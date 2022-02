Potrebbe essere solo questione di tempo prima che le truppe russe controllino la capitale ucraina di Kiev e rovescino il Presidente Volodymyr Zelenskyy.

Tuttavia, questa potrebbe non essere la fine della storia. Le truppe del Presidente russo Vladimir Putin potrebbero trovarsi in Ucraina per un lungo periodo, a seconda che gli ucraini decidano di lanciare un’insurrezione.

Se è così, Putin conosce l’operazione. Le truppe sovietiche si sono ritirate dall’Afghanistan nel 1989 dopo una costosa guerra durata un decennio in cui hanno combattuto un’insurrezione islamica sostenuta da USA, Pakistan e Arabia Saudita. La loro sconfitta somigliava all’umiliazione subita dagli Stati Uniti per mano dei vietcong negli anni ’70 e dei talebani afgani con il ritiro degli Stati Uniti dallo stato dell’Asia centrale lo scorso anno.

Mentre gli ucraini valutano le loro opzioni per un’era post-Zelenskyy, la Cecenia, piuttosto che l’Afghanistan, saranno probabilmente nelle loro menti. Le truppe russe hanno brutalmente represso un’insurrezione islamica in Cecenia in due guerre. Hanno assediato e devastato la capitale cecena di Grozny.

Gli ucraini potrebbero aver ragione a concentrarsi sulla Cecenia. Il loro Paese non è l’Afghanistan. Non confina con un Paese come il Pakistan che sarebbe disposto ad invitare l’ira della Russia.

I membri della NATO Polonia, Romania, Ungheria e Slovacchia difficilmente si offriranno volontari come il Pakistan ucraino. La NATO si aspetta che la sua costruzione lungo le frontiere europee della Russia dissuada Putin dall’estendere la sua guerra oltre l’Ucraina ed è improbabile che voglia dare al leader russo una scusa palese. Tuttavia, ciò non impedirebbe ai membri della NATO di sostenere segretamente un’insurrezione ucraina.

Gli ucraini possono anche guardare all’Iraq mentre considerano le loro opzioni. Potrebbe essere più problematico per Putin. Elementi dell’esercito iracheno, concessi con il sostegno di Iran e Siria, hanno costituito parte della spina dorsale della costosa lotta contro la presenza statunitense nel paese dopo l’invasione guidata dagli Stati Uniti nel 2003.

Putin potrebbe averlo in mente quando questa settimana ha invitato l’esercito ucraino a prendere il potere nel loro Paese nel tentativo di evitare una battaglia ancora più sanguinosa dei combattimenti finora, in particolare a Kiev.

Se Putin scommette sul fatto che l’esercito ucraino si sia addestrato e si sia armato per combattere una guerra convenzionale come l’invasione russa, potrebbe pensarci due volte. L’Iraq suggerirebbe il contrario.

Questo è senza dubbio ciò che credono i fautori di un’insurrezione di lunga data.

“Combinando unità militari in servizio con veterani di combattimento, riservisti, unità di difesa territoriale e un gran numero di volontari, l’Ucraina può creare decine di migliaia di gruppi piccoli e altamente mobili in grado di attaccare le forze russe. Ciò renderà praticamente impossibile per il Cremlino stabilire qualsiasi tipo di amministrazione sulle aree occupate o garantire le sue linee di rifornimento”, ha affermato l’ex ministro della Difesa ucraino Andriy Zagorodnyuk.

Un sondaggio condotto a dicembre dall’Istituto internazionale di sociologia di Kiev ha suggerito che un ucraino su tre sarebbe disposto a unirsi a una resistenza armata contro le forze russe.

Lo studioso di politica Olexiy Haran, dopo aver consegnato all’inizio della giornata cibo ai difensori di Kiev vicino a casa sua, ha affermato che i volontari guidati da militari ed ex ufficiali avevano già stabilito unità di combattimento irregolari armate principalmente di armi automatiche in tutta la città.

“Le persone sono armate. Ieri 18.000 kiiviti hanno preso le armi. Ci sono gruppi di volontari in tutta la città. Perseguono qualsiasi soldato, paracadutista o gruppo sovversivo russo che stia cercando di organizzare una provocazione”, ha affermato Haran.

Gli studiosi russi Michael Kofman e Jeffrey Edmonds potrebbero aver inconsapevolmente articolato la contro-argomentazione e ipotesi di Putin quando hanno affermato in un articolo sugli affari esteri questa settimana che un passaggio dell’esercito ucraino dalla guerra convenzionale a quella partigiana “è più facile in teoria che in pratica. ”

Kofman ed Edmonds hanno ulteriormente ragionato sul fatto che le tattiche partigiane sarebbero state meno efficaci delle guerre passate, presumibilmente includendo l’ex Jugoslavia e l’Iraq.

“Queste tattiche sarebbero meno efficaci rispetto alle guerre precedenti, grazie all’ascesa di nuove tecnologie, come i droni che utilizzano termocamere e immagini satellitari economiche ad alta risoluzione. Oggi, piccoli gruppi di combattenti possono lottare per nascondersi e per vincere sul campo di battaglia”, hanno scritto i due studiosi.

Lo stesso sarebbe vero per gli insorti, come è evidente con gli Houthi yemeniti.

Gli ucraini trarrebbero ulteriore vantaggio dal fatto che Kiev non è Grozny e l’Ucraina non è la Cecenia, dove il mondo ha guardato dall’altra parte in parte perché la Russia stava combattendo un’insurrezione islamista e jihadista. L’affermazione del signor Putin di combattere i neonazisti e gli spacciatori di droga a Kiev ha poca valuta internazionale.

L’Abkhazia, uno dei due territori sostenuti dalla Russia che si sono staccati dalla Georgia nel 2008, potrebbe essere lo scenario migliore per Putin. L’Abkhazia è devastata dall’instabilità politica piuttosto che dall’insurrezione e dalla violenza.

I manifestanti anti-governativi hanno chiesto l’interruzione delle vendite di beni immobili ed energetici ai cittadini russi e l’idea di una “sovranità condivisa” tra Abkhazia e Ucraina. Hanno anche denunciato una proposta di legge in stile russo che consentirebbe al governo di etichettare organizzazioni non governative (ONG), personaggi pubblici e media come agenti stranieri.

L’Abkhazia potrebbe essere il modello meno probabile dell’Ucraina, almeno per il prossimo futuro.

Tuttavia, qualunque cosa decidano gli ucraini, è probabile che un’occupazione russa di Kiev e la sostituzione di Zelenskyy con una figura più favorevole a Mosca siano l’inizio piuttosto che la fine della storia.