista liberale epromotrice dell’espansione della NATO, è morta il 23 marzo, per ironia della sorte nel momento in cui la sua più profonda convinzione, quella della necessità dell’espansione a Est della NATO, è‘scoppiata‘ nella guerra in Ucraina, e alla vigilia di una giornata storica per la NATO e per quello che viene definito il mondo ‘occidentale’, il mondo ‘liberale’, la giornata di ieri 24 marzo nel corso della quale la NATO ha affondato pesantemente le sue unghie nella carne di Vladimir Putin, l’uomo che Madeleine molto ha fatto arrabbiare nei lontani anni ’90 proprio per l’allargamento a est della NATO.

Entrata nell’amministrazione pubblica come ambasciatrice presso le Nazioni Unite nel corso del primo mandato di Bill Clinton, è stata nominata da Clinton alla guida del Dipartimento di Stato nel secondo mandato, nel 1997. E’ diventata Segretario di Stato nel momento in cui gli Stati Uniti «erano diventati una superpotenza arenata», come afferma Peter Harris, Professore Associato di Scienze Politiche presso la Colorado State University, spiegando: «Durante la Guerra Fredda, le forze USA erano state dispiegate in tutto il mondo con lo scopo esplicito di scoraggiare l’aggressione sovietica. Quando l’Unione Sovietica è scomparsa, nel 1991, anche la principale giustificazione dell’enorme presenza di truppe americane all’estero e della rete mondiale di alleanze militari è venuta meno». Albright «ha aiutato gli Stati Uniti a evocare una nuova logica per il loro ruolo globale militarizzato nell’era del dopo Guerra Fredda».

E’ in questa funzione che Albright ha avuto una grande influenza sulla politica estera dell’Amministrazione Clinton.

Dal Dipartimento di Stato ha costantemente spinto per una linea più aggressiva e interventista in risposta alle crisi e ai conflitti esteri. La sua visione del mondo di politica estera, spiega Daniel Larison del Quincy Institute for Responsible Statecraft «era radicata nella storia di un’Europa devastata dalla guerra totale, e ciò servì anche a distorcere la sua comprensione dei problemi internazionali e l’incoraggiò a favorire troppo spesso le opzioni militari. Ha avuto un’influenza significativa sull’approccio sempre più combattivo alla fine della presidenza Clinton e il suo ruolo nel creare supporto per l’intervento militare USA/NATO in Kosovo è stata la sua eredità». Ha incarnato la convinzione nella virtù dell’interventismo americano disinibito. «’La mia mentalità è Monaco‘, diceva spesso per spiegare come vedeva il mondo e, come generazioni di europei e americani perseguitati dalla Seconda Guerra Mondiale, ha commesso l’errore di vedere nuove Monaco dietro ogni angolo», afferma Larison. «Che l’esercito americano dovesse essere usato e usato spesso quando emergevano problemi internazionali era qualcosa che Albright sembrava dare per scontato. A tale riguardo, ha contribuito a gettare le basi per l’approccio eccessivamente militarizzato dell’America al resto del mondo negli ultimi vent’anni».

Grande sostenitrice dell’eccezionalismo americano, fermamente convinta che l’America fosse una Nazione indispensabile per la pace e il progresso globali, e che la guerra, se condotta dagli Stati Uniti, può essere un atto progressista e persino altruistico, ha sostenuto l’azione militare contro l’Iraq nel 1998 e la Serbia nel 1999. Larison ricorda una dichiarazione dell’allora Segretario di Stato in riferimento all’Iraq: «Se dobbiamo usare la forza, è perché siamo l’America; noi siamo la Nazione indispensabile. Siamo in piedi e guardiamo più lontano di altri Paesi nel futuro, e vediamo il pericolo qui per tutti noi».

Sia come ambasciatore presso le Nazioni Unite dal 1993 al 1997 che come Segretario di Stato sotto il Presidente Bill Clinton, Madeleine Albright è stata grande sostenitrice dell’espansione della NATO.

«La NATO era stata una pietra angolare dell’ordine di sicurezza della Guerra Fredda in Europa, vincolando gli Stati Uniti alla difesa dell’Europa occidentale. L’approccio di Albright consisteva nel considerare la NATO non solo un’alleanza militare, ma anche un pilastro della stabilità internazionale e un motore del progresso democratico. Vedeva l’alleanza come un canale attraverso il quale gli Stati Uniti potevano impartire pace, ordine e buon governo a un fragile continente europeo», spiega Peter Harris

All’epoca, «i critici avvertirono che l’allargamento della NATO avrebbe inimicato la Russia post-sovietica e avrebbe potuto finire per peggiorare l’ordine di sicurezza europeo. La risposta di Albright è sempre stata intransigente. “Non abbiamo bisogno che la Russia accetti l’allargamento”, ha assicurato ai senatori nel 1997, sottolineando la parola ‘necessità’.

Il caso strategico e morale per l’allargamento era schiacciante, ha spiegato Albright. Se i nuovi Stati democratizzati dell’Europa centrale e orientale desideravano ardentemente la protezione degli Stati Uniti, allora nessun’altra Nazione dovrebbe essere autorizzata a intralciarli.

Queste argomentazioni hanno prevalso a Washington e in altre capitali della NATO. Nel luglio 1997, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca sono state formalmente invitate ad aderire alla NATO. Sono stati accettati nell’alleanza nel 1999.

Con il senno di poi, il brusco rifiuto di Albright delle preoccupazioni sulla sicurezza della Russia potrebbe sembrare essere stato un errore. Ciò è particolarmente vero alla luce dell’invasione russa dell’Ucraina, che alcuni analisti attribuiscono in parte alla velocità e alla percepita incoscienza dell’espansione della NATO negli anni ’90».

L’opportunità dell’allargamento della NATO sarà oggetto di accesi dibattiti negli anni a venire e il ruolo di Albright nel processo non dovrebbe essere risparmiato da un esame accurato, afferma Harris. «Ma allo stesso tempo bisogna ricordare che Albright era una donna dei suoi tempi; i momenti più alti della sua carriera durante l’Amministrazione Clinton hanno coinciso con l’apice del potere americano.

In effetti, non è esagerato affermare che, durante gli anni ’90, il compito di Albright era quello di aiutare a condurre le relazioni estere del Paese più potente della storia del mondo. È comprensibile, forse, che volesse imbrigliare questo straordinario potere verso cause come la promozione della libertà e della democrazia in paesi che avevano lottato per decenni per liberarsi dell’autoritarismo».

Albright visse abbastanza per vedere cinque presidenti governare secondo le sue stesse idee sullo scopo speciale dell’America. «Anche Donald Trump a volte ha tradito un attaccamento di fondo alla logica dell’indispensabilità degli Stati Uniti. Il mondo di oggi è diverso da quello degli anni ’90, tuttavia. Ora che gli Stati rivali sono più disposti a reagire, è molto più rischioso per i leader statunitensi svolgere il ruolo di Nazione indispensabile». A partire da questo, conclude Harris, alla morte di Madeleine Albright, «i leader statunitensi dovrebbero riflettere su quale tipo di idee dovrebbe sostituire i suoi imponenti precetti per l’impegno all’estero».