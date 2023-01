Ucraina: Kazakistan occidentale, nuovo punto debole dell’Occidente nel suo confronto con la Russia?

Di recente, rispondendo alla domanda se ci sarebbe stata una guerra tra la Federazione Russa e il Kazakistan, il noto giornalista ucraino Dmitry Gordon ha affermato che se la Russia fosse riuscita a conquistare l’Ucraina, avrebbe potuto invadere il Kazakistan. “La Russia sarebbe lieta di non [solo] combattere con il Kazakistan, ma [anche] entrare lì e schiavizzare quel paese. Eppure i russi non hanno più forza per farlo. Non hanno la forza di combattere due guerre [allo stesso tempo]. Li abbiamo [davvero] consumati”,ha osservato.

Secondo Dmitry Gordon, si tratta dell’idea di restaurare l’Unione Sovietica di cui Putin è ossessionato. Il giornalista ucraino ritiene che il maestro del Cremlino sia sempre stato ossessionato dalla mania di restaurare l’URSS. “Bene, se non l’intera Unione Sovietica, almeno una parte di essa – sotto forma di Russia, Bielorussia, Ucraina e Kazakistan uniti in un unico insieme” , ha aggiunto.

“Penso che le ex nazioni sovietiche debbano dire un grande grazie all’Ucraina. Perché se non fossimo stati noi si sarebbero mossi verso di te” , ha concluso Dmitry Gordon.

Ma ciò significa necessariamente che questa terza guerra generale in Europa negli ultimi 100 anni non influirà direttamente sul Kazakistan nel prossimo futuro? È una domanda molto difficile a cui a questo punto nessuno può veramente rispondere, si possono costruire solo congetture.

Secondo uno dei più recenti resoconti dei media sulla questione, ultimamente sono emerse informazioni secondo cui “la Russia sta preparando un gruppo di 200.000 persone oltre gli Urali per attaccare il Kazakistan, quindi non sorprende che i russi abbiano iniziato a criticare il Kazakistan per presunta russofobia”. . L’implicazione qui è che la Russia invaderà il nord del Kazakistan, perché lì ci sono molti russofoni. Oserei dire che tutto ciò sembra poco convincente, ed ecco perché. Allo stato attuale delle cose, un piano del genere non è particolarmente pertinente per Mosca.

È del tutto plausibile che il Kazakistan settentrionale da solo sia stato e sia tuttora di scarso interesse per la Russia. La regione non può essere paragonata né al Donbass che era il cuore dell’economia industriale ucraina, né alla penisola di Crimea su cui si basa la flotta russa del Mar Nero. In caso di sua annessione da parte di Mosca, la Federazione Russa otterrebbe un’altra regione depressa e dipendente dalle donazioni con la popolazione etnica russa (slava, europea) in calo e invecchiata, che, inoltre, non forma già la maggioranza. Solo il 18% delle province sono donatori in Kazakistan. Queste sono le province di Atyrau e Mangystau, le città di Astana e Almaty. L’82 per cento delle province ha bisogno di un aiuto dal bilancio nazionale. Questi includono tutte e quattro le province del Kazakistan settentrionale.

Inoltre, l’annessione da parte della Russia del Kazakistan settentrionale, o di qualsiasi parte di esso, se ciò dovesse accadere, verrebbe probabilmente vista dal mondo islamico come un’aperta incursione nel territorio kazako, cioè come un’aggressione contro i loro compagni musulmani. E c’è un’altra cosa da considerare. Se una mossa del genere venisse lasciata andare da Mosca, comporterebbe il rischio di provocare quella che Giancarlo Elia Valori, eminente economista e uomo d’affari italiano, descrisse all’epoca come “la futura destabilizzazione degli Urali e della Siberia centrale” .

È ovvio, però, che Mosca non vorrebbe lasciare che la situazione in Kazakistan vada per caso. I russi sembrano aver paura di questa probabile svolta degli eventi e disposti a fare qualsiasi cosa per evitare che accada. Poco prima dello scoppio della guerra in Ucraina, Ukraina.ru, in un articolo intitolato “L’Ucraina non è il Kazakistan, ecco perché la Russia combatterà per essa [la Repubblica del Kazakistan] fino all’ultimo” , ha citato Andrey Grozin, il capo del Il dipartimento dell’Asia centrale e del Kazakistan nel Commonwealth of Independent States Institute, ha affermato quanto segue: “Il problema è che [Kassym-Jomart] Tokayev è visto come una persona che vuole essere amica di tutti e ha paura di rovinare i rapporti con tutti .

L’Ucraina, con tutte le sue sciocchezze, è una specie di fastidio, ma puoi conviverci. E il Kazakistan, che è gestito dai nemici della Russia o non è gestito da nessuno (quest’ultimo è il più probabile degli scenari negativi), è qualcosa a cui non dobbiamo nemmeno pensare. Se ciò dovesse accadere, dovremo dispiegare non forze di pace nel paese [vicino dell’Asia centrale], ma un vero e proprio contingente militare, al fine di assumere il controllo degli hub logistici semplicemente in modo da mantenere l’accesso al sud [gli altri quattro Stati di Asia centrale]. Oppure ci sarà, se permettete il volgarismo, un culo completo e totale.

In qualche modo ce la faremo con le folli autorità ucraine, se non quest’anno, il prossimo. Eppure questo è solo un piccolo pezzo di geografia. [Mentre] il Kazakistan è il nono paese più grande del mondo in termini di superficie. C’è il confine incustodito di 7.500 chilometri (4.750 miglia) tra loro [la Repubblica del Kazakistan] e noi [la Federazione Russa]…

Non possiamo isolarci dal Kazakistan, anche se lo volessimo. Ucraina, Bielorussia, Moldavia sono paesi importanti per la Russia. Voglio dire, in termini di ideologia, economia e potenziale militare. Per quanto riguarda il Kazakistan, è diverso. È un po’ come l’Ucraina presentata in forma concentrata” .

È importante sottolineare in questa citazione le parole: “Se ciò dovesse accadere, dovremo dispiegare non forze di pace nel paese [vicino dell’Asia centrale], ma un vero e proprio contingente militare, al fine di assumere il controllo degli hub logistici semplicemente in modo che conserviamo l’accesso al sud [gli altri quattro Stati dell’Asia centrale]”. La strada più breve dalla Russia agli altri quattro Stati dell’Asia centrale attraversa le province di Atyrau e Mangystau nella parte occidentale del Kazakistan. Queste sono le uniche due province donatrici nel Paese. Insieme alla provincia del Kazakistan occidentale ospitano anche i più importanti hub logistici. Sono anche le tre province kazake più importanti per i maggiori investitori occidentali (come Chevron, Eni, BG Group, BP/Statoil, Mobil, Royal Dutch Shell e TotalEnergies) e per le maggiori economie europee (come Italia, Francia , Paesi Bassi e Germania).

Beh, possiamo dire di più. Il premio finale in palio per i maggiori centri di potere, che sono considerati rivali per potere e influenza in Asia centrale, sono certamente i territori relativamente scarsamente popolati della costa orientale del Mar Caspio, ricca di petrolio e gas, cioè la costa occidentale Kazakistan e Turkmenistan. E sebbene non sia consuetudine parlare ad alta voce di questo argomento, non è stato a lungo un segreto per nessuno.

Già nel 2002, cioè poco dopo l’invasione occidentale dell’Afghanistan del 2001, gli esperti americani nel considerare la questione della potenziale attrattiva della regione dell’Asia centrale per l’America e i suoi alleati giunsero alla seguente conclusione: l’intera Asia centrale, ad eccezione delle aree costiere lungo il Mar Caspio, non è di interesse a lungo termine per gli Stati Uniti e l’UE in termini economici; e quindi non appena il ritiro della NATO dall’Afghanistan sarà terminato, non ci sarebbe alcun motivo [economico] per loro di compiere sforzi significativi per preservare ed estendere la loro posizione in Asia centrale con l’eccezione del Kazakistan occidentale e del Turkmenistan. Poco prima, Frédéric Bobin, allora corrispondente da Pechino di Le Monde, scriveva:“Secondo alcuni analisti cinesi, la strategia americana prevede di separare le province cinesi dell’estremo Occidente – Tibet e Xinjiang – dalla Cina stessa per erigere una barriera sotto forma di ‘mini-stati’ che potrebbero tagliarla fuori dalla ricchezza di idrocarburi” della regione del Caspio orientale (Le Monde, 27 settembre 2001).

Ora, dopo più di 20 anni, emerge il seguente quadro: le forze della NATO hanno lasciato l’Afghanistan. La strategia americana è rimasta incapace di destabilizzare seriamente la situazione in Tibet e nello Xinjiang, figuriamoci di ‘erigere’ lì ‘una barriera sotto forma di ‘mini-stati’ che potrebbero tagliare fuori la Cina dalla ricchezza di idrocarburi’ della regione del Mar Caspio. Cioè, ovviamente, se una tale strategia esiste davvero.

Durante questo periodo, la Cina è riuscita a stabilire un approvvigionamento stabile di petrolio e gas dal territorio della regione del Caspio attraverso una rete di gasdotti: il sistema di gasdotti Turkmenistan-Uzbekistan-Kazakistan-Cina lungo 1.830 km (1.140 miglia). noto anche come gasdotto Turkmenistan-Cina) che parte dalla città di Gedaim al confine turkmeno-uzbeco e attraversa l’Uzbekistan centrale e il Kazakistan meridionale prima di raggiungere la Cina; e l’oleodotto Kazakistan-Cina lungo 2.798 km (1.384 miglia) che trasporta il greggio dai giacimenti situati nel Kazakistan occidentale alla raffineria di Dushanzi situata nella provincia cinese dello Xinjiang.

Attraverso il primo più di 350 miliardi di metri cubi di combustibile a combustione pulita sono stati trasferiti in Cina nel periodo 2009-2022. Questo è un buon risultato. Eppure il Turkmenistan non si fermerà qui. Ashgabat ha recentemente svelato i piani per raddoppiare le esportazioni di gas naturale verso la Cina e aumentare le forniture a 65 miliardi di metri cubi all’anno al completamento della quarta stringa D. Per fare un confronto: il Turkmenistan ha consegnato 34 miliardi di metri cubi di gas alla Cina nel 2021. Ad ogni modo, il Turkmenistan è già diventato il più grande fornitore di gas naturale per il mercato interno della Cina. E non si direbbe la stessa cosa sulle consegne di petrolio dal Kazakistan al mercato cinese.

Lo spazio per aumentare le forniture attraverso l’oleodotto Kazakhstan-Cina è limitato a circa 100.000 barili al giorno. Questo gasdotto ha una capacità di 400.000 b/g, di cui 200.000 b/g vengono utilizzati per importare greggio russo nell’ambito dell’accordo CNPC-Rosneft. Eppure, le forniture di greggio dal Kazakistan alla Cina erano di appena 90.200 b/g nel 2021. Questo è molto meno di un decimo del totale che il Kazakistan esporta.

La maggior parte della produzione petrolifera nella Repubblica kazaka è stata ed è prodotta da TCO (700.000 b/g), NKOK (400.000 b/g) e KPO (226.000 b/g), controllate da società occidentali. Nel marzo dello scorso anno, il Kazakistan produceva 1,7 miliardi di barili al giorno. Risulta che tre principali giacimenti petroliferi, Tengiz, Karachaganak e Kashagan nel Mar Caspio, gestiti dai giganti del petrolio e del gas americani e dell’Europa occidentale, rappresentano quasi l’80% della produzione totale di greggio del Kazakistan. Non sorprende quindi che oltre il 70% delle esportazioni di petrolio del Kazakistan vada verso l’Unione Europea. In altre parole, l’industria petrolifera e del gas del Kazakistan nel suo complesso lavora principalmente per l’economia dell’UE.

Fino a poco tempo fa, Mosca non attribuiva molta importanza a tale divisione dei ruoli tra la parte occidentale e il suo principale alleato militare e politico nel continente eurasiatico, il Kazakistan. Questo perché la stessa Federazione Russa vendeva grandi quantità di petrolio e gas all’Occidente e non si sentiva scavalcata. Inoltre, oltre il 90% delle esportazioni di energia kazaka è passato attraverso la Russia attraverso il Caspian Pipeline Consortium (53,1 Mt su 67,6 Mt) e l’oleodotto Atyrau – Samara (11 Mt) nel 2021.

Poi è iniziata la guerra in Ucraina e il settore russo del petrolio e del gas è stato oggetto di sanzioni introdotte dagli Stati Uniti e dall’UE. Nelle condizioni in cui Putin definisce “la guerra in Ucraina come una battaglia esistenziale con un Occidente aggressivo e arrogante, e ha affermato che la Russia utilizzerà tutti i mezzi disponibili per proteggere se stessa e il suo popolo da qualsiasi aggressore” , è improbabile che la Russia accetti di rimanere semplicemente un operatore di oleodotti che trasportano petrolio dal Kazakistan all’Unione europea. Il Cremlino, inoltre, non può ignorare che il Kazakistan ha deciso di procedere con lo sviluppo della rotta transcaspica, e il Turkmenistan viene gradualmente spinto da Turchia e Azerbaigian verso una decisione simile.

Si può presumere che, alla luce di tale situazione, Mosca possa essere tentata di contribuire all’emergere di “qualcosa” nel Kazakistan occidentale, “a cui non dobbiamo nemmeno pensare” . Si è detto sopra come la Russia potrebbe agire in caso di una situazione del genere nel vicino paese dell’Asia centrale. Se ciò dovesse accadere, il Cremlino sembrerebbe ancora una volta un salvatore, e l’Occidente dovrebbe probabilmente cercare compromessi con Putin sulle questioni dell’industria petrolifera kazaka, così come sulla guerra in Ucraina.