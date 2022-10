Ucraina: il settore tech in crescita offre speranza in mezzo al danno economico in tempo di guerra

L’invasione scatenata da Vladimir Putin il 24 febbraio ha avuto un impatto devastante sull’economia ucraina, con le ultime previsioni della Banca Mondiale che prevedono una contrazione del PIL ucraino del 35% nel 2022. In mezzo a questa oscurità economica in tempo di guerra, il settore tecnologico ucraino è una rara fonte di ottimismo.

Secondo i dati della Banca nazionale ucraina, i ricavi delle esportazioni del settore IT sono effettivamente aumentati del 23% su base annua durante i primi sei mesi del 2022 per raggiungere 3,74 miliardi di dollari. Questa notevole performance fa parte di un trend di crescita molto più lungo che risale all’inizio del millennio che ha visto il settore tecnologico ucraino emergere come un motore dell’economia nazionale e un fattore sempre più influente che modella lo sviluppo più ampio del paese.

Il potenziale tecnologico dell’Ucraina ha iniziato ad attirare l’attenzione internazionale circa un decennio fa con l’emergere di società fondate in Ucraina come Grammarly, GitLab, airSlate e Preply. Queste storie di successo hanno suscitato speculazioni sul fatto che l’Ucraina fosse destinata a diventare la prossima “fabbrica di unicorni” del mondo. Entro il 2020, il settore informatico ucraino rappresentava l’8,3% delle esportazioni totali e ha contribuito in modo determinante al PIL ucraino.

L’ascesa del settore tecnologico del paese sta guidando la digitalizzazione della società ucraina. Negli ultimi anni, l’Ucraina ha assistito a un drammatico aumento dei pagamenti senza contanti e di altre innovazioni FinTech. Dopo la sua elezione nel 2019, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha istituito il Ministero della Trasformazione Digitale per facilitare quella che Zelenskyy ha definito la creazione di “uno stato all’interno di uno smartphone”.

Prima dell’invasione russa di quest’anno, il ministero ha supervisionato il lancio di opzioni digitali per sostituire una serie di processi burocratici e ha assicurato il riconoscimento legale per le versioni digitali di documenti rilasciati dallo stato come passaporti e patenti di guida. Con il settore tecnologico che ora sta dimostrando una notevole resilienza in tempo di guerra, molti credono che questa digitalizzazione in corso sia la chiave per il futuro dell’Ucraina.

L’industria IT ha svolto un ruolo cruciale nell’espansione della classe media ucraina grazie a stipendi medi nell’ordine di $ 3.000 al mese rispetto a una media nazionale di circa $ 500. Una tendenza continua del settore IT è la forte quota di mercato dell’outsourcing IT. Allo stato attuale, il puro sviluppo del prodotto rappresenta solo il 16% del settore IT in Ucraina.

Gli sforzi per trovare investitori per nuovi progetti sono stati a lungo complicati da problemi di sicurezza legati all’aggressione russa. Eveline Buchatskiy, vicepresidente dei progetti speciali presso la società IT ucraina airSlate, ricorda un momento in cui investire nella prossima startup ucraina era un affare competitivo. Sfortunatamente, afferma, il clima degli investimenti in capitale di rischio è peggiorato in seguito allo scoppio delle ostilità con la Russia nel 2014. Oggi, airSlate si concentra principalmente sullo sviluppo di prodotti con sede in Ucraina, con Buchatskiy fiducioso che il fascino della creatività tecnologica ucraina superi ancora le ovvie minacce create da L’invasione russa in corso.

Il fondatore di DroneUA Valerii Iakovenko è un buon esempio di questa creatività. Iakovenko è un medico, diventato banchiere assicurativo, diventato imprenditore tecnologico. Nove anni fa, lui e il suo socio in affari hanno deciso di creare ecosistemi che supportano l’uso della tecnologia nel settore agricolo. Secondo i suoi dati, l’uso dei droni agricoli di DroneUA aiuta gli agricoltori ad aumentare la resa agricola del 4% per il mais e del 2% per il grano. Su larga scala, queste percentuali sono significative, soprattutto considerando lo status dell’Ucraina come uno dei principali produttori agricoli del mondo.

L’anno scorso, il team di DroneUA si è concentrato sul compito di fornire ulteriori fonti di energia affidabili, con il team di Iakovenko che lavora per un mercato sostenibile per la produzione di energia. Questo è più facile a dirsi che a farsi. Non solo le catene di approvvigionamento sono problematiche, ma l’aumento della produzione richiede una rete crescente di installatori e tecnici di manutenzione. Inoltre, i sistemi di produzione di energia autosufficienti sono proibitivi in ​​termini di costi. Iakovenko vede il segmento dell’indipendenza elettrica del settore tecnologico pronto per gli investimenti, “una volta che avremo vinto la guerra”. Nel frattempo, si sta concentrando sulla sua priorità attuale di fornire alimentazione autoportante per i sistemi Starlink.

Per raggiungere il suo vero potenziale, il settore tecnologico ucraino necessita di un quadro giuridico adeguato. L’ex ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina Steven Pifer sottolinea la necessità di una maggiore stabilità legislativa in futuro. Ciò è particolarmente importante nel settore IT, dove la protezione dei dati proprietaria è un elemento chiave del successo aziendale.

Nel 2020, l’Ucraina ha istituito l’Istituto ucraino per la proprietà intellettuale per affrontare queste preoccupazioni. Lo stesso anno, l’Ucraina ha anche lanciato l’Autorità nazionale per la proprietà intellettuale (NIPA). Più di recente, l’Associazione IT ucraina ha formato un comitato di diritto informatico per affrontare i problemi di protezione della PI in particolare nello spazio tecnologico.

Questi sforzi sono necessari per molte ragioni, ma è anche importante riconoscere i rischi che creano nell’attuale ambiente. L’istituzione di ampie tutele legali pone potenziali limiti all’innovazione nel settore tecnologico. Ciò è particolarmente rilevante per le aziende che stanno cercando di innovare e adattarsi rapidamente a circostanze mutevoli. Le aziende devono scegliere se mantenere i vantaggi delle protezioni IP o condividere i dati per supportare l’innovazione ucraina e accettarne il rischio.

Negli ultimi anni, c’è stata una discussione significativa su come aiutare il settore IT a passare dall’outsourcing IT ai servizi IT. Le raccomandazioni si sono concentrate su una tassazione mirata, sull’integrazione settoriale, sull’acquisizione di talenti e sulla protezione della proprietà intellettuale. L’Ucraina ha cercato di aumentare le tasse sulle società non ucraine nel 2022 per promuovere l’innovazione locale. Tuttavia, l’aumento delle tasse sulle società straniere disposte ad accettare il rischio di operare in Ucraina potrebbe bloccare ulteriormente i progressi. Nel frattempo, il lancio nel dicembre 2021 dell’hub tecnologico ucraino Diia City mira a offrire ulteriori incentivi fiscali. Diia City riduce significativamente il carico fiscale sulle imprese e sui dipendenti del settore IT. Il progetto mira a creare il più grande hub di innovazione in Europa.

L’integrazione del settore continua a fornire opportunità di crescita del mercato. La spinta verso soluzioni tecnologiche è particolarmente palpabile nel settore agricolo ucraino. Secondo Iakovenko, gli agricoltori ucraini sono spesso giovani, desiderosi di adozione della tecnologia e non gravati da pregiudizi per le pratiche tradizionali. Gli agricoltori ucraini stanno già utilizzando i dati satellitari per determinare la fertilità delle colture e i programmi di semina. Sono anche leader nel mondo in termini di utilizzo dei droni in agricoltura.

Un problema chiave che le aziende IT ucraine devono affrontare è trovare abbastanza reclute qualificate per mantenere il robusto tasso di crescita del settore tecnologico. Al fine di superare la crescente carenza di personale, il settore ha precedentemente cercato di attrarre talenti internazionali dalla vicina Polonia, Romania e altrove. Tuttavia, questo è attualmente irrealistico a causa dell’invasione russa in corso.

Il governo ucraino può far fronte alle carenze attraverso borse di studio, una maggiore istruzione in stile scuola commerciale e un’espansione dell’Ucraino IT Creative Fund. Queste soluzioni a medio e lungo termine sono sensate ma non affrontano direttamente la situazione attuale. Con l’aumento degli ucraini che si trasferiscono all’estero per sfuggire alla guerra, il governo potrebbe offrire esenzioni fiscali ai lavoratori ucraini fuori dal paese che continuano a lavorare per le aziende ucraine da remoto. Anche se questo non farà crescere la forza lavoro, aiuterà a diminuire la fuga di talenti.

L’industria IT ucraina sta andando avanti adattandosi alle circostanze estreme create dall’invasione russa. Molto deve ancora essere fatto per massimizzare l’ovvio potenziale del talento tecnologico del paese, ma l’umore all’interno del settore rimane straordinariamente ottimista. Questo ottimismo si basa sulle molte persone piene di risorse e impegnate che stanno guidando il progresso digitale dell’Ucraina e plasmando il futuro del paese.

