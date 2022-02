Sia il diritto internazionale che la Carta delle Nazioni Unite affermano che i Paesi non dovrebbero invadersi a vicenda. Ma chi ha la capacità di far rispettare quelle regole?

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres li ha messi alla prova il 24 febbraio 2022, quando ha invitato la Russia a fermare la sua rapida invasione terrestre dell’Ucraina.

«L’uso della forza da parte di un Paese contro un altro è il ripudio dei principi che ogni Paese si è impegnato a sostenere. Questo vale per l’attuale offensiva militare. È sbagliato. È contro la Carta (delle Nazioni Unite). È inaccettabile. Ma non è irreversibile», ha detto Guterres ai giornalisti al quartier generale delle Nazioni Unite a New York. «Fermate l’operazione militare. Riporta le truppe in Russia. Conosciamo il bilancio della guerra».

Almeno 137 ucraini sono stati uccisi dalle truppe russe da quando il Presidente russo Vladimir Putin ha inviato carri armati e lanciato missili in Ucraina nelle prime ore del 24 febbraio, ha affermato il presidente ucraino Vlodymyr Zelensky il 24 febbraio. Zelensky ha anche riferito che almeno altri 316 ucraini da allora sono stati feriti negli attacchi russi.

Guterres ha affermato che l’invasione russa dell’Ucraina, nazione sovrana, è in diretto conflitto con la Carta delle Nazioni Unite, un accordo che guida il lavoro dell’ONU e dei suoi 193 Stati membri.

Credo sia importante ricordare che l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin è illegale. Ma far rispettare la legge è impegnativo, come dimostrano fin troppo chiaramente i conflitti armati in tutto il mondo.

Cos’è il diritto internazionale?

Il diritto internazionale è un insieme di regole e standard che regola le relazioni tra i diversi Paesi. I Paesi sviluppano congiuntamente il diritto internazionale e spesso approvano la propria legislazione nazionale che li ritiene responsabili di questi standard. Il diritto internazionale affronta quasi tutti i temi, dalla protezione dei diritti dei bambini e la tutela dell’ambiente alla regolamentazione del commercio internazionale e degli investimenti.

Gran parte del diritto internazionale è contenuto nei trattati internazionali, a volte chiamati anche convenzioni, patti e alleanze. Il diritto internazionale si riflette anche negli impegni giuridicamente vincolanti che i Paesi assumono quando aderiscono a organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite. Sebbene non tutti i Paesi aderiscano a tutti i trattati, tutti i membri delle Nazioni Unite sono legalmente vincolati dalla Carta.

Leggi di guerra e di pace

Il primo tentativo quasi serio di proibire la guerra negli ultimi 100 anni è avvenuto nel 1928, quando gli Stati Uniti e la Francia hanno sviluppato il Patto Kellogg-Briand .

Decine di Paesi hanno convenuto di risolvere pacificamente le loro controversie e di «condannare il ricorso alla guerra per la soluzione delle controversie internazionali, e rinunciarvi, come strumento di politica nazionale nelle loro relazioni reciproche». Anche alcuni dei Paesi più potenti del mondo, tra cui Germania, Regno Unito, Italia, India e Giappone, ratificarono questo trattato a Parigi.

Ma la volontà dei Paesi di rispettare il trattato durò meno di un decennio e crollò completamente quando scoppiò la seconda guerra mondiale nel settembre 1939.

Un’altra importante iniziativa internazionale che affronta i conflitti portò all’adozione nel 1949 delle quattro Convenzioni di Ginevra , come sono note. Queste convenzioni hanno regole specifiche che aiutano a proteggere combattenti e civili durante la guerra e sono accettate da tutti i Paesi. Le convenzioni vietano la tortura e garantiscono il diritto dei soldati e dei civili a cure mediche adeguate. Impediscono inoltre ai Paesi di utilizzare la tortura per estorcere informazioni ai prigionieri di guerra e di attaccare soldati feriti o malati.

Ma queste convenzioni trattano solo di come dovrebbe essere condotta la guerra, non quando l’uso della forza armata è legale.

La più importante norma contemporanea sul conflitto si trova nella Carta delle Nazioni Unite , che afferma: «Tutti i membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, o in qualsiasi altro modo incoerente con gli scopi delle Nazioni Unite».

Questa formulazione è significativa. Il termine ‘uso della forza’ significa ciò che dice. I Paesi non possono sottrarsi ai loro obblighi internazionali fingendo che le loro azioni siano missioni di mantenimento della pace, come ha affermato Putin.

L’invasione russa dell’Ucraina viola il diritto internazionale?

In nessun caso l’invasione armata dell’Ucraina da parte della Russia è legale secondo il diritto e le norme internazionali contemporanee.

L’autodifesa è l’unica giustificazione per l’uso della forza contro un altro Paese, secondo il diritto internazionale. Questa condizione si trova nella Carta delle Nazioni Unite ed è vincolante per tutti i 193 paesi membri delle Nazioni Unite.

L’unica chiara eccezione della Carta al divieto dell’uso della forza è l’autodifesa, «se si verifica un attacco armato» contro un Paese. Il salvataggio di cittadini intrappolati o in pericolo in un altro Paese è riconosciuto come una forma di autodifesa. Ma questi interventi sono strettamente limitati all’evacuazione dei cittadini, non al rovesciamento dei governi.

Nulla di ciò che l’Ucraina ha fatto fino ad oggi potrebbe essere interpretato come un attacco armato alla Russia e giustificare qualsiasi pretesa russa di autodifesa.

Anche se la falsa affermazione di Putin secondo cui l’Ucraina sta prendendo di mira i russofoni nell’Ucraina orientale fosse vera , non giustificherebbe gli attacchi a livello nazionale che ha scatenato.

Intervenire per ragioni umanitarie , come cercare di prevenire perdite di vite umane o sofferenze su larga scala, è stato affermato da alcuni Paesi e attivisti come un’altra motivazione per l’uso della forza. Ma questa giustificazione non è stata ancora ampiamente accettata, a meno che il Consiglio di sicurezza dell’Onu non autorizzi l’intervento. Lo ha fatto quando ha autorizzato una forza militare guidata dagli Stati Uniti in Somalia nel 1992 per aiutare a prevenire la carestia.

Come viene applicato il diritto internazionale?

«Quasi tutte le nazioni osservano quasi tutti i principi del diritto internazionale… quasi sempre», scrisse nel 1979 un rispettato Professore di diritto statunitense, Louis Henkin .

Non esiste una forza di polizia internazionale permanente per far rispettare il diritto internazionale. La conformità è principalmente nelle mani dei Paesi stessi.

La Corte internazionale di giustizia, creata dalle Nazioni Unite e con sede all’Aia, nei Paesi Bassi, decide le controversie tra Paesi, comprese le presunte violazioni della Carta delle Nazioni Unite. Ma solo 73 Paesi su 195 hanno accettato la giurisdizione del tribunale .

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha anche l’autorità di autorizzare l’uso della forza ai sensi della Carta delle Nazioni Unite al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionali. Questa opzione non è realistica nella situazione dell’Ucraina perché la Russia ha un seggio permanente nel consiglio – insieme agli altri quattro membri permanenti: Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Cina – e quindi detiene il potere di veto su qualsiasi decisione.

Infine, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o singoli Paesi possono imporre sanzioni economiche o diplomatiche, se necessario, come hanno fatto gli Stati Uniti e i PAesi europei . Ma tali azioni possono avere solo un impatto indiretto sulla deterrenza o la fine di una guerra.

Probabilmente non c’è legge, internazionale o nazionale, che goda di conformità universale. La sfida per far rispettare il diritto internazionale rimane, una sfida messa a nudo più di recente e palesemente dall’invasione russa dell’Ucraina.