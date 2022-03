Il 2 marzo, 7° giorno di guerra in Ucraina, nel corso di una sessione straordinaria, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato a stragrande maggioranza una risoluzione che condanna l’invasione russa.

141 Stati membri delle Nazioni Unite hanno votato a favore della risoluzione, 5 contro, 35 astenuti.

Il voto ha certificato come la maggior parte del mondo sia schierato contro l’azione della Russia, come sia improvvisamente cambiato il mood della geopolitica nei confronti di Mosca.

«È stata una squillante denuncia globale da parte del mondo contro la Russia», ha commentato ‘CNN‘.

Eppure, proprio questa quasi unanimità, questo voto schiacciante, ha evidenziato divisioni degne di nota tra gli Stati membri delle Nazioni Unite su come rispondere alla crisi. Cosa spiega le differenze negli atteggiamenti regionali e nazionali nei confronti della crisi ucraina?

Crisis Group -l’organizzazione indipendente e transnazionale, che svolge attività di ricerca sul campo in materia di conflitti violenti e avanza politiche per prevenire, mitigare o risolvere i conflitti- attraverso una serie di studi-Paese, ha cercato di evidenziare i fattori politici interni,geopolitici, economici, di sicurezza che determinano le singole diverse posizioni e che dunque hanno determinato il voto in sede di plenaria ONU.

Di seguito l’analisi Crisis Group della posizione di Irsraele, che alla risoluzione ha votato a favore.

«Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, Israele è stato impegnato in un delicato atto di equilibrio,prescritto dalla sua geopolitica.

Israele ha relazioni sostanziali sia con la Russia che con l’Ucraina: il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha parlato sia con il presidente russo Vladimir Putin che con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy dall’inizio della guerra e si è offerto di agire come mediatore; Israele si vede, in effetti, condividere un confine con la Russia a nord-est in Siria, facendo affidamento sulla continua tacita approvazione di Putin dei suoi attacchi aerei su obiettivi iraniani lì; grandi popolazioni ebraiche e israeliane risiedono sia in Russia che in Ucraina e oltre 1,5 milioni di espatriati russi e ucraini vivono in Israele; e Israele è un importante alleato e beneficiario degli Stati Uniti che si identifica con l”ordine democratico liberale’ occidentale.

Quello che i media israeliani chiamano ‘il dilemma di Israele‘ è stato messo in mostra nello sforzo calcolato del governo di camminare su una linea sottile, mostrando simpatia per l’Ucraina ma senza alienarsi la Russia.

Mentre il primo ministro Bennett ha evitato di criticare l’aggressione russa o addirittura di menzionare la Russia nei suoi messaggi di solidarietà con i cittadini ucraini e di sostegno alla sua integrità territoriale, il ministro degli Esteri Yair Lapid ha rilasciato una dichiarazione sul primo giorno dell’invasione condannando l’attacco russo come un ‘grave violazione dell’ordine internazionale’ (sebbene evitando vistosamente il termine ‘diritto internazionale’) e da allora ha cercato di mantenere un profilo basso. Israele ha offerto aiuti umanitari all’Ucraina, ma si è rifiutato di venderle armi o di fornirle assistenza militare.

L’élite politica e di sicurezza israeliana ha chiarito che c’è troppo in gioco sul fronte della sicurezza nazionale perché Israele possa mettere a repentaglio le sue relazioni con la Russia a causa dell’invasione. Temono che le ricadute della guerra possano indurre Putin ad aumentare le vendite di armi ai delegati anti-occidentali lungo i suoi confini, principalmente Siria e Hezbollah in Libano, o a rafforzare le misure elettroniche per interrompere le operazioni della NATO nel Mar Mediterraneo, colpendo i sistemi di navigazione di Israele. Finora, la Russia ha assicurato a Israele che continuerà il coordinamento sulla Siria, pur ribadendo che non riconosce la sovranità israeliana sulle alture del Golan, che Israele ha occupato nel 1967 e successivamente annesso. Un’altra preoccupazione israeliana è l’accordo nucleare con l’Iran. Mentre Israele può aver sperato che la guerra faccia deragliare o rallentare i colloqui JCPOA a Vienna, Israele ha rifiutato di soddisfare la richiesta degli Stati Uniti il 25 febbraio di sostenere una risoluzione del Consiglio di sicurezza che condannava la Russia, proprio come ha fatto nel 2014 quando la Russia ha annesso la Crimea. Gli Stati Uniti hanno espresso costernazione per la decisione, ma stanno anche mostrando una certa tolleranza per la necessità di Israele della cooperazione russa in Siria.

Con l’intensificarsi dell’offensiva russa in Ucraina, tuttavia, Israele trova sempre più difficile giocare con entrambe le parti. Lapid ha annunciato il 27 febbraio che Israele avrebbe votato a favore del voto dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite per condannare la Russia, cosa che ha debitamente fatto. Ha anche messo in guardia i ministri israeliani dal cercare di assistere gli oligarchi ebrei russi colpiti da sanzioni, ma finora Israele ha rifiutato in particolare di applicare sanzioni proprie.

Il presidente Zelenskyy è l’unico capo di stato ebreo eletto al di fuori di Israele. Ha perso la famiglia nell’Olocausto. In quanto tale, è degno di nota il silenzio di Israele sulla retorica antisemita di Putin, come la sua pretesa di ‘denazificare’ l’Ucraina con l’invasione. Detto questo, Israele ha una serie di precedenti -nei confronti di Ungheria e Polonia, per esempio- di porre ciò che i suoi leader considerano preoccupazioni per la sicurezza nazionale o le relazioni estere al di sopra dal prendere una posizione ferma contro l’antisemitismo».