Nel 1991, molti sono rimasti sorpresi dal fatto che la fine dell’URSS abbia comportato così poca violenza, afferma Andrey Kortunov. Ci sono molte ragioni per questo, ma la principale tra queste è che “l’Unione Sovietica non è effettivamente crollata alla fine del 1991“. Il suo vero crollo sta “avvenendo solo ora“.

Ciò significa, afferma lo specialista di politica estera di Mosca, è che gli Stati emersi nello spazio post-sovietico devono ancora affrontare tutte le sfide, i rischi e i dolori della disintegrazione imperiale”.

Quello che accadde nel 1991 fu “superficiale” con molti in Russia e altrove certi che molte o tutte le ex repubbliche sovietiche, ad eccezione degli stati baltici che avevano uno status molto diverso, “non sarebbero andati da nessuna parte ma prima o poi” sarebbero tornati a Mosca e che il loro ritorno era “una condizione assolutamente necessaria per il ritorno della Russia al precedente status di grande potenza”.

Ma per molte ragioni, la Russia non ha raggiunto questo obiettivo. Il più importante è che “nei 30 anni della sua esistenza indipendente, la Russia non è stata in grado di trovare un modello efficace di sviluppo sociale ed economico che sarebbe percepito come un modello nei paesi vicini”.

La decisione di Vladimir Putin 15 anni fa di concentrarsi sul mantenimento della stabilità sociale e politica piuttosto che sulla promozione della modernizzazione sociale ed economica ha significato, sostiene Kortunov, che “la Russia non è diventata per i suoi vicini della CSI ciò che la Germania e in parte la Francia si sono rivelate per i suoi partner ” in quella che oggi è l’Unione Europea.

Mosca faceva affidamento su una varietà di strumenti per tenere vicine le ex repubbliche sindacali, ma sono tutti diventati meno efficaci con il tempo poiché questi Paesi hanno adottato le proprie strategie per promuovere le proprie identità nazionali, la maggior parte delle quali si basano sull’opposizione alla Russia , e hanno sviluppato relazioni con potenze esterne nonostante le obiezioni di Mosca.

Ciò che Mosca ha fatto in Georgia nel 2008 e in Ucraina nel 2014 ha avuto l’effetto di porre fine a “qualsiasi piano per la reintegrazione globale dell’ex spazio sovietico intorno alla Russia”, se davvero tali piani fossero mai esistiti. Negli ultimi otto anni, Mosca ha ridotto i suoi sussidi economici e ha adottato un atteggiamento molto più severo nei confronti dei legami esterni dei suoi vicini e dei loro sforzi di costruzione della nazione.

Per molti aspetti, dice Kortunov, “il lancio dell'”operazione militare speciale” in Ucraina è chiaramente un’eccezione alla tendenza verso un approccio più razionale, più avverso al rischio e più pragmatico allo spazio post-sovietico”. In effetti, “qualsiasi analisi razionale costi-benefici suggerirebbe che il Cremlino ha molto da perdere ma non molto da guadagnare cercando di ricostruire l’Ucraina con mezzi militari”.

Sebbene sia “prematuro” analizzare ciò che Mosca sta facendo in Ucraina ora, “si può ipotizzare che questo sarà ricordato come l’ultimo atto del dramma lungo 30 anni della Russia alle prese con la sua eredità imperiale“, una lotta che chiaramente ha avuto il risultato più paradossale, sostiene Kortunov.

Negli ultimi tre decenni, la Russia “è stata in grado di trasformarsi in una potenza globale molto attiva senza diventare un leader regionale”. Ed è del tutto possibile che “il globalismo stesso russo degli ultimi anni possa essere visto come una sorta di compensazione politica per i numerosi fallimenti di Mosca nei suoi tentativi” di costruire relazioni più costruttive e stabili con i suoi vicini.

Nonostante ciò, insiste Kortunov, «il compito di costruire tali relazioni dovrebbe prima o poi tornare in cima alle priorità primarie di politica estera di Mosca. Sarà molto più difficile da fare di quanto non fosse nel 1991”, visto tutto quello che è successo. Ma “senza affrontare questo problema critico, qualsiasi successo in altre parti della politica russa si deprezzerà inevitabilmente” di valore.