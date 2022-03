Il regime di Vladimir Putin ha iniziato l’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio nella speranza di una resa entro poche ore. Quindici giorni dopo, il conflitto e la sua aggressività sono ancora più vivi che mai. Se non fosse per il colore, molte immagini che ci giungono potrebbero essere quelle dei conflitti del secolo scorso. Cosa caratterizza una guerra del 21° secolo? Cosa sta cercando Putin? Qual è l’obiettivo finale? Qual è stato il rapporto storico tra Russia e Ucraina? Kiev o Kiev? Ruth Ferrero Turrión, esperta di Europa orientale, professoressa di Scienze Politiche all’Università Complutense di Madrid e ricercatrice collegata all’Istituto Complutense di Studi Internazionali (ICEI), affronta questi temi in questa intervista.

Cosa caratterizza una guerra del 21° secolo?

La brutalità della guerra è paragonabile a quella che abbiamo vissuto nella seconda guerra mondiale e nei Balcani. Gli strumenti restano gli stessi di allora: schieramento militare, diplomazia e propaganda, a cui si aggiungono le sanzioni. Dove si fa la differenza è nell’introduzione di nuovi dispositivi e tecnologie che fanno accadere la guerra in tempo reale. Ora, il sistema di applicazione delle sanzioni è molto più sofisticato e completo di quello che avevamo anni fa; viene svolto un intenso lavoro su questioni relative alla sicurezza informatica; e la propaganda ora raggiunge le grandi popolazioni molto più facilmente.

Siamo testimoni di una guerra viva e diretta.

Pensavamo già trent’anni fa, nella guerra balcanica, di essere stati molto informati, ma proprio in questa occasione, con cellulari, macchine fotografiche e copertura di individui al di là della stampa, assistiamo a una messa in scena e teatralizzazione totale dalla durezza del guerra. Dobbiamo prestare attenzione perché ciò che stiamo osservando ora è la spettacolarizzazione della guerra, che può farci perdere una certa sensibilità su ciò che sta accadendo in Ucraina. Un eccesso di immagini sparse nel tempo può desensibilizzare l’opinione pubblica, che può finire per abituarsi ad esse.

Come definire il rapporto storico tra Russia e Ucraina?

Le relazioni dell’Ucraina con la Russia non sono mai state prive di tensione. La Russia ha operato come potenza imperiale nella regione soggiogando le nazionalità periferiche. La costruzione della nazione russa avviene sull’assorbimento del resto delle comunità, compresi gli ucraini. Sono due nazioni legate dalla storia e dalla politica. Ci sono episodi che devono essere evidenziati e che costruiscono la memoria collettiva che ha a che fare con l’origine della nazione russa nella Rus’ di Kiev (IX secolo), il cui centro era Kiev. Da qui il proverbio russo: San Pietroburgo è la testa, Kiev è la madre e Mosca è il cuore. Nel XX secolo i rapporti tra i due sono stati condizionati da due eventi che hanno segnato la memoria collettiva ucraina, le carestie causate dallo stalinismo in Ucraina o l’invasione tedesca nella seconda guerra mondiale. Questi eventi modellano un’identità nazionale ucraina, indipendentemente dallo stato, il che fa sembrare la Russia con sospetto da alcuni settori.

Come cambia la relazione dopo l’implosione dell’URSS?

Dal processo di indipendenza nel 1990, sono stati fatti tentativi per costruire un paese multinazionale, multietnico e multilingue in Ucraina, un’identità nazionale repubblicana e civica inclusiva. Cerca di avanzare in un’identità nazionale che incorpori la diversità. Tuttavia, questo iniziò a cambiare all’alba delle Rivoluzioni Colorate, quando il movimento di rigenerazione democratica fu identificato come puramente ucraino, in opposizione al russo. È da quel momento in poi che si rafforza un’identità ucraina che tende a posizioni più essenzialiste. Questa tendenza è rafforzata di nuovo nella rivoluzione di Maidan (2014). Dopo la caduta di Yanukovich, i diritti linguistici delle minoranze, in particolare quelli della minoranza russa, iniziarono a essere ridotti.

In che modo il conflitto influisce su questa multinazionalità?

L’invasione di un territorio sovrano è attraversare la linea rossa che porta a promuovere la difesa della sovranità statale di tutti i gruppi che risiedevano nel territorio ucraino. Oltre a dividere, unifica ed eleva la difesa del territorio a prescindere dalla comunità di appartenenza perché tutti attaccati da una potenza straniera. La difesa della sovranità riesce a unire le volontà. Anche tra le comunità russofone non ci sono dubbi sulla necessità di difendere il territorio.

Dovremmo dire Kiev, in russo, o Kiev, in ucraino? In che misura il linguaggio è così decisivo?

L’Ucraina è un paese multietnico, multilingue e multireligioso. Stiamo osservando nei media un’insistenza sull’uso della nomenclatura in lingua ucraina (Kiev). Ciò denota una diffusa ignoranza delle caratteristiche della cittadinanza ucraina. L’Ucraina è un paese multilingue, ovviamente si parla ucraino, ma la lingua franca è ancora il russo e, a seconda delle regioni del paese, si parla polacco, ungherese, rumeno o tartaro. È un errore ignorare la diversità multinazionale del territorio ucraino e stabilire un’equivalenza tra cittadinanza e lingua. Inoltre, questo tipo di azione può incoraggiare una maggiore russofobia nei confronti della minoranza russa che potrebbe risiedere sul territorio ucraino. Deve essere nominato in entrambi i modi in modo che l’idea che sia uno stato multietnico sopravviva.

Perché questa fissazione di Putin con l’Ucraina e non con altri Paesi dell’ex URSS?

Per la Russia, avere il controllo della Bielorussia e dell’Ucraina è fondamentale a livello geopolitico. Queste sono le due grandi pianure attraverso le quali sono sempre arrivate le maggiori minacce alla Russia. In Bielorussia ha già un fedele alleato e voleva ottenere qualcosa di simile in Ucraina. Il piano originale era quello di forzare un vuoto di potere a Kiev/Kiev che sarebbe stato coperto da qualcuno vicino al Cremlino. Non è stato raggiunto. Ciò ha significato che la guerra si sta trascinando più a lungo del previsto da Mosca. La permanenza delle truppe russe nel territorio e la loro crescente brutalità fanno crescere l’animosità nei confronti dell’aggressore tra la popolazione, il che, a medio termine, rende molto più difficile per la Russia il controllo del territorio.

Cosa sta veramente cercando Putin?

Innanzitutto, ristabilire l’architettura di sicurezza europea, che secondo lui danneggerebbe la sicurezza stessa della Federazione Russa. Questo è il grande quadro su cui si articola l’aggressività, ma da lì possiamo scomporre altre questioni che compaiono nei loro discorsi e che ci aiutano a capire quali possono essere le motivazioni. Dietro tutti i discorsi di tipo essenzialista ci sono obiettivi strategici e concreti. Il controllo dell’Ucraina è visto da parte della strategia militare e di sicurezza russa come essenziale per sentirsi al sicuro. Pertanto, chiedono che l’Ucraina sia neutrale. Poiché l’Ucraina non si è impegnata in tale neutralità, l’abbiamo invasa.

Quali altri obiettivi si uniscono a questo?

Accesso al Mar Nero, non solo alla Crimea, per avere un corridoio che ti permetta di controllare quell’accesso. Anche armi nucleari. L’Ucraina era lo stato che produceva missili nucleari in epoca sovietica. Nel 1994 con il Memorandum di Budapest, l’Ucraina si è impegnata a restituire le armi nucleari in cambio dell’impegno russo a rispettare i confini dell’Ucraina. Ma l’Ucraina oggi ha ancora le infrastrutture e le conoscenze per poter recuperare rapidamente il ritardo. E questo preoccupa molto Mosca. La mancanza di neutralità dell’Ucraina è considerata un pericolo per la sicurezza russa dal Cremlino.

Sarà una guerra duratura?

Putin contava sul fatto che il governo di Kiev cadesse a poche ore dall’attacco, eppure ha mantenuto la sua posizione. Questo lo costringe ad essere più aggressivo su diversi fronti, con tutto ciò che questo comporta. Più aggressivo è l’attacco, più animosità raccoglierà dagli ucraini di qualsiasi etnia. Vediamo un aumento della russofobia su tutto il territorio. A medio/lungo termine sarà molto difficile per Mosca riuscire ad avere uno Stato vassallo in quella posizione.

Qual è ruolo della Cina nel conflitto?

La Cina mantiene un profilo abbastanza basso. La comunità internazionale spera che eserciterà il potere di mediazione nel conflitto e che proverà a convincere Putin che l’aggressione è inutile e che non raggiungerà i suoi obiettivi. Dovremo vedere, è troppo presto per fare analisi.

Questa intervista condotta dalla ricercatrice María Milán è stata pubblicata con la collaborazione dell’Ufficio per il Trasferimento dei Risultati della Ricerca (OTRI) dell’Università Complutense di Madrid (UCM).