Il 2 marzo, 7° giorno di guerra in Ucraina, nel corso di una sessione straordinaria, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato a stragrande maggioranza una risoluzione che condanna l’invasione russa.

141 Stati membri delle Nazioni Unite hanno votato a favore della risoluzione, 5 contro, 35 astenuti.

Il voto ha certificato come la maggior parte del mondo sia schierato contro l’azione della Russia, come sia improvvisamente cambiato il mood della geopolitica nei confronti di Mosca.

«È stata una squillante denuncia globale da parte del mondo contro la Russia», ha commentato ‘CNN‘.

Eppure, proprio questa quasi unanimità, questo voto schiacciante, ha evidenziato divisioni degne di nota tra gli Stati membri delle Nazioni Unite su come rispondere alla crisi. Cosa spiega le differenze negli atteggiamenti regionali e nazionali nei confronti della crisi ucraina?

Crisis Group -l’organizzazione indipendente e transnazionale, che svolge attività di ricerca sul campo in materia di conflitti violenti e avanza politiche per prevenire, mitigare o risolvere i conflitti- attraverso una serie di studi-Paese, ha cercato di evidenziare i fattori politici interni,geopolitici, economici, di sicurezza che determinano le singole diverse posizioni e che dunque hanno determinato il voto in sede di plenaria ONU.

Di seguito l’analisi Crisis Group della posizione del Sudafrica, che alla risoluzione si è astenuto.

«Il Sudafrica ha seguito una linea ambivalente in risposta alla crisi ucraina. Proprio come nel 2014, quando ha sostenuto il dialogo tra le parti e si è opposto all’imposizione di sanzioni in seguito all’annessione della Crimea alla Russia, Pretoria ha chiesto negoziati urgenti guidati dalle Nazioni Unite per porre fine ai combattimenti e ha offerto i suoi servizi come mediatore.

Le autorità hanno virato tra la condanna definitiva dell’invasione russa e l’adozione di una posizione più neutrale per preservare i legami con un alleato storico.

Prima della guerra, il Dipartimento per le relazioni internazionali e la cooperazione ha rilasciato una breve dichiarazione invitando le parti a perseguire un “risultato negoziato”. Il giorno dopo, il 24 febbraio, ha esortato la Russia a “ritirare immediatamente le sue forze dall’Ucraina”. I funzionari affermano che questa richiesta di ritiro è valida, ma le dichiarazioni successive suggeriscono che ora stanno cedendo a quest’ultima richiesta, riflettendo non solo i dibattiti interni sul modo migliore da seguire, ma anche la miriade di modi in cui il peso della storia grava sulla politica estera sudafricana. La chiamata al ritiro è stata vista in alcuni ambienti,secondo quanto riferito, incluso il presidente Cyril Ramaphosa, come “troppo forte” data la solidarietà di lunga data tra Sud Africa e Russia. Nell’era sovietica, Mosca offrì sostegno ai sudafricani nella lotta contro l’apartheid e sostenne attivamente i movimenti di liberazione in tutta l’Africa meridionale.

Il 27 febbraio, l’African National Congress (ANC) al potere ha rilasciato una propria dichiarazione in cui criticava i leader occidentali “apertamente prevenuti” e parlava di “propaganda sfacciata” e “disinformazione senza precedenti” -presumibilmente da parte dei media occidentali- e faceva riferimento a ingiusti interventi militari occidentali in altri luoghi. La dichiarazione del partito riflette una posizione dell’ANC, sostenuta dal suo partner dell’alleanza, il Partito Comunista Sudafricano, che è stato per molti anni critico nei confronti dell’Occidente e apparentemente cerca un ordine globale più equilibrato e multipolare.

Il Sudafrica, che ama definirsi un Paese ‘nato attraverso i negoziati‘, è probabile che continui a sostenere i colloqui e ridurrà al minimo la condanna pubblica di Mosca, ritenendo che, in questo momento, un approccio censorio sia controproducente. Le sue decisioni future saranno guidate anche da ciò che fa il resto del continente, così come il G77 più la Cina. In una certa misura, prenderà spunto anche dai BRICS (il blocco che lo unisce a Brasile, Russia, India e Cina). Una dichiarazione BRICS in un vertice a Nuova Delhi nel settembre 2021 ha ingiunto ai suoi membri e a tutti gli Stati di garantire che tutte le controversie siano risolte pacificamente, descrivendo “l’uso della forza contro l’integrità territoriale e l’indipendenza politica di qualsiasi paese” come inaccettabile. Nonostante questa affermazione, né il Brasile né l’India sono caduti nell’opposizione degli Stati Uniti e dell’UE all’aggressione della Russia. In sostanza, l’approccio del Sud Africa è quello di promuovere sforzi diplomatici urgenti principalmente attraverso l’ONU con l’immediata priorità di raggiungere un cessate il fuoco. Se tale strategia sia realistica nelle circostanze è un’altra questione».