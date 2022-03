La Corte penale internazionale ha ora avviato un’indagine sulle azioni in Ucraina su richiesta di 39 paesi. Questo è un passo importante nella condanna globale dell’invasione russa.

Singoli stati, l’Unione Europea e l’Unione Africana si sono schierati per condannare il presidente russo Vladimir Putin. I leader, incluso il primo ministro Boris Johnson, hanno già accusato Putin di crimini di guerra mentre appoggiano le indagini della CPI.

Alcuni esperti hanno evidenziato le difficoltà di utilizzare il diritto internazionale per condannare la Russia e l’indagine esaminerà le azioni di tutte le parti coinvolte nel conflitto. Ma la CPI ha la capacità di accusare Putin di crimini di guerra se trova prove che li ha commessi.

Tuttavia, è estremamente difficile dimostrare l’intenzione di commettere crimini di guerra. Così difficile, che solo sei persone sono state condannate dalla CPI e hanno scontato la pena.

Il diritto internazionale umanitario si basa sui principi di umanità, necessità, distinzione e proporzionalità. Un crimine di guerra è quando i civili non sono distinti dalle truppe militari, quando il danno per i civili non è ridotto al minimo e quando vi sono distruzioni, sofferenze e vittime non necessarie.

Per incriminare qualcuno, il pubblico ministero della CPI deve provare che i presunti crimini sono crimini di atrocità: genocidio, crimini contro l’umanità o crimini di guerra. Il pubblico ministero determina la gravità osservando l’entità, la natura, le modalità e l’impatto dei reati presunti.

Le indagini della CPI possono richiedere anni, ma in questo caso i pubblici ministeri hanno diversi vantaggi che potrebbero portare a un processo più rapido. In primo luogo, la CPI ha indagato sui presunti crimini di guerra in Ucraina dal 2014, quando l’allora pubblico ministero Fatou Bensouda ha avviato un’indagine preliminare. Nel 2015 ha esteso l’ambito di applicazione ai presunti reati commessi dal 20 febbraio 2014 in poi.

Nel 2020, ha affermato che esisteva una base ragionevole per ritenere che fossero stati commessi tre tipi di reati: quelli commessi nel contesto della condotta delle ostilità, quelli commessi durante le detenzioni e quelli commessi in Crimea. Ora l’attuale procuratore della CPI, Karim Khan, sta aprendo l’indagine proposta dal suo predecessore, ampliandola per includere la recente invasione in Ucraina.

In secondo luogo, le nuove tecnologie facilitano la raccolta di prove come immagini e registrazioni di eventi, insieme alle testimonianze di vittime e testimoni. L’ICC riceverà le ampie prove raccolte da organizzazioni come l’agenzia di giornalismo investigativo Bellingcat. Saranno disponibili anche prove dai telefoni cellulari dei cittadini ucraini.

Arrestare Putin?

Una volta trovate prove sufficienti per stabilire ragionevoli motivi per cui sono stati commessi crimini di atrocità, il pubblico ministero può richiedere che una camera della CPI emetta un mandato d’arresto per la persona presunta responsabile. Ciò potrebbe costringere l’individuo a comparire al processo, assicurarsi che non ostacolino le indagini e impedisca loro di continuare a commettere atrocità.

Se la CPI avesse emesso un mandato d’arresto contro Putin, non sarebbe stato in grado di recarsi nei 123 stati parte della CPI per paura di essere arrestato – anche altri stati potrebbero decidere di consegnarlo.

Ma un mandato d’arresto non è una garanzia di condanna. Ed è difficile collegare direttamente un capo di stato in carica ai reati commessi dalle forze armate sul campo.

Nel 2011, la CPI ha emesso un mandato d’arresto nei confronti di Laurent Gbagbo, ex presidente della Costa d’Avorio, per quattro capi di imputazione per crimini contro l’umanità commessi nel 2010 e nel 2011. È stato trasferito all’Aia lo stesso anno. Il suo processo è iniziato nel 2016 ed è stato assolto tre anni dopo.

La CPI ha ritenuto che le prove presentate nel caso di Gbagbo “non fossero sufficienti a supportare una condanna”. L’accusa non ha mostrato che Gbagbo avesse una “politica” per attaccare una popolazione civile, o un “piano comune” per mantenerlo al potere commettendo crimini contro i civili. Non ha dimostrato che i discorsi di Gbagbo abbiano contribuito ai crimini commessi nelle violenze post-elettorali.

Precedente passato

Oltre a Gbagbo, la CPI ha lanciato mandati d’arresto contro solo altri due capi di stato in carica o recentemente estromessi, e nessuno dei due è stato incriminato. Il presidente sudanese Omar al-Bashir è stato il primo capo di stato in carica a ricevere un mandato d’arresto della CPI. Dal 2009 è ricercato per crimini contro l’umanità, crimini di guerra e genocidio nel Darfur in Sudan.

Nel 2020, il consiglio militare al governo del Sudan ha accettato di consegnarlo alla CPI. Tuttavia, il governo sudanese ha ora accettato di istituire un tribunale speciale sui crimini di guerra in Sudan e l’ambito delle indagini della corte includerebbe Bashir.

Nel 2011, la CPI ha emesso un mandato d’arresto nei confronti del leader della Libia, Muammar Gheddafi, per crimini contro l’umanità e crimini di guerra. Fu assassinato prima di poter affrontare il processo.

Se alla fine ci fosse un cambio di regime in Russia, Putin potrebbe ancora essere consegnato alla CPI, o come con Bashir in Sudan, la Russia potrebbe istituire un proprio tribunale per indagare sui presunti crimini di guerra in Ucraina.

Questo è un caso legale insolito perché né l’Ucraina né la Russia sono firmatari della CPI. Ma l’Ucraina ha rilasciato due dichiarazioni alla Corte penale internazionale che conferiscono alla corte una giurisdizione ad hoc per i crimini di guerra commessi in Ucraina.

Negli stati in cui la CPI esercita la sua giurisdizione, lo fa sui crimini indipendentemente dalla nazionalità delle persone che li hanno commessi, anche se sono cittadini di stati non parti della CPI, in modo che possano indagare su Putin.

L’Ucraina sta anche perseguendo un’altra strada per ritenere la Russia responsabile del crimine di aggressione attraverso la Corte internazionale di giustizia, che ha programmato udienze pubbliche. Questo tribunale delle Nazioni Unite si occupa delle controversie tra paesi, e quindi non risulterebbe in alcuna accusa penale contro l’individuo Putin.

Data l’escalation della situazione in Ucraina con molte morti di civili e bambini, i leader statali di tutto il mondo devono garantire che la CPI abbia i fondi e la capacità per portare avanti le sue indagini. La diffusa opposizione di 141 Stati all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite è un chiaro segnale per Putin che potrebbe affrontare la responsabilità personale per questa invasione.