L’ultima fase del conflitto sarà decisa nelle prossime settimane. Se Kharkiv e Mariupol alla fine dovessero cadere nella nuova offensiva russa nel Donbass e nelle aree circostanti, altri avanzamenti russi nell’Ucraina orientale e meridionale potrebbero impegnare la difesa ucraina, potenzialmente fino al Dnepr negli scenari più devastanti, cedendo di fatto la metà orientale del Paese sotto il controllo russo. Una parte importante delle forze regolari ucraine andrà perduta e la narrazione cambierà man mano che i guadagni offensivi russi sostituiranno la trama dominante di un’ostinata difesa ucraina. Date le pesanti perdite, la condanna internazionale e le sanzioni schiaccianti, questo potrebbe essere sufficiente per guidare una soluzione negoziata: la cessazione degli attacchi russi in cambio di promesse di neutralità e il controllo russo de facto, se non de jure, dell’Ucraina orientale.

Forze in aumento e crescente attività distruttiva. Al momento, tuttavia, il crollo dell’Ucraina non sembra probabile. Se le difese ucraine dovessero reggere a est, o se Zelenskyy continuasse a sfidare Mosca e continuare la lotta senza concessioni, Putin dovrà affrontare scelte più difficili. Il dissenso interno continuerà a crescere man mano che le vittime aumenteranno e le difficoltà economiche e l’isolamento diplomatico si intensificheranno. Putin ha già impegnato la maggior parte delle sue forze convenzionali disponibili nel conflitto e le scorte russe di munizioni a guida di precisione, compresi i missili balistici, sono state ridotte. I suoi prossimi passi saranno espandere la coscrizione, mobilitare le riserve, spogliare le aree periferiche delle loro guarnigioni e aumentare la pressione sui comandanti per ottenere risultati minacciando i soccorsi, la reclusione o addirittura l’esecuzione. Eventuali restrizioni rimanenti sugli attacchi ai civili saranno allentate, come si è visto a Grozny e Aleppo. Gli attacchi di artiglieria, aerei e missilistici contro le città si intensificheranno e gli arresti mirati e gli omicidi di funzionari ucraini diventeranno più frequenti. Le centrali nucleari nelle aree occupate potrebbero anche essere chiuse per privare dell’energia le aree urbane.

Come nelle guerre cecene, l’esercito russo imparerà dai suoi fallimenti e adatterà le sue tattiche.

Ad oggi, l’integrazione della potenza aerea, del fuoco dell’artiglieria e della guerra elettronica con le forze di manovra è stata insignificante. Questo probabilmente migliorerà, anche se forse non in modo drammatico.

Le forze danneggiate verranno ritirate per essere ricostituite e riequipaggiate, anche se è probabile che i sostituti siano scarsamente addestrati. È in fase di revisione una caotica struttura di comando e controllo, con un comandante di teatro per coordinare i dodici quartier generali dell’esercito e due corpi in Ucraina. Sebbene sia stato nominato un comandante del teatro, non sappiamo se comanda tutte le formazioni dell’esercito, o se la sua autorità si estende alle forze per operazioni speciali, alle forze aviotrasportate, alla fanteria navale, alla guardia nazionale e ad altre varie formazioni delle forze armate russe e dei servizi di sicurezza. L’uso di ‘gruppi tattici di battaglione’ con la propria artiglieria è chiaramente fallito. Potrebbe seguire il ritorno ai reggimenti, alle brigate e alle divisioni più tradizionali, insieme a una ricentralizzazione dell’artiglieria da campo per generare effetti più potenti.

Possiamo aspettarci più minacce nucleari, supportate dal dispiegamento visibile di sistemi nucleari tattici nel teatro delle operazioni. L’uso di armi primitive di distruzione di massa (WMD), come il gas cloro, potrebbe iniziare ad aumentare il terrore. Man mano che gli aiuti letali forniti dall’Occidente diventano sempre più decisivi, Putin intensificherà i suoi sforzi per interdire le linee di comunicazione di terra, aumentando le possibilità di incendi che oltrepassano i confini nazionali nel territorio della NATO. Sebbene probabilmente intenzionali, queste possono essere liquidate come provocazioni accidentali o occidentali.

A causa delle limitazioni navali imposte dalla Convenzione di Montreux, le forze marittime russe sono dominanti nel Mar Nero e forniscono opzioni per il segnalamento, oltre che per le operazioni di combattimento. Per mostrare determinazione e serietà di intenti, i comandanti russi potrebbero iniziare a fermare o salire a bordo di navi commerciali in mare, bombardare città costiere, violare le acque territoriali, interdire autostrade costiere e linee ferroviarie e sbarcare truppe in luoghi chiave. Le principali operazioni anfibie, ad esempio per prendere Odessa, non sono probabili senza la cooperazione delle forze di terra.

Ampliare l’uso di misure non militari. Nel dominio dell’informazione, è probabile che la Russia in questa fase persista nel diffondere false storie sulle minacce nucleari, biologiche e chimiche dell’Ucraina e della NATO e sulla loro intenzione di ‘smembrare’ la Russia. Questi avranno scarso impatto al di fuori della Russia ma, dato il controllo di Putin sui media statali, contribuiranno al sostegno interno al conflitto.

Attacchi informatici dannosi possono essere sferrati contro obiettivi in Polonia, Stati baltici e forse altriStati che forniscono aiuti letali, anche se il catastrofico rifiuto del servizio, gli attacchi al settore finanziario o alla rete elettrica o gli attacchi ransomware contro gli Stati Uniti possono essere tenuti in riserva. La propaganda e la disinformazione dirette contro il Presidente Zelenskyy e il suo governo continueranno e si intensificheranno.

Sul fronte economico, Putin mantiene la flessibilità attraverso una serie di opzioni rimanenti, sebbene ciascuna possa aiutare o ostacolare i suoi sforzi. Il più potente è fermare la vendita di petrolio e gas naturale all’Europa centrale e orientale (alcune Nazioni dipendono quasi completamente dall’energia russa). La maggior parte degli alleati e dei partner europei non possiede riserve strategiche o leinfrastrutture necessarie (ad es. gasdotti o terminali e serbatoi di stoccaggio per il gas naturale liquefatto) per passare rapidamente a fonti alternative. Questo passo influenzerà sicuramente i parlamenti e le società europee e priverà anche la Russia di riserve valutarie estremamente necessarie.

Sebbene l’energia sia di gran lunga la merce di esportazione più importante della Russia, tagliare le spedizioni verso l’Europa aumenterebbe i prezzi a livello globale, eserciterebbe forti pressioni sui governi europei e creerebbe divari tra quegli Stati che dipendono dall’energia russa e altri che lo sono meno. In questa fase della campagna, Putin probabilmente minaccerà di tagliare le consegne o attuare piccole interruzioni per avvertire le Nazioni prese di mira che la continua assistenza all’Ucraina potrebbe comportare misure più dure.

Putin sta anche compiendo i primi passi per nazionalizzare le attività detenute da società dell’UE e degli Stati Uniti in Russia. Ad oggi, quasi quattrocento società straniere si sono mosse per cedere o chiudere le loro attività in Russia, creando forti pressioni sull’economia russa. La nazionalizzazione degli asset di quelle società influirà sulla redditività e potrebbe dare a Putin un temporaneo impulso alle pubbliche relazioni a livello nazionale. Ma, a lungo termine, la Russia, nella maggior parte dei casi, probabilmente non sarà in grado di subentrare ed eseguire con successo queste operazioni.

Il governo russo potrebbe anche decidere di inadempiere sui 56 miliardi di dollari dovuti alle banche europee, poiché il suo accesso ai fondi depositati all’estero viene sequestrato e le sue riserve di liquidità vengono consumate da sanzioni paralizzanti. Questo default può essere causato dall’incapacità della Russia di onorare il proprio debito estero, o potrebbe essere una decisione consapevole dei funzionari finanziari russi. Sebbene questa opzione comporti conseguenze a lungo termine, come la perdita di accesso ai capitali esteri e la diminuzione della fiducia degli investitori, l’economia globale non sarà scossa come dal default russo del 1998. Molti investitori stranieri hanno ridotto la loro esposizione a seguito delle sanzioni del 2014. Sebbene doloroso, un default russo ora non sarà così potente.

Sebbene l’energia russa domini il suo mercato di esportazione, anche i prodotti agricoli e minerari russi sono fondamentali per la prosperità globale. La Russia rappresenta il 13% della produzione mondiale di fertilizzanti, mentre Russia e Ucraina insieme forniscono oltre il 25% del raccolto mondiale di grano. I combattimenti in Ucraina hanno visto le forze russe prendere di mira deliberatamente i siti di conservazione degli alimenti e influenzeranno la semina primaverile, poiché molti lavoratori agricoli si sono uniti alle forze di difesa territoriale. Ma la Russia potrebbe anche trattenere le esportazioni di grano e fertilizzanti, portando a prezzi molto più alti e una potenziale crisi alimentare globale. Questo è già iniziato. La Russia è anche uno dei maggiori fornitori mondiali di nichel. L’invasione dell’Ucraina ha creato così tanta incertezza sulle catene di approvvigionamento del nichel che presto il mercato è salito ‘fuori controllo’, generando perdite per miliardi di dollari. La Russia è anche il più grande esportatore mondiale di palladio, un materiale fondamentale nella produzione di convertitori catalitici. In seguito all’invasione dell’Ucraina e all’imposizione di restrizioni sui voli ai vettori russi, i prezzi del palladio hanno raggiunto i massimi storicinel marzo 2022. Come per l’energia, la manipolazione di queste materie prime può servire come un’opzione crescente con effetti reali se impiegata strategicamente.

