Ucraina: inverno, altre battute d’arresto per la Russia?

“Le cose non stanno andando bene per noi sul campo di battaglia”, secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco Der Tagesspiegel, l’importante conduttore russo Vladimir Soloviev ha detto a Rossiya 1 all’inizio di ottobre.

Poco prima, si verificò la sconfitta dell’esercito russo tra Kharkiv e Kupyansk e la cattura ucraina della città strategicamente importante di 20.000 anime di Lyman. In questa occasione, il presidente della Cecenia, Ramzan Kadyrov, ha chiesto la retrocessione del comandante responsabile, il colonnello generale Alexander Lapin e poi, una settimana dopo, il generale Sergei Surovikin è stato elevato alla carica di comandante in capo delle forze armate russe in Ucraina. Le critiche alla campagna fallita non sono nuove. In estate, gli avvertimenti dei blogger sulla strategia della leadership dell’esercito hanno portato a un incontro dei suoi rappresentanti chiave con il Presidente Putin.

Anche prima, tre settimane prima dell’inizio dell’invasione russa, Mikhail Khodarenok aveva pubblicato l’articolo “Predizioni di analisti politici assetati di sangue” [orig.: Прогнозы кровожадных политологов] sulla Nezavisimaya Gazeta di Mosca il 3 febbraio 2022. In esso, l’ex capo della Il 1° gruppo direttivo della 1° Direzione della Direzione Operativa Principale dello Stato Maggiore Generale delle Forze Armate russe ha messo le cose in chiaro sulle principali idee sbagliate di numerosi “analisti” russi e ha fortemente sconsigliato di prendere le armi. Descrisse Chodarenok nel suo articolo estremamente leggibile che l’esercito ucraino è molto più forte che nel 2014, dal momento che si sta allineando agli standard della NATO, e che “nessuno in Ucraina accoglierà l’esercito russo con pane, sale e fiori”, nemmeno il russo popolazione parlante.

Inoltre, l’odio degli ucraini contro la Russia come motore della volontà di combattere non dovrebbe essere sottovalutato e nemmeno un primo attacco massiccio sarebbe in grado di abbattere l’Ucraina, il che significa che “[…] non ci sarà blitzkrieg ucraina”, perché , inoltre, alla Russia mancherebbero abbastanza armi di alta precisione. La superiorità aerea “totale” era ugualmente priva di significato di per sé, un’affermazione che Chodarenok ha confermato con le guerre russe in Afghanistan e Cecenia. L’ex colonnello ha visto anche una grave minaccia nei combattimenti urbani: “Quindi l’esercito russo in un’ipotetica guerra con l’Ucraina potrebbe affrontare molto di più che Stalingrado e Grozny”. Alla fine, presumeva che l’Occidente avrebbe fornito armi all’Ucraina su larga scala e che gli Stati Uniti avrebbero “certamente” riattivato Lend-Lease.

Le parole di Chodarenok leggono come una premonizione del tempo presente, il nono mese della guerra in Ucraina. Oltre ai suddetti errori di valutazione, sono emersi altri problemi all’interno della guerra russa, problemi che potrebbero essere mitigati solo in piccola misura dalla leadership dell’esercito russo. Dalle apparenze attuali, c’è stato un primato della politica sulle considerazioni militari in importanti decisioni militari. Soprattutto, però, sono state sopravvalutate le capacità militari dell’esercito russo, a cominciare dalla qualità dei soldati russi. Il loro morale era basso fin dall’inizio. I generali inizialmente portarono le loro truppe a credere che stessero partecipando a esercitazioni militari. Mancanza di equipaggiamento, notizie scioccanti sulla vita dei soldati russi al fronte che ricorda la seconda guerra mondiale, difficoltà logistiche e problemi di approvvigionamento, e i fallimenti militari contro un avversario motivato e tenace, tutti servirono ad abbassare ulteriormente il morale dei soldati russi e delle unità Rosgvardia. Solo alcune truppe delle cosiddette Repubbliche popolari di Luhansk e Donetsk, il gruppo Wagner e anche combattenti ceceni sono considerati professionisti e pronti a combattere.

Tuttavia, un vecchio proverbio tedesco dice che il pesce puzza sempre prima alla testa. Ciò è evidente nella rigida e immobile catena di comando della leadership dell’esercito russo, che in precedenza caratterizzava l’esercito dell’Unione Sovietica e produceva tempi di reazione eccessivamente lenti, uno svantaggio fatale rispetto agli agili soldati ucraini, che operano su alcuni fronti in stile partigiano o in minore unità. Ciò è aggravato da una cooperazione inefficace tra aviazione, artiglieria e fanteria, nonché da debolezze nella ricognizione aerea, che consentono agli ucraini di spostare truppe e materiale al fronte a piacimento.

Gli ultimi mesi hanno anche rivelato una carenza di munizioni di precisione per artiglieria a lungo raggio e missili non balistici come missili da crociera e armi ipersoniche. Come spiega Mark B. Schneider in USNI, i missili russi ad alta precisione difficilmente meritano il loro nome. Nel suo articolo, Schneider cita un giornalista militare russo senza nome che ha sottolineato che nel 2017 i missili da crociera Kalibr avevano una precisione di circa 30 metri, mentre il missile da crociera Kh-101 lanciato dall’aria aveva una “precisione da cinque a 50 metri. ” Schneider cita allo stesso modo il giornalista russo Pavel Felgenhauer dicendo: “l’Iskander così come altri missili russi non strategici possono essere veramente efficaci solo con una testata nucleare”.

Anche l’inferiorità dei sistemi d’arma russi rispetto ai prodotti occidentali costituisce un pesante fardello per l’esercito russo. Un esempio impressionante è fornito da più lanciarazzi come HIMARS, Mars-II e M 270, i cui attacchi di precisione alle infrastrutture militari come depositi di munizioni, accumuli di soldati, ponti, binari e posti di comando hanno lasciato le truppe russe in gran parte indifese dall’estate. Le munizioni GMLRS hanno anche costretto i russi a ritirare i loro depositi di munizioni ad almeno 70 chilometri dietro la linea del fronte, complicando ulteriormente la logistica.

L’unico punto luminoso per i russi al momento è la loro artiglieria, soprattutto quando il fuoco dell’artiglieria è concentrato in un’area geograficamente piccola su tre lati. Quindi l’esercito russo sviluppa un’incredibile potenza di fuoco, non per la precisione, ma per i bombardamenti incessanti che deprimono il nemico e livellano le posizioni nemiche – un piano che ha funzionato nella cattura di Severodonetsk e Lysychansk, dove il gruppo “Centro” sotto Alexander Lapin e il “Sud ” gruppo sotto Sergei Surovikin ha lavorato insieme.

Inoltre, c’è un’altra evidente debolezza dovuta alla concezione iniziale dell’attacco russo e ai mutati obiettivi nel tempo: la lunghezza della linea del fronte attiva. Sebbene sia già stato notevolmente abbreviato – si veda il ritiro dalle aree di Kiev e Kharkiv – secondo il generale di brigata Oleksii Hromov, vice capo del Dipartimento operativo principale dello stato maggiore delle forze armate ucraine a fine settembre, esso è di circa 850 chilometri. La portata di questa figura sconvolge la mente; in termini di Europa, è equivalente alla distanza in linea d’aria da Vienna a Flensburg, nel nord della Germania, al confine con la Danimarca; in Canada è la distanza tra Vancouver ed Edmonton; e negli Stati Uniti, da New York a Flint, Michigan.

Tuttavia, questo significa anche che un esercito attaccante di 120.000 soldati può schierare una media di 141 soldati per chilometro. Pertanto, soprattutto tra il Dnepr e l’Hulyapol, le truppe russe sono costantemente in pericolo che l’esercito ucraino faccia breccia in questa zona attualmente non particolarmente contesa. Ricordiamoci: fonti russe parlavano di circa 10.000 soldati ucraini e un rapporto numerico di 10:1, che presero Balaklia e fecero crollare l’intero fronte tra Kharkiv e il fiume Oskil. E anche nella sezione frontale così importante per l’attacco a Slovyansk e Kramatorsk, non c’era una linea di difesa continua.

Forse va vista anche da questo punto di vista la recente mobilitazione parziale russa. Mosca può assicurarsi un po’ il fronte per i mesi invernali, anche se il ‘freddo umido’ che rende il terreno fangoso presenterà all’esercito russo maggiori problemi rispetto alle forze ucraine, che rimangono molto meglio equipaggiate per l’inverno dai paesi occidentali.