Se la campagna in Ucraina dovesse continuare per tutta la primavera e l’estate senza un risultato decisivo, la pressione su Putin e sullo Stato russo si intensificherebbe. Con l’aggravarsi delle sanzioni, l’aumento delle vittime russe e l’aumento del sostegno internazionale all’Ucraina, le prospettive di un risultato decisivo a favore della Russia svaniranno. Evitare la sconfitta e la sicurezza del regime diventeranno la priorità per eccellenza. In assenza di una soluzione diplomatica che possa essere venduta come una vittoria russa degna del sacrificio, Putin persevererà e agirà ancora più duramente.

Città devastanti in misura maggiore. Sul fronte militare, se le principali aree urbane ucraine continueranno a resistere, la gamma di opzioni disponibili per le forze russe comincerà a ridursi. Prendere queste città intatte con un assalto diretto è improbabile, date le perdite straordinarie già subite, la bassa qualità dimostrata dalle forze convenzionali russe e l’alto morale ucraino. Poiché gli aiuti letali per l’Ucraina continuano a fluire, l’esercito russo probabilmente ricadrà sulle sue forze rimanenti. Il principale tra questi è una quantità prodigiosa di razzi e artiglieria a tubi e un vasto inventario di munizioni dell’era della Guerra Fredda. Ci si può aspettare un uso più diffuso di armi terroristiche termobariche come i sistemi TOS-1 e TOS-2 da 220 mm, nonché armi al fosforo bianco e al napalm. Con questi, le forze russe possono fare di più che attaccare le città; possono livellarli.

Anche in questa modalità possono essere utilizzati sistemi a fuoco diretto. Dopo i fallimenti iniziali a Grozny, le forze russe sono ricorse alla forza bruta, usando i carri armati per demolire gli edifici con proiettili ad alto potenziale esplosivo sparati in gran numero dalla lunga distanza. L’artiglieria da campo è stata utilizzata anche nella modalità di fuoco diretto in Cecenia, con risultati devastanti. In questo modo, i difensori leggermente armati con armi anticarro portatili furono distrutti prima che potessero attaccare i carri armati russi. Sebbene il combattimento nelle città rappresenti molti rischi per l’armatura russa, un vantaggio è la maggiore difficoltà incontrata dai difensori nell’impiegare il giavellotto dall’attacco superiore nel terreno urbano. Una volta che le aree urbane prese di mira sono state ridotte da devastanti incendi a lungo raggio, le opportunità per ingaggiare e sconfiggere i difensori storditi e demoralizzati migliorano. La demolizione di grandi centri urbani per distruggere la resistenza influenzerà anche la volontà di resistere in tutta l’Ucraina nel suo insieme.

Raddoppiare gli sforzi per raggiungere il successo nel combattimento in campo aperto. Con l’avvicinarsi dell’estate e il miglioramento della circolazione fuoristrada, e dopo un periodo di raggruppamento, riqualificazione e riorganizzazione, le forze russe raddoppieranno i loro sforzi per circondare la massa di armamenti e artiglieria ucraini che combattono nell’Ucraina orientale da nord e da sud, uno sforzo già sotto strada. Questi rappresentano gran parte dell’ordine di battaglia ucraino del ‘primo scaglione’. Il presidente Zelenskyy ha rischiato molto esponendo queste preziose forze all’accerchiamento, ma finora il rischio ha dato i suoi frutti. Se vengono tagliati e distrutti, la difesa ucraina a est crollerà (fatta eccezione per la continua resistenza delle forze di difesa territoriale nelle città e l’insurrezione nelle campagne). Questo tipo di successo aprirà la porta a opportunità diplomatiche, come un’offerta di pace e la cessazione delle ostilità in cambio di una garanzia di neutralità ucraina e la ‘smilitarizzazione’ dell’Ucraina orientale. Quasi sicuramente seguirà l’annessione di Luhansk e Donetsk.

Ulteriore taglio delle linee di comunicazione e fornitura. A livello operativo, i comandanti russi in questa fase saranno colti dall’importanza di tagliare le linee di comunicazione di terra nell’Ucraina occidentale utilizzate per rifornire le forze ucraine e continuare la guerra. La difesa aerea ucraina sorprendentemente efficace ha inflitto pesanti perdite agli aerei russi, che spesso lanciano le loro armi dalla Bielorussia o dallo spazio aereo russo. I fuochi aerei e missilistici possono essere impiegati contro siti fissi come punti di stoccaggio o trasbordo, ma, al momento, l’esercito russo non ha una forte presenza terrestre nell’Ucraina occidentale. Invece, unità di operazioni speciali più altamente addestrate possono essere utilizzate per interdire i convogli di terra. Con lo svolgersi della campagna, l’assistenza straniera sostenuta aumenterà di importanza. Con l’aumentare della disperazione russa, Putin tenterà di segnalare che l’uso continuato del territorio polacco e rumeno per rifornire l’Ucraina avrà conseguenze drastiche. Dolorosi attacchi informatici, operazioni di intelligence segrete e negabili, e altri metodi ibridi possono essere utilizzati per questo scopo, anche negli Stati Uniti. In questa fase, Putin non ordinerà attacchi diretti ai Paesi vicini della NATO per paura di portare l’Alleanza in guerra.

Alzare lo spettro dell’attacco nucleare. Con l’aggravarsi della crisi per la Russia, il ruolo delle armi nucleari incomberà di più. In questa fase di escalation, minacce più stridenti al loro impiego saranno accompagnate dall’esibizione palese di sistemi tattici e strategici, ‘esercitazioni’ pubblicizzate, riposizionamento dei sistemi nucleari e altre attività intese a spaventare e intimidire. L’uso di agenti chimici primitivi come il cloro diventerà più probabile se il successo della campagna eluderà le forze russe. Per aggiungere peso a queste minacce potrebbe verificarsi una dimostrazione o un ‘test’ utilizzando un’arma nucleare tattica a basso rendimento in un’area remota vicino al confine ucraino. Giornalisti russi, accademici e ufficiali militari e dell’intelligence in pensione con contatti in Occidente saranno arruolati per esprimere la determinazione a intensificare ulteriormente, se necessario, sebbene tali misure comportino rischi estremi.

Infrastrutture di comunicazione mirate. Finora, la Russia non ha tentato di interrompere l’utilizzo dei cellulari ucraini, in parte per preservare l’infrastruttura di telecomunicazioni per un uso successivo, ma anche per ascoltare le comunicazioni ucraine e utilizzare la rete stessa. Man mano che la prospettiva della vittoria si allontana, Putin potrebbe rivalutare e decidere di distruggere i ripetitori cellulari e altre strutture per limitare i social media ucraini e le comunicazioni interne. Ciò interromperà la raccolta di informazioni russe, ma degraderà anche le comunicazioni civili e militari ucraine e limiterà l’uso dei social media. Tuttavia, dato il gran numero di fornitori in Ucraina, è improbabile che la completa perdita di copertura o servizio.

Retorica esistenziale accresciuta. Mentre l’opposizione interna inizia a organizzarsi e irrigidirsi, Putin deve rafforzare la sua argomentazione a favore della guerra e del proseguimento dell’azione militare. Lo farà sottolineando le minacce fabbricate al territorio russo, al popolo russo (dentro e fuori i confini della Russia) e alla cultura russa. Come devono essere fino ad oggi, questi temi competeranno male con la realtà mostrata quotidianamente in tutto il mondo nei rapporti sui media e sui social media. La disinformazione russa continuerà ad amplificare le minacce alla patria russa e alla diaspora russa per descrivere la campagna non come una guerra per ‘liberare’ l’Ucraina, ma come una difesa contro una minaccia esistenziale alla sopravvivenza dello Stato stesso. Putin potrebbe arruolare la Chiesa ortodossa russa in modo più prominente che mai nel tentativo di ritrarre il conflitto in termini spirituali, oltre che nazionalisti. La reintegrazione dell’Ucraina, in tutto o in parte, assumerà ora il carattere di una crociata.

Ad oggi, le capacità informatiche russe sono state impiegate in gran parte a sostegno diretto dello sforzo militare russo, ad esempio contro i sistemi di comunicazione dell’esercito, dell’intelligence e della polizia dell’Ucraina. Ora, Putin probabilmente scatenerà attacchi informatici completi e a tutto spettro contro il governo ucraino, i nodi militari, finanziari e commerciali, oltre a un’attività informatica offensiva acuta, ma non su vasta scala, al di fuori dell’Ucraina.

Interruzione delle spedizioni di petrolio e gas. A questo livello di escalation, Putin probabilmente ricorderà alla NATO e all’Unione Europea il suo peso economico interrompendo del tutto o interrompendo più pesantemente le spedizioni di petrolio e gas naturale. Ciò farà aumentare ulteriormente i prezzi dell’energia, contribuire a interruzioni di corrente o al razionamento e infiammare i partiti di opposizione. Anche altre esportazioni critiche potrebbero essere bloccate con decreto del governo. L’intento qui è di generare pressioni interne nelle capitali europee affinché cessino o riducano l’assistenza militare ed economica all’Ucraina e di creare pressioni per un accordo diplomatico favorevole alla Russia. Queste mosse saranno dolorose all’interno della Russia e rappresenteranno un rischio calcolato -la perdita di entrate e la fiducia degli investitori scioccherà l’economia russa ancora più duramente- ma, a questo punto, Putin avrà bisogno di cambiamenti del gioco per invertire una situazione disastrosa e in deterioramento.

Per evitare la sconfitta, Putin deve raggiungere un accordo diplomatico che lo lasci con più di quanto possedeva all’inizio. Con ogni probabilità, ciò significa una promessa di neutralità ucraina e l’occupazione totale, non parziale, di Luhansk e Donetsk, la loro incorporazione nella Federazione Russa e il possesso di Mariupol e un ponte di terra verso la Crimea. I leader ben intenzionati in Occidente saranno tentati di accettare queste condizioni per ‘fermare le uccisioni’, ma questo risultato può solo premiare l’aggressione russa e portare a qualcosa di più simile negli anni futuri.

