Il 2 marzo, 7° giorno di guerra in Ucraina, nel corso di una sessione straordinaria, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato a stragrande maggioranza una risoluzione che condanna l’invasione russa.

141 Stati membri delle Nazioni Unite hanno votato a favore della risoluzione, 5 contro, 35 astenuti.

Il voto ha certificato come la maggior parte del mondo sia schierato contro l’azione della Russia, come sia improvvisamente cambiato il mood della geopolitica nei confronti di Mosca.

«È stata una squillante denuncia globale da parte del mondo contro la Russia», ha commentato ‘CNN‘.

Eppure, proprio questa quasi unanimità, questo voto schiacciante, ha evidenziato divisioni degne di nota tra gli Stati membri delle Nazioni Unite su come rispondere alla crisi. Cosa spiega le differenze negli atteggiamenti regionali e nazionali nei confronti della crisi ucraina?

Crisis Group -l’organizzazione indipendente e transnazionale, che svolge attività di ricerca sul campo in materia di conflitti violenti e avanza politiche per prevenire, mitigare o risolvere i conflitti- attraverso una serie di studi-Paese, ha cercato di evidenziare i fattori politici interni,geopolitici, economici, di sicurezza che determinano le singole diverse posizioni e che dunque hanno determinato il voto in sede di plenaria ONU.

Di seguito l’analisi Crisis Group della posizione del Kenya, che alla risoluzione ha votato a favore.

«Il Kenya, attualmente membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha assunto una posizione più stridente nei confronti dell’invasione della Russia rispetto alla maggior parte dei membri non NATO del Consiglio.

Questa posizione deriva in parte dalla storia del Paese. Nairobi è stato uno dei più forti sostenitoridi un principio fondante dell’Organizzazione per l’Unità Africana (OUA) che prescrive il rispetto dell’integrità territoriale e l’inviolabilità dei confini dell’era coloniale degli Stati membri. A dispetto dei principi dell’OUA, il Siad Barre della Somalia ha lanciato sanguinose campagne irredentiste contro il Kenya e l’Etiopia negli anni ’60 e ’70. Gli effetti di queste guerre continuano a risuonare oggi: il fallimento di Barre ha aperto la strada alla caduta del suo governo e all’eventuale collasso della Somalia; ha seminato una profonda discordia tra lo Stato e la popolazione nelle aree colpite; e ha portato a un aumento delle armi nelle mani dei civili che rappresentano una sfida persistente per la sicurezza dell’Africa orientale. Le campagne di Barre hanno anche radicato una tendenza tra i responsabili politici a Nairobi e altrove a opporsi agli sforzi violenti per cambiare i confini ovunque.

Tuttavia, il rifiuto del Kenya dell’aggressione russa in Ucraina non significa che le autorità sosterranno acriticamente le azioni punitive dell’Occidente contro Mosca. Come in molti Paesi africani, una profonda corrente dell’opinione pubblica critica il comportamento occidentale nell’era del dopo Guerra Fredda, sottolineando gli interventi disastrosi in Iraq e Libia, nonché i doppi standard che molti kenioti percepiscono nella promozione della democrazia di Washington sulla continente. Molti ritengono che l’Occidente abbia generalmente spinto i Paesi meno potenti ad adottare un governo più aperto, dando al contempo un passaggio agli alleati di comodo, compresi i regimi dominati dalla sicurezza nella guerra al terrorismo post-11 settembre. Quello che Nairobi ha visto come l’approvazione di Washington del colpo di Stato del 2013 in Egitto ha particolarmente irritato le autorità keniote, che hanno assunto una posizione pubblica particolarmente esplicita contro quel golpe. Inoltre, eminenti commentatori di politica estera keniota hanno espresso simpatia per le preoccupazioni sulla sicurezza della Russia di fronte a quello che hanno definito un Occidente prepotente.

In un contesto di crescente competizione tra grandi potenze, è probabile che il Kenya si sforzerà di occupare la via di mezzo, nonostante la sua simpatia per la difficile situazione dell’Ucraina. Proprio come ha bilanciato per anni le sue relazioni con gli Stati Uniti e la Cina, Nairobi probabilmente continuerà a chiedere colloqui e la fine della campagna militare russa, ma non a sostenere le sanzioni. Il Kenya spingerà anche per il rafforzamento del multilateralismo in Africa per affrontare quelli che molti si aspettano saranno giorni difficili sull’arena internazionale. “Stiamo entrando in un’era di disordine globale”, ha detto a Crisis Group Peter Kagwanja, scienziato politico e consigliere dei successivi presidenti kenioti. “L’Unione Africana deve unirsi o ci impiccheremo tutti separatamente”».