Ucraina: il ruggito dei giovani dello Shakhtar

Il gigante del calcio ucraino Shakhtar Donetsk ha sorpreso molti esperti in questa stagione registrando la migliore prestazione del club in UEFA Champions League negli ultimi anni, nonostante l’esilio in tempo di guerra e un esodo di massa di fuoriclasse. Il segreto del successo dello Shakhtar è stato affidarsi ai giovani talenti ucraini e a un indomabile spirito di squadra che ha tratto ispirazione dalla più ampia sfida dell’Ucraina all’invasione criminale di Vladimir Putin.

Lo Shakhtar Donetsk si è avvicinato all’attuale campagna di Champions League quasi completamente allo sbando. Il club non ha giocato in modo competitivo per circa sei mesi dopo l’abbandono della stagione della Premier League ucraina alla fine di febbraio 2022 in risposta all’invasione militare su vasta scala del paese da parte della Russia.

Con il più grande conflitto dalla seconda guerra mondiale che infuria in tutta l’Ucraina, la maggior parte delle costose stelle straniere dello Shakhtar ha scelto di lasciare il club. Ciò ha lasciato l’allenatore croato Igor Jovicevic con una squadra logora di giovani locali incaricati di riempire il vuoto creato dall’improvvisa partenza delle celebri importazioni brasiliane dello Shakhtar.

La maggior parte degli osservatori si aspettava che questa squadra inesperta sarebbe stata completamente surclassata in quella che è la principale competizione calcistica europea. Invece, lo Shakhtar ha messo insieme una fase a gironi di Champions League altamente credibile che ha visto il club sconfiggere il Lipsia in Germania con stile prima di pareggiare contro Real Madrid e Celtic per assicurarsi un posto nei playoff di Europa League di febbraio. Questo bottino di sei punti è stato un notevole miglioramento rispetto allo sforzo della stagione precedente, che aveva visto lo Shakhtar raccogliere solo due punti e uscire dalle competizioni europee prima di Natale.

La portata del successo dello Shakhtar è stata immediatamente evidente nel primo pareggio della fase a gironi del club. Nonostante fossero considerati outsider di rango, gli ucraini hanno segnato una vittoria shock per 4-1 in trasferta a Lipsia. Dieci degli undici titolari dello Shakhtar in Germania erano ucraini, mentre sei avevano meno di 23 anni. Alcuni erano stati ingaggiati di recente da club ucraini meno alla moda come Desna Chernihiv e FC Mariupol e si stavano godendo il loro primo assaggio di Champions League.

Altri momenti salienti della campagna includevano un impressionante pareggio per 1-1 con il potente Real Madrid. Lo Shakhtar in realtà è arrivato a pochi secondi da quella che sarebbe stata una storica vittoria sul Real Madrid, solo per i giganti spagnoli che hanno ottenuto il pareggio nei minuti di recupero al novantacinquesimo minuto.

La stella indiscussa dello spettacolo dello Shakhtar di questa stagione è stata l’ala turbo Mykhailo Mudryk. Il giocatore ucraino 21enne tatuato e acconciato sembra in tutto e per tutto il calciatore delle celebrità e stava già girando la testa prima della campagna di quest’anno. Dopo una serie di straordinarie esibizioni in Champions League, è ora considerato uno dei giocatori più ricercati del calcio mondiale.

Mudryk ha segnato un totale di tre gol in Champions League e due assist. È stato anche riconosciuto dalla UEFA come il giocatore più veloce nella fase a gironi della Champions League con una velocità massima di 36,6 chilometri orari. Questa superstar emergente è ora ampiamente suggerita per un grosso trasferimento di denaro all’Arsenal, club della Premier League inglese, e potrebbe presto battere il record per il giocatore ucraino più costoso.

Il successo dello Shakhtar è tanto più notevole in quanto il club è stato costretto a giocare in esilio le sue partite di Champions League. Con l’invasione russa che ha reso impossibile organizzare partite di Champions League ovunque in Ucraina, lo Shakhtar ha giocato partite casalinghe nella capitale polacca Varsavia.

Questa esistenza nomade non è del tutto nuova per il club. Lo Shakhtar non è stato in grado di organizzare partite nella città natale di Donetsk da quando la città è stata occupata per la prima volta dalla Russia nella primavera del 2014, e ha trascorso le ultime otto stagioni alternando basi temporanee a Lviv, Kharkiv e Kiev.

La portata della guerra scatenata da Putin ha significato che la campagna di Champions League di questa stagione ha comportato ulteriori problemi logistici per il club poiché i giocatori e lo staff hanno viaggiato dalla loro base nella regione di Lviv, nell’Ucraina occidentale. Senza voli civili attualmente possibili nello spazio aereo ucraino, i giocatori sono stati costretti a sopportare dieci ore di viaggio in pullman attraverso il confine con la Polonia prima e dopo le partite europee.

Anche i giocatori dello Shakhtar soffrono degli stessi traumi e ansie di guerra di milioni di loro connazionali. La maggior parte dei membri della squadra della prima squadra, a stragrande maggioranza ucraina, ha amici e familiari che vivono in tutto il paese e che stanno vivendo gli orrori quotidiani dell’invasione russa, compresi gli attacchi missilistici e l’accesso drasticamente limitato a luce, riscaldamento, acqua e altri servizi di base.

Nonostante queste circostanze straordinariamente difficili, il morale all’interno del club è rimasto notevolmente alto. C’è un forte senso di cameratismo tra i giocatori e la consapevolezza che il loro successo sul campo di calcio può fornire una gradita distrazione dalla guerra, ispirando anche i colleghi ucraini a sfidare i loro dubbiosi.

Superare probabilità schiaccianti è diventato una sorta di passatempo nazionale ucraino nel 2022. Quando l’invasione di Putin è iniziata il 24 febbraio, era ampiamente previsto che l’intero paese sarebbe caduto nel giro di pochi giorni. Invece, la coraggiosa e brillante resistenza dell’Ucraina ha umiliato l’esercito russo un tempo decantato e ha conquistato l’ammirazione del mondo che osserva.

L’eroismo dello Shakhtar è di natura molto più umile, ovviamente. Tuttavia, la determinazione del club a superare le avversità in tempo di guerra ha catturato l’immaginazione dei tifosi di calcio di tutta Europa e ha fornito agli ucraini un simbolo in più del rifiuto del loro Paese di accettare la sconfitta.

La versione originale di questo intervento è qui.