Ucraina: Kiev all'offensiva, ma non sarà la fine della guerra

I primi giorni di settembre hanno mostrato l’inizio della più volte annunciata ‘grande offensiva’ ucraina volta a liberare il Donbass e porre le premesse della successiva liberazione della Crimea. Al di là delle dichiarazioni della leadership di Kiev e della propaganda, quella ucraina non appare essere un’offensiva vera e propria, vale a dire un’operazione volta a ribaltare il rapporto di forze, conseguire importanti obiettivi sul terreno e permettere all’esercito di Kiev di riprendere l’iniziativa.

Le operazioni si sviluppano essenzialmente attorno a Kharkiv e nel settore centrale tra Izium e Donetsz. Ciò che si evidenzia è che le unità ucraine sono riuscite a riprendere numerosi centri abitati occupati nelle scorse settimane dai russi, e a riportare la linea di contatto una ottantina di chilometri più ad est, quasi a ridosso dell’allineamento Kupinask-Severodonestsk-Donetsk. Quel che si evince è che ancora l’intero esercito ucraino è bloccato in un saliente circondato da tre lati dalle unità russe.

In secondo luogo si rileva che i reparti russi sono stati ritirati dalle posizioni senza opporre una resistenza decisa, ma mettendo in atto una serie di operazioni ritardatrici che hanno permesso al comando russo di recuperare quasi il 100% delle unità schierate nel settore.

Peggio è andata per l’organizzazione logistica, che nel frattempo i russi avevano schierato nelle zone occupate e che in gran parte è stata abbandonata in loco, con ovvie ripercussioni sull’immediata operatività delle unità ritirate.

La mancanza, finora, da parte ucraina di un successo decisivo e il riuscito parziale arretramento del fronte da parte russa potrebbero aprire a due possibili scenari.

Il primo scenario è una rettifica delle reciproche posizioni che permetta di ‘congelare‘ la situazione per tutto l’imminente autunno, in attesa di ulteriori sviluppi nei mesi a venire.

Il secondo scenario -per il quale non è possibile oggi attribuire un qualsiasi grado di probabilità- potrebbe riguardare un contrattacco russo condotto da nord verso sud a partire dall’area a sud di Kharkiv e diretto a colpire il fianco e il retro del dispositivo ucraino, prima che esso riesca a passare dalla postura offensiva a quella difensiva consolidandosi sulle posizioni da poco liberate. L’eventuale successo di un simile contrattacco non rappresenterebbe per i russi la possibilità di riprendere porzioni di terreno del tutto secondarie in questa fase della campagna, quanto di infliggere agli ucraini un attrito e un’usura tali da privarli per molto tempo di ogni possibilità di mantenere o riprendere l’iniziativa.

Sul piano politico interno dei due Stati è indubbio che i successi di questi giorni abbiano rafforzato la leadership di Kiev, e dato una conferma ai partner occidentali che la politica di mantenere un forte canale di approvvigionamento di armi e munizioni consente a Kiev di proseguire con efficacia la guerra. A Mosca i locali arretramenti non rappresenterebbero un fatto tale da minare l’appoggio alla leadership di Vladimir Putin. Oltretutto c’è da pensare che a questo momento sfavorevole non sarà dato alcun spazio sugli organi di informazione. C’è tuttavia da tenere presente che Mosca mantiene ancora come arma di pressione la duplice opzione di restringere ancora l’erogazione di gas in Occidente, sia di interrompere l’operazione di trasporto del grano nel mar Nero.

Allo stato attuale, non si è quindi ancora nelle condizioni di poter fare alcuna ipotesi circa l’esito di questa che risulta essere la prima offensiva ucraina dall’inizio dell’invasione, ma che è ancora ben lontana da determinarne le sorti definitive.

Verosimilmente si dovrà attendere l’inizio dell’autunno, quando le piogge muteranno sostanzialmente le condizioni del terreno, rendendo assai difficoltoso per entrambi pianificare azioni dinamiche.