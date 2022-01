Gas e petrolio sono al centro delle preoccupazioni di europei e americani di una crisi ucraiana che potrebbe sfociare in una invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Il motivo è che l’Ucraiana è un importante Paese di transito per le forniture di petrolio e gas naturale dalla Russia ai Paesi di tutta Europa. Il dossier Ucraina della U.S. Energy Information Administration (EIA), agenzia statistica e analitica del Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti d’America, sintetizza bene la strategicità del Paese quale canale di distribuzione di gas e petrolio al resto dell’Europa.

La produzione interna e il consumo interno sono considerare marginali nello scenario della questione energetica al centro dell’eventuale guerra contro la Russia. Per quanto anche questa componente sia da tenere in considerazione, in quanto l’invasione russa inevitabilmente graverà sulla capacità produttiva e, considerata la dipendenza del Paese dalle importazioni proprio dalla Russia, sono da prevedere carenze che metteranno in crisi i consumi.

Le risorse di idrocarburi dell’Ucraina, spega la EIA, si trovano nella regione del Dnepr-Donetsk a est, nella regione dei Carpazi a ovest e nella regione del Mar Nero-Mar d’Azov a sud. La regione di Dnepr-Donetsk rappresenta il 90% della produzione di gas naturale. Il restante 10% della produzione di gas naturale ha origine nelle regioni dei Carpazi e del Mar Nero-Mar d’Azov.

L’Ucraina produce carbone, gas naturale, petrolio e altri liquidi, nucleare e energie rinnovabili. Tuttavia, la domanda di energia supera l’offerta di energia domestica; le importazioni coprono un gap energetico di circa il 35%.

Il gas naturale rappresenta quasi un terzo del consumo di energia primaria dell’Ucraina, seguito dal carbone al 30% e dal nucleare al 21%. Petrolio e altri liquidi e fonti di energia rinnovabile insieme rappresentano il restante 18% del consumo di energia primaria.

PETROLIO

L’Ucraina deteneva 400 milioni di barili di riserve accertate di petrolio all’inizio del 2021.

L’Ucraina fa molto affidamento sulle importazioni per soddisfare la sua domanda di petrolio e altri liquidi. Secondo i dati EIA, nel 2020, le importazioni di petrolio e altri liquidi hanno soddisfatto circa il 70% del consumo di liquidi dell’Ucraina. Il Paese produceva solo 74.000 barili al giorno (b/g) di petrolio e altri liquidi.

L’Ucraina importa la maggior parte dei suoi prodotti petroliferi da Bielorussia, Russia e Germania. Le importazioni di petrolio greggio, provenienti sempre più dall’Azerbaigian e dal Kazakistan, riforniscono l’unica raffineria operativa dell’Ucraina, l’impianto di Kremenchug.

L’Ucraina è un Paese di transito per le esportazioni di petrolio greggio della Russia, che viaggiano in Slovacchia, Ungheria e Repubblica Ceca attraverso il ramo meridionale della rete di oleodotti di Druzhba, che trasporta 400.000 b/g.

Alla fine del 2019, l’operatore dell’oleodotto ucraino, Ukrtransnafta, ha esteso il contratto con la russa Transneft per il trasporto di greggio fino al 2030. Nel 2020, circa 244.000 barili al giorno di greggio russo hanno viaggiato attraverso l’Ucraina.

GAS NATURALE

Secondo l”Oil & Gas Journal‘, all’inizio del 2021, l’Ucraina deteneva 39 trilioni di piedi cubi (Tcf) di riserve accertate di gas naturale.

Nel 2019, il consumo dell’Ucraina è stato pari a circa 1,0 Tcf di gas naturale, con una diminuzione di circa il 50% rispetto al 2010. La produzione interna di gas naturale ha soddisfatto oltre il 70% del consumo totale e il restante 30% dipendeva dalle importazioni.

Storicamente, l’Ucraina ha ricevuto la maggior parte delle sue importazioni di gas naturale dalla Russia. Tuttavia, in seguito all’annessione della penisola di Crimea da parte della Russia, l’Ucraina ha interrotto le importazioni dirette di gas naturale dalla Russia e ha sostituito tali importazioni con gas naturale dai Paesi europei. Gran parte del gas naturale importato dall’Europa, tuttavia, ha origine in Russia e viaggia in Ucraina attraverso flussi inversi dai Paesi dell’Europa centrale e orientale.

Alimentata da 72 stazioni di compressione, la rete di trasporto del gas naturale dell’Ucraina comprende quasi 28.000 miglia di gasdotti e 13 strutture di stoccaggio sotterranee con una capacità di lavoro totale di 1,1 Tcf. L’Ucraina detiene la seconda capacità di stoccaggio in Europa ed Eurasia dietro la Russia.

Con la più grande infrastruttura di transito del gas naturale del mondo e la sua vicinanza alla Russia,l’Ucraina è stata un importante Paese di transito per le forniture di gas naturale della Russia ai Paesi di tutta Europa. I mercati europei ricevono da 2,9 Tcf a 3,3 Tcf di gas naturale russo all’anno attraverso l’Ucraina.

Numerosi Paesi ricevono il gas naturale della Russia in parte o esclusivamente attraverso l’Ucraina, tra cui Austria, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Moldova, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Turchia.

In passato, le controversie tra Russia e Ucraina su forniture, prezzi e debiti di gas naturale hanno provocato interruzioni nelle esportazioni di gas naturale della Russia attraverso l’Ucraina.

Due grandi sistemi di gasdotti trasportano il gas naturale russo attraverso l’Ucraina verso l’Europa occidentale. Il gasdotto Bratstvo, che proviene dal giacimento di gas naturale di Urengoy, attraversa l’Ucraina alla Slovacchia e si divide in due direzioni per rifornire i Paesi dell’Europa settentrionale e meridionale. Il gasdotto Soyuz, che proviene dal giacimento di gas naturale di Orenburg, collega i gasdotti russi alle reti di gas naturale dell’Asia centrale e fornisce volumi aggiuntivi ai Paesi dell’Europa centrale e settentrionale come Slovacchia, Ungheria e Romania.

Un terzo importante gasdotto attraverso l’Ucraina fornisce gas naturale russo ai Paesi balcanici e alla Turchia.

Si prevede che i gasdotti TurkStream appena completati e il completato ma non attivato Nord Stream 2 sostituiranno i sistemi di gasdotti che in precedenza attraversavano l’Ucraina. La diminuzione dei flussi di gas naturale russo attraverso l’Ucraina, ridurrà probabilmente il ruolo critico dell’Ucraina come Paese di transito per i flussi di gas naturale dalla Russia all’Europa.