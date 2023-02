Ucraina: il piano di pace cinese è affare di Zelensky, non certo di Biden

La situazione di apparente stallo della guerra in Ucraina, quale che sia la reale situazione sul campo, mai come oggi dovrebbe favorire un inizio almeno di dialogo tra le parti.

Dico ‘quale che sia’ la areale situazione, perchè ormai abbiamo imparato che questa guerra è caratterizzata da due elementi straordinariamente particolari: la propaganda assordante che impedisce ogni valutazione e il numero straordinario di vittime sia umane che materiali.

Noi che viviamo nel cosiddetto ‘mondo occidentale’ siamo completamente incapaci di farci un’idea precisa di come vadano le cose. Ci abbiamo oramai fatta l’abitudine, ma questa situazione (sconcia da ogni punto di vista) trova il completo silente e ossequioso assenso della stampa tutta, senza eccezioni. E questo dovrebbe fare molto riflettere: non è frequente questa univocità di commenti e di valutazioni. E non parliamo dei ‘politici’, stellini a parte che vociano, ma loro vociano sempre, non ci sono voi discordi. Ma non c’è nemmeno la consueta reazione semi isterica della stampa quando i giornalisti vengono maltrattati: sia quando muoiono (e purtroppo qualcuno è morto nell’indifferenza generale) e a qualcun altro, più di uno, viene impedito di svolgere il loro lavoro perché hanno detto e fatto vedere cose che agli ucraini non piacciono.

E ciò, già da solo dovrebbe bastare a mettere in sospetto sulla attendibilità delle notizie. Ma a ciò non si può non aggiungere che tutte le notizie, ma proprio tutte senza eccezioni (almeno qui in ‘occidente’), sono ricavate da giornalisti che lavorano e guardano ciò che accade dal lato del fronte ‘ucraino’. Non esiste un solo giornalista che sia andato dall’altra parte. E non solo, perché quando, rarissimamente, viene ‘sentito’ qualcuno ‘dell’altra parte’ (l’altra sera da Formigli, ad esempio) viene trattato come uno scemo mentitore, interrotto ogni momento e addirittura sottoposto, come in quel caso, a tanto sussiegose quanto improbabili ‘lezioncine’ di storia politica internazionale da sussiegosissimi professorini.

Ciò posto, quello che accade sul terreno, fatte le dovute tare, è abbastanza chiaro. I due eserciti imbottiti di armi, russe o quasi solo russe, quello russo, di ogni Paese del mondo o quasi, quello ucraino, sono fermi in trincea l’uno di fronte all’altro. Tra non molto arriveranno i famosi super carri armati tedeschi e altre armi del genere, ma nulla lascia intendere che grandi progressi si potranno fare. I russi, peraltro, hanno ammassato centinaia di migliaia di uomini pronti ad entrare in lotta. Gli ucraini anche, ma lì cominciano (pare) a scarseggiare.

È il momento di trattare: chiunque si occupi di queste cose sa che mai come prima, questo è il momento buono per trattare … tra l’altro le armi nuove e micidiali promesse agli ucraini non sono ancora arrivate (cioè possono essere fermate) e il previsto attacco in massa russo è pronto, ma non iniziato e quindi anche quello può essere fermato. Inoltre, mentre i Paesi ‘occidentali’ cominciano ad avere problemi a continuare così anche perchè stanno sguarnendo i propri arsenali, e per ricostituirli dovranno spendere cifre enormi -Italia inclusa- la Russia, alla fine, ha dimostrato che riesce a resistere alle sanzioni che avrebbero dovuto farla fallire in quindici giorni e che, invece, non dico che le hanno ‘fatto bene’, ma certo non la hanno piegata. Quelli che sanno tutto, magari senza dimostrarlo, dicono, però, che ora la Russia è prigioniera della Cina. Sarà, e allora?

L’unica cosa certa è che sempre più chiaramente e nettamente il mondo si sta ‘redistribuendo’: il fallimento clamoroso del G20 ne è una prova. In quel fallimento vi è una gande novità: una Cina decisa a votare contro il documento finale. Cui fa da riscontro la scarsa voglia dei restanti a trovare soluzioni di compromesso: gli Stati ‘occidentali’, certo ostili alla Russia, gli altri poco entusiasti nella mediazione. Sbaglierò, ma questo è un segnale del quale mi preoccuperei, specie se fossi statunitense.

In questa situazione ingarbugliata e sempre più pericolosa, arriva il ‘piano di pace’ cinese. In una situazione di questo genere, nessuno è in grado di fornire una soluzione effettiva al problema, ma l’unica cosa che si può fare è proporre un ‘metodo’ e uno strumento di trattativa e magari offrire una mediazione. In altri tempi, ma non vedo perchè non anche oggi, la Cina avrebbe potuto proporre (magari non da sola) di costituire una sorta di Commissione di mediazione o di tribunale arbitrale per affrontare ab imis l’intera questione.

In una situazione, cioè, nella quale è evidente che, da un lato, l’Ucraina afferma che l’unica soluzione è il ritiro preliminare della Russia e solo dopo si potrà trattare (e di che, a quel punto?) mentre la Russia afferma che da lì non se ne va: attenti, ricordando, però, che quello del Donbass e della Crimea è, ormai, suo territorio in quanto annesso e in quanto, di nuovo attenzione questo è un punto fondamentale, resosi indipendente prima della annessione russa. Si potrebbe, invero, sottilizzare di più e rilevare che in realtà l’invasione russa è accaduta a danno dell’Ucraina residua dalla dichiarazione di indipendenza del Donbass e della Crimea. La Russia non ha invaso il Donbass o la Crimea, ma direttamente l’Ucraina e il suo territorio.

Sono tutte questioni tecnico-giuridiche suscettibili di discussione, anche di lunga discussione. Ma rispondenti, a seconda di come le si risolva, esattamente a quei principi di diritto internazionale dei quali tanto si parla in maniera incompetente e i genere di parte.

Mi spiego con un solo esempio, solo per fare capire, spero, quanto sia complicato il tema. Cominciamo dalla Crimea, la cui ‘appartenenza’ alla Ucraina è molto dubbia, nella misura in cui si tratta di un territorio ‘regalato’ dalla Russia all’Ucraina, senza consultare la popolazione. Che il ‘regalo’ (non la cessione vera e propria, che è cosa molto più complessa) indipendentemente dalla volontà del popolo sia in diritto internazionale sufficiente a trasferire la sovranità su un territorio non è dubitabile, è dubitabilissimo e, a mio parere (mi riferisco a cose che ho scritto ripetutamente in passato!) illegittimo: non si ratta di un pollaio, ma di un territorio abitato da gente umana, pensante, legata a e da parentele, che parla lingue e ha culture. D’altra parte che il popolo, o una sua parte, del Donbass, si sia ribellato all’Ucraina, a causa di una serie di discriminazioni gravi, culminate con la cancellazione della lingua russa dalla stessa Costituzione ucraina, e che questa ribellione abbia portato alla costituzione di due entità indipendenti (Donesk e Luhansk, se non sbaglio i nomi) non solo è un dato di fatto incontrovertibile, ma è giuridicamente indicativo dell’acquisto della soggettività di diritto internazionale, specialmente a causa del fatto che quelle provincie, attaccate dal Governo ucraino, hanno resistito, impedendo al Governo di riacquistarne il controllo, in assenza dell’esercito russo che è arrivato dopo! Questo è un punto centrale: è la stessa identica logica che ha ‘legittimato’ a suo tempo la nascita di Israele, sulla cui legittimità nessuno dubita. Perché non dovrebbe valere anche per il Donbass?

Ora, il piano cinese, molto più sottile di quanto non si dica per disprezzarlo, propone proprio questo metodo di discussione: posto che i confini sono sacri, che i principî delle Nazioni Unite lo sono anche di più (che significa, tra l’altro, il rispetto dell’autodeterminazione dei popoli! di tutti i popoli non solo di quelli che piacciono alla Russia o agli USA) e che, infine, i principî della sicurezza, di nuovo ricavabili dalle Nazioni Unite che ha tra i propri fini il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, vanno realizzati, posto tutto ciò, su questa base si può trattare, con il solo impegno preliminare della cessazione del fuoco. Il che, tra l’altro, salverebbe il principio più volte rivendicato, della decisione finale da garantire all’Ucraina, ma anche, spererei!, alla Russia, no? Non per nulla, il 12.2.2015 le parti dell’accordo di Minsk (Russia, Ucraina e CSCE come mediatore) si accordavano per il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe sia ucraine che del Donesk ecc.: cioè lo scontro era già in atto tra due eserciti contrapposti. Ma poi quel conflitto non cessò.

Però, di quella proposta, accolta con sospetto e una punta di arroganza da Zelensky, quando dice che è, bontà sua, disposto a discuterla, ma che vuole che Xi vada a trovarlo (ma chi crede di essere?) viene invece stracciata da Biden in persona, con la motivazione infantile che se piace alla Russia è sbagliata. Ora, a parte il fatto che la Russia non ha pronunciato parola sul punto, non si era detto fino a ieri che il conflitto è tra Russia e Ucraina e non tra Russia e USA, come dice la Russia?

Ma insomma: a che gioco giochiamo? Lì, in Ucraina, si ammazzano: vogliamo fermare questo massacro?