Guadagni consolidati. A sei mesi dall’inizio della campagna, la Russia dovrà affrontare uno dei due risultati. Il primo è il progresso graduale attraverso una combinazione di crescenti perdite ucraine, sia militari che civili, che portano alla perdita dei principali centri urbani e dei principali raggruppamenti di forze regolari. La carenza di cibo, carburante, pezzi di ricambio e munizioni a guida di precisione, nonché l’attrito dei principali sistemi di combattimento, come aerei da combattimento, carri armati principali, armi di difesa aerea ad alta quota e artiglieria semovente, potrebbero, in tempo, logora la difesa dell’Ucraina se non viene rapidamente sostituita da Stati amici. Il logorio stridente e la distruzione catastrofica dell’industria, delle aree agricole e delle infrastrutture potrebbero quindi costringere il governo ucraino ad accettare un accordo diplomatico che consentirà a Putin di rivendicare la vittoria. Tale accordo potrebbe includere l’accettazione da parte dell’Ucraina della sovranità russa sulla Crimea, Luhansk, Donetsk e forse Kharkiv e Mariupol, nonché una promessa di neutralità permanente. Putin insisterebbe anche sull’allentamento delle sanzioni internazionali come prerequisito per un cessate il fuoco. Nonostante le gravi perdite e le sconfitte tattiche, è troppo presto per escludere la Russia.

In questo caso, Putin probabilmente consoliderà le sue conquiste, ricostruirà e migliorerà le sue forze, stabilizzerà la sua politica interna e la sua economia e tenterà di ristabilire rapporti di lavoro con l’Europa, soprattutto con la Germania. Il costoso successo in Ucraina non soddisferà Putin. L’invasione dell’Ucraina dovrebbe essere vista come un altro passo in un processo storico che include l’aggressione militare in Cecenia, Georgia, Crimea e Donbass, nonché il dispiegamento di truppe russe nei conflitti congelati in Armenia e Moldova. Un’ulteriore aggressione in aree un tempo appartenenti all’impero russo, in primis gli Stati baltici, è molto probabile dopo un periodo di riorganizzazione e ripresa.

Evitare uno stallo o una sconfitta attraverso un’escalation estrema. Il secondo risultato è unostallo prolungato o una sconfitta definitiva. In questo scenario, dopo le sconcertanti perdite e una campagna di terra bruciata in tutta l’Ucraina, le forze russe rimangono in stallo. Le forze regolari ucraine hanno subito perdite elevate ma rimangono in gran parte intatte con il morale alto, mentre le forze di difesa territoriale continuano a combattere efficacemente. Le prestazioni ucraine stanno effettivamente migliorando con l’esperienza di combattimento, oltre a una maggiore fiducia e slancio. Il supporto materiale e finanziario occidentale rimane forte.

Internamente, i disordini interni in Russia diventeranno una seria minaccia per il regime di Putin, poiché cresceranno schiaccianti difficoltà economiche e le perdite russe e la mancanza di successo militare diventeranno più ampiamente note. Gli oligarchi russi che affrontano la rovina finanziaria, così come il governo, l’intelligence e le élite militari che temono l’ira di Putin e il crollo dello Stato, potrebbero agire per rimuovere Putin dal potere. La pressione per risolvere il conflitto e riaffermare il controllo può diventare schiacciante.

Trasformare il conflitto in Ucraina in un conflitto congelato che durerà anni, come è stato fatto nel Donbas dal 2014, potrebbe essere l’opzione migliore per Putin ora. Un governo ucraino risoluto e forze ucraine altamente motivate continueranno a combattere per riaffermare la sovranità sul territorio nazionale. Il continuo supporto occidentale consentirà alle forze ucraine di rafforzarsi, anche se potrebbe non essere possibile riconquistare le aree recentemente controllate dalla Russia senza più armature e aerei da combattimento. In questo scenario, Putin dovrà considerare strategie più estreme e ad alto rischio per evitare la sconfitta, prevenire il collasso economico, deviare l’opinione pubblica e rimanere al potere. Ancor più del successo in Ucraina, la sopravvivenza del regime diventerà la priorità assoluta.

Con questo in mente, quali opzioni escalation potrebbero scegliere Putin?

Utilizzo di strumenti informatici. In tali circostanze disperate, Putin può scegliere di utilizzare l’intera portata delle sue capacità informatiche offensive, che sono formidabili. Ripetutamente negli ultimi anni, le armi informatiche russe sono state impiegate con successo. Sebbene la Russia abbia impiegato i suoi strumenti informatici a livello tattico con un certo successo in Ucraina, per ragioni che rimangono alquanto poco chiare, i potenziali effetti strategici di queste armi sono stati finora tenuti in riserva nella campagna. I potenziali obiettivi potrebbero includere infrastrutture critiche come reti elettriche e di trasporto, centrali nucleari, sistemi sanitari, operazioni governative, settore finanziario e comando e controllo militare negli Stati Uniti e in Europa. Questi attacchi inviterebbero sicuramente una rappresaglia, ma Putin potrebbe vederli come giustificati per evitare la sconfitta e preservare il suo regime.

Impiegare armi di distruzione di massa. Putin potrebbe anche scegliere di ricorrere alle armi di distruzione di massa per intimidire l’opinione pubblica ucraina e spaventare il sostegno occidentale.

Ciò potrebbe assumere la forma di attacchi chimici utilizzando agenti chimici di livello militare, come gas nervino o iprite (sebbene sia un firmatario della Convenzione sulle armi chimiche del 1993, la Russia è nota per mantenere scorte sostanziali). La Russia ha già accusato l’Ucraina e gli Stati Uniti di creare strutture per armi chimiche e biologiche all’interno dell’Ucraina, un probabile precursore del proprio uso. Le formazioni russe schierano unità di protezione nucleare organica, biologica e chimica (NBC) a tutti i livelli, dalla brigata all’esercito ad armi combinate, e i pianificatori russi prenderanno sicuramente in considerazione di usarle di fronte a una sconfitta umiliante.

Impiegare armi nucleari. L’uso di armi nucleari tattiche all’interno dell’Ucraina è anche una possibilità nell’ultimo tentativo di raggiungere il successo militare, sebbene alti funzionari militari russi possano esitare a un passo così straordinariamente rischioso. Poiché l’ombrello nucleare della NATO non si estende all’Ucraina, Putin potrebbe scartare la possibilità di ritorsioni. Un ulteriore vantaggio potrebbe essere un forte avvertimento della volontà della Russia di usare armi nucleari se provocate, ad esempio, se la NATO alla fine entrasse nel conflitto per salvare un’Ucraina che affonda. Questa opzione assumerebbe la forma di armi tattiche a basso rendimento, lanciate da aerei o artiglieria da campo, o consegnate tramite missili balistici a corto raggio Iskander-M o missili da crociera Kalibr. Tale uso non porterebbe necessariamente a un’escalation incontrollata, ed è ben all’interno del calcolo della dottrina militare russa. Lo shock di un tale evento sarebbe profondo e potrebbe portare alla presentazione o all’accettazione da parte dell’Ucraina di condizioni sfavorevoli. Allo stesso modo, le forze russe potrebbero progettare un ‘incidente’ nucleare che coinvolga uno o più dei quindici reattori dell’Ucraina, situati a Yuzhnukraines, Rivne, Khmelnitsky eZaporizhzhia. (Chernobyl, situata a cento chilometri a nord di Kiev, non è operativa, ma ospita ancora grandi quantità di materiale radioattivo) La diffusione della ricaduta radioattiva sarebbe, tuttavia, molto dipendente dalle condizioni meteorologiche, rendendo questa un’impresa ad altissimo rischio. Senza dubbio, la Russia sarebbe condannata anche dai suoi pochi sostenitori rimasti, per non parlare di una comunità internazionale eccitata e arrabbiata. In questa fase, la Russia è già un paria internazionale, con poca valuta morale da perdere. Ordinare l’uso di armi nucleari tattiche potrebbe benissimo cambiare il gioco. Potrebbe anche allontanare Putin dal potere.

Aree destabilizzanti al di fuori dell’Ucraina. Sul fronte diplomatico e dell’intelligence esistono anche altre possibilità. Il governo russo potrebbe ulteriormente interferire in Transnistria o annettere l’Ossezia meridionale e l’Abkhazia, complicando ulteriormente la stabilità regionale. La presa di ostaggi -l’arresto e la detenzione di diplomatici, giornalisti, dirigenti d’azienda, missionari e altri cittadini stranieri- fornirebbe una vera leva e aiuterebbe a ottenere concessioni. Gli omicidi mirati e non attribuiti in Paesi stranieri rientrano ampiamente nelle capacità russe e potrebbero seminare confusione e aiutare a destabilizzare gli oppositori.

Le operazioni di informazione russe, tanto decantate prima dell’invasione dell’Ucraina, saranno ora di utilità limitata. La credibilità russa all’estero è così bassa e le prove delle atrocità russe così schiaccianti, che operazioni false flag, notizie false, video falsificati e narrazioni di torture non prenderanno piede al di fuori della Russia e, nel tempo, potrebbero essere sempre più scontate all’interno. Allo stesso modo, esisteranno poche opzioni economiche, finanziarie o commerciali una volta che le esportazioni di materie prime critiche saranno state chiuse. Una conseguenza non intenzionale sarà lo sviluppo di fonti di approvvigionamento alternative per i clienti europei e globali, proprio come Gran Bretagna e Francia hanno trovato altri fornitori di cotone durante la guerra civile una volta che le spedizioni meridionali sono state sottoposte a embargo. Perdita del credito internazionale, crollo del rublo, esaurimento delle riserve finanziarie.

In breve, mentre queste opzioni escalation più estreme meritano di essere prese in considerazione, la maggior parte lascerebbe la Russia in condizioni ancora peggiori e a maggior rischio. Le élite russe quasi certamente lo vedono. L’approccio più moderato e sensato -ritirarsi ai confini prebellici, offrire concessioni all’Ucraina e all’Occidente e aprire la Russia all’integrazione economica e al miglioramento delle relazioni con la comunità internazionale- è altamente improbabile finché Putin rimarrà al potere. Il risultato più probabile è che Putin continuerà l’escalation fino a quando non sarà sconfitto a titolo definitivo, rimosso dal potere o offerto concessioni che può accettare come vittoria.

RISCHIO DI ESCALATION ORIZZONTALE

Sebbene presenti un rischio incredibilmente alto,l’escalation del conflitto oltre i confini dell’Ucraina nel breve termine è un’opzione che Putin potrebbe prendere in considerazione se è in gioco la sua sopravvivenza.

È possibile un attacco diretto al territorio della NATO, magari attraverso la Lituania per ottenere un corridoio terrestre verso l’exclave di Kaliningrad e tagliare gli Stati baltici, qualora le forze russe dovessero trovare più successo in Ucraina. La potente guarnigione di Kaliningrad, che include Iskander-M e Kalibr con punte di sistemi nucleari, potrebbe aiutare. In mare, una Federazione Russa disperata potrebbe attaccare e sequestrare navi commerciali nelle acque internazionali del Mar Nero e del Baltico.

Ampliare il conflitto per coinvolgere più direttamente le potenze esterne potrebbe fermare il flusso di sostegno e aiuti letali all’Ucraina, gettare la NATO nello scompiglio, creare aperture per l’allentamento delle sanzioni e radunare una popolazione russa sempre più disamorata. Se le armi nucleari tattiche sono predisposte per l’uso, o impiegate nella disperazione, i rischi di un’escalation incontrollata diventeranno del tutto reali. Tale uso non è probabile, ma non può essere escluso.

Esistono anche altre opzioni militari. La Bielorussia ha una notevole forza di terra di quattro brigate pesanti, una brigata aviotrasportata e una forte artiglieria, che rimangono non impegnate. Putin potrebbe prenderne il controllo e schierare questa forza in Ucraina o nei Paesi baltici, anche se il suo morale sembra basso. Per distrarre e punire la NATO per il suo sostegno, le operazioni ibride negli Stati baltici che utilizzano mercenari russi, truppe per operazioni speciali e paramilitari dell’intelligence del Servizio di sicurezza federale (FSB) e della Direzione principale dell’intelligence (GRU) potrebbero impadronirsi di parti etnicamente russe del territorio della NATO (ad esempio, nella zona di Narva in Estonia) e dichiararne l’indipendenza. Anche se consistenti forze regolari russe non sono disponibili in forza, questa mossa provocherebbe una frenetica attività diplomatica nella NATO e nell’UE e potrebbe fornire una leva per i negoziati e l’eliminazione delle sanzioni.

L’escalation orizzontale in altre regioni -come l’Artico, il Mediterraneo e l’Estremo Oriente– è possibile, ma soffrirebbe della mancanza di risorse militari per ottenere un risultato decisivo. Ad oggi, le forze navali russe sono intatte e potrebbero essere impiegate, ma la marina russa non è una vera forza marittima d’altura e, a parte gli attacchi di disturbo, non può alterare realisticamente i risultati strategici. Lo stesso vale per l’aviazione militare russa e le forze spaziali. Oltre a generare confusione e un certo grado di depistaggio, è improbabile che queste operazioni possano contribuire in modo significativo al successo della campagna in Ucraina, obiettivo principale di Putin. Al contrario, tali operazioni potrebbero portare altre potenze militari nel conflitto contro la Russia, alienarne altre come Cina e India, e modificare in modo decisivo la correlazione delle forze contro la Russia.

Se Putin ottiene un certo successo in Ucraina, è più probabile un’escalation orizzontale nei prossimi 3-5 anni. Se l’Occidente decidesse di non fornire armi offensive o di intervenire direttamente, Putin può raggiungere un accordo negoziato, lasciando la Russia in possesso del Donbass, della Crimea e forse di Mariupol, insieme a una promessa di neutralità ucraina. In questo caso, Putin guadagnerebbe tempo per sostenere il suo regime, ricostruire le sue forze e la sua economia, tentare ancora una volta di sviluppare un regime pro-Mosca a Kiev e perseguire la riduzione delle sanzioni. I leader russi saranno consapevoli del fatto che, nonostante la devastazione inflitta all’Ucraina e le concessioni ad essa imposte, i leader occidentali non erano disposti ad affrontare direttamente la Russia. L’Occidente sarà visto come avverso al rischio e soggetto a ulteriori giri di intimidazione.

