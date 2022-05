A tre mesi dall’inizio della guerra restiamo inorriditi tutte le volte che guardiamo le immagini dell’Ucraina in fiamme. Non è mai superfluo esprimere ancora una volta la condanna per l’attacco da parte della Russia a cui nemmeno la storia più menzognera potrà dare una giustificazione o anche una semplice spiegazione.

Come tutti i conflitti, anche questa azione militare crea morte di donne, uomini, bambini, distruzione di cose e un deflagrante squilibrio nelle economie dei singoli Paesi e dell’intera comunità internazionale. In questi contesti drammatici sono emerse anche delle polemiche pungenti sull’opportunità di sostenere un paese aggredito con dei sistemi di difesa. Il portavoce di Josep Borrell, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’UE ha dichiarato: «L’Unione europea continuerà a sostenere l’Ucraina con equipaggiamenti militari», precisando che «più armi non significa più guerra, ma più capacità di risposta per le forze armate ucraine all’aggressione della Russia». Ma che accade in Italia su questo argomento? Lo abbiamo chiesto a Rocco Palombella, Segretario generale della Uilm, uno dei tre sindacati che rappresentano la categoria dei metalmeccanici italiani.

Segretario Palombella, questo attacco all’Ucraina ha colto tutti di sorpresa. Stiamo faticosamente uscendo da una pandemia che ha messo in ginocchio settori importanti dell’economia. Ora stanno emergendo criticità nei settori più strategici della convivenza e dell’economia. Lei trova giusto colpevolizzare continuamente un’economia che genera sicurezza?

Abbiamo espresso una posizione chiara già durante la pandemia, quando qualcuno mostrava una smorfia sul fatto che tra le principali aziende a riprendere le attività fossero quelle della difesa. Noi le abbiamo sempre chiamate sentinelle di pace e abbiamo ritenuto fondamentale non interrompere la produzione di tutto quanto rappresenta l’intera catena chiamata a tutelare i nostri confini, la nostra democrazia, la nostra libertà.

Ora però si tratta di una situazione ancora più critica.

È vero. Così come è vero che le nostre industrie non sono guerrafondaie. E con l’invasione della Russia nella sua vicina Ucraina abbiamo compreso ancora di più, se pure fosse stato necessario, quanto sia importante disporre di un sistema di protezione che sia autonomo e in grado di fronteggiare un’aggressione.

L’Italia è al terzo posto tra le potenze militari europee con un personale di 357.000 uomini, 415 aerei e 200 carri armati. Le unità navali sono le più numerose in assoluto fra i Paesi dell’Unione con 143imbarcazioni, due portaerei, a conferma di una consolidata tradizione marittima italiana. Il budget della difesa è di 29 miliardi. È un patrimonio da non disperdere.

L’Italia è un Paese industrializzato. E nel complesso manifatturiero c’è anche la componente difensiva. Ma guardiamo le cose con un occhio più critico e senza ipocrisia. Abbiamo vissuto in passato una forte pressione di un pacifismo generalizzato. Noi tutti amiamo la pace, mi sembra anche superfluo affermarlo, ma la distanza tra i sogni e la realtà a volte è veramente lunga. Per questo mi viene da pensare alla Germania: una nazione uscita praticamente distrutta dalla guerra che essa stessa aveva provocato. I paesi vincitori sono stati inflessibili. I trattati firmati a Parigi il 10 febbraio 1947 erano stati categorici ma alla fine con una politica molto cauta, il popolo tedesco è riuscito a ricompattare una macchina difensiva adeguata. Mentre l’Italia è sempre stata in coda alla spesa militare.

Il mercato della difesa è un moltiplicatore economico, perché tutto quello che si produce ha poi importanti applicazioni civili, ovvero nel mondo di tutti i giorni. Il Senato ha definito il sistema difesa generatore di strutture indispensabili per garantire l’efficienza e la prontezza. Però in Italia ogni volta che si parla di questo argomento ci si gira dall’altra parte del tavolo.

Certamente, per questo basta vedere come è stato sofferto il contratto per i caccia F-35. Grazie a quell’investimento ora in Italia si tratta un prodotto da una tecnologia altamente sofisticata e il sito produttivo che si trova a Novara potrà diventare un hub di manutenzione di altissimo livello, impiegando personale altamente qualificato.

Secondo il rapporto dello Stockholm International Peace Research Institute, il nostro Paese è al nono posto per quantità di armi esportate. Letto così il dato può lasciare spazio a molta demagogia. Ma è pur vero che c’è occupazione molto qualificata nella produzione di sistemi di difesa. Cosa rispondere a chi critica queste produzioni?

In giro ci sono molti documenti che sfaccettano la realtà a seconda di quello che si vuole rivendicare. Come ho detto, non siamo un Paese che esporta armi a cuor leggero e il mercato della difesa è regolato da forti contrappesi che fanno dell’Italia una nazione civile e consapevole di dover fare la sua parte per tutelare la pace mondiale. Ora però si tratta di dover sostenere un territorio che sta vivendo un’invasione assurda, dove ancora si combatte con delle regole che avremmo desiderato fossero state seppellite nella fossa comune dei ricordi più atroci.

Questo significa che non avrebbero dovuto scatenarsi più guerre?

Questo sarebbe nelle aspettative e negli auspici di tutte le persone di buona volontà, dai governanti ai cittadini, alle lavoratrici e ai lavoratori e ai bambini, che dovrebbero andare a scuola a studiare invece che essere confinati in ricoveri orrendi, o peggio ancora, lo abbiamo visto. Io però credo in un futuro dell’umanità in cui alle guerre di distruzione saranno sostituite competizioni del sapere. I confronti ci saranno sempre, è anche naturale nel ciclo di evoluzione delle generazioni. Ma che la vittoria possa essere determinata dal maggior grado di conoscenza di una nazione rispetto all’altra. Di un’impresa ripetto alla sua concorrente. Di una persona più brava rispetto ad una non ancora adeguata.

È una bella utopia, Segretario Palombella.

Sì e deve essere quella che guiderà il futuro del mondo, in cui alle macerie vedremo sostituite la realizzazione di oggetti che serviranno sempre più al benessere dell’intera umanità. Ma ancora non è così e quindi è sempre più necessario dotarsi di un sistema difensivo più adeguato a contrastare le cattive intenzioni di qualche governante che si sveglia con la luna storta.

E che tipo di modello va utilizzato? Di pura difesa nazionale?

Credo che il modello più efficace sia a due moduli. Un’indipendenza nazionale è necessaria. Ma anche molto costosa. Troppo per le economie dei singoli Stati. Allora bisogna studiare una seconda fase, più avanzata, costruita con alleanze che siano prima economiche poi politiche e soprattutto che si basino sulla fuducia e sulla reciproca convenienza. Non è una visione facile ma bisogna lavorare proprio su questo. E proprio per questo io vedo un’industria militare con una visione del futuro molto diversa da quella dei cannoni che ancora oggi si fanno sentire a qualche migliaio di chilometri da noi. Io immagino una difesa fatta di elettronica, di protezione dei dati e dei know-how più sensibili. In questo lo spazio avrebbe molto da insegnare…

Un’ultima domanda, Segretario. Una domanda che val la pena porci in un Paese che giustamente, lei ha sottinteso, ripudia la guerra secondo l’art. 11 della Costituzione. Ma chi deve gestire chi produce quelli che comunque si chiamano armamenti?

Senza dubbio le grosse imprese devono essere sotto la vigilanza statale. In questo il nostro schema industriale è all’avanguardia, almeno per i grossi apparati e i programmi militari più sofisticati. LEONARDO in questo contesto è indicativo di come un gruppo industriale segua una traccia governativa equilibrata e senza traiettorie pericolose. Ma su questo voglio aggiungere un altro elemento. LEONARDO, nella sua architettura rappresenta un punto di riferimento anche dal punto di vista sindacale, perché molti accordi che sigliamo a Piazza Monte Grappa (sede del quartier generale di LEONARDO) poi diventano applicabili anche per i lavoratori di quell’importantissima filiera delle piccole e medie imprese, che alimentano la grande produzione con competenze e con innovazione. Molte rivendicazioni sono partite proprio dalle industrie di Stato, per essere poi calzate sulle esigenze di tutti i lavoratori metalmeccanici italiani. È stato praticamente sempre un modelloefficace e pieno di creatività.