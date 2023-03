Ucraina: il pericolo di minimizzare il bilancio del campo di battaglia

“L’Ucraina vincerà”. Alcune variazioni di questo sono diventate il mantra non ufficiale della politica degli Stati Uniti nei confronti della guerra in Ucraina, affermato in innumerevoli colonne, interviste e discorsi, spesso promettendo un impegno a tempo indeterminato degli Stati Uniti per lo sforzo bellico ucraino e rimproverando i politici per non aver inviato maggiori quantità e più escalation tipi di armi.

Fu in parte su questa base, infatti – che con un sostegno sufficiente, l’Ucraina avrebbe potuto sconfiggere militarmente una Russia più debole di quanto molti pensassero – che l’allora Primo Ministro britannico Boris Johnson avrebbe esortato contro i colloqui di pace all’inizio della guerra.

Questo atteggiamento è stato rafforzato dalle informazioni non confermate che sono trapelate pubblicamente sui danni significativi inflitti all’esercito russo. Oltre alla disastrosa perdita di equipaggiamento – compresa la metà dei suoi carri armati utilizzabili e fino all’8% dei suoi aerei da combattimento tattici attivi, secondo una stima – il consenso tra i funzionari occidentali sulle vittime russe sembra essersi stabilizzato su uno sbalorditivo 200.000 , con più uccisi che in tutti gli altri conflitti successivi alla seconda guerra mondiale messi insieme.

Eppure questa affermazione centrale di una vittoria militare ucraina quasi certa sulle forze russe castigate è affermata in assenza di una misura chiave della situazione militare: perdite verificabili sul campo di battaglia. Dall’inizio della guerra fino ad ora, l’Ucraina, come la Russia, ha trattato le sue vittime come un segreto di stato, così strettamente custodito che nemmeno l’intelligence e i funzionari statunitensi, che consigliano la leadership del Paese sulla strategia militare e assistono nella pianificazione della guerra, sanno esattamente quanti ucraini sono stati uccisi e feriti nell’ultimo anno. Questo nonostante, come ha detto un ufficiale ucraino al Wall Street Journal in un recente articolo sulla dura battaglia per la città di Bakhmut, “la guerra non è vinta dalla parte che guadagna territorio, ma dalla parte che distrugge le forze armate dell’avversario”.

Il meglio che abbiamo sono varie stime. A novembre, il presidente del Joint Chiefs of Staff Mark Milley ha stimato pubblicamente che l’Ucraina avesse “probabilmente” visto più di 100.000 soldati uccisi o feriti e 40.000 civili uccisi, facendo eco alla stessa ammissione pubblica della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen quel mese, che era costretto a ritrattare come presumibilmente impreciso nella conseguente protesta pubblica.

Lo scorso gennaio, Eirik Kristoffersen, capo delle forze armate norvegesi, ha presentato una stima simile di oltre 100.000 vittime militari ucraine e circa 30.000 civili uccisi, sebbene abbia anche sottolineato l’incertezza intorno a queste cifre.

Qualunque sia il numero esatto, è certo che l’Ucraina ha sofferto molto. Lo scorso giugno, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che il paese stava perdendo “da 60 a 100 soldati al giorno uccisi in azione e circa 500 persone ferite in azione”. Mentre la battaglia per Bakhmut diventava il punto focale della guerra, un rapporto di gennaio di Der Spiegel rivelò che l’intelligence tedesca era “allarmata” dal numero di vite ucraine spese per tenere la città, concludendo che le forze ucraine stavano “perdendo una cifra a tre cifre”. numero di soldati ogni giorno”.

Un americano che combatte a fianco delle forze ucraine in città ha recentemente dichiarato alla ABC che “l’aspettativa di vita è di circa quattro ore in prima linea”. Più di una dozzina di soldati che combattono lì hanno detto al Kyiv Independent che sentivano che anche loro, come le loro controparti russe , sarebbero stati mandati a morte a malapena addestrati e con risorse insufficienti, con il giornale che concludeva che le vittime ucraine lì “sembrano essere alte come BENE.”

I recenti sviluppi nella mobilitazione ucraina suggeriscono un quadro altrettanto terribile. Ci sono state segnalazioni dall’inizio della guerra di uomini ucraini sorpresi a fuggire dal Paese per evitare la coscrizione, ma le obiezioni pubbliche a reclutatori militari sempre più aggressivi sono aumentate, con più di 26.000 ucraini che l’anno scorso hanno firmato una petizione chiedendo la fine del pratica di emettere convocazioni militari ai posti di blocco, alle stazioni di servizio e per strada.

Altri 25.000 hanno firmato una petizione contro la legislazione approvata a gennaio che inasprisce le pene per diserzione e disobbedienza, un ulteriore segno dell’infelicità della base militare. In un caso di alto profilo, un uomo nato senza mani ha ricevuto una bozza di avviso e all’arrivo all’ufficio di registrazione gli è stato detto che era comunque idoneo al servizio. Niente di tutto ciò suggerisce il tipo di riserva senza fondo di volontari combattenti che la stragrande maggioranza dei servizi giornalistici tende a presentare al pubblico statunitense.

Questo non vuol dire che la situazione sia rosea dall’altra parte. I rapporti suggeriscono che la Russia sta vivendo tutti questi stessi problemi nel suo sforzo bellico, dalle massicce perdite sul campo di battaglia e l’ elusione della leva , alla carenza di artiglieria e segni di disperazione tra i reclutatori militari, che hanno gettato senza pietà i detenuti nel tritacarne Bakhmut.

Ma con una popolazione più di tre volte superiore ai 41 milioni di persone stimate nell’Ucraina prebellica, la Russia può assorbire meglio tali perdite militari, anche se Milley ha ragione a definirle una “catastrofe”. Questo si aggiunge al fatto che l’Ucraina ha perso circa un quinto di quel numero di rifugiati in altri paesi europei dopo l’invasione. La realtà demografica è probabilmente ancora più terribile, dal momento che questa cifra prebellica conta i circa 2 milioni di abitanti della Crimea annessa illegalmente e altri milioni nel Donbass, mentre secondo alcune stime , la popolazione dell’Ucraina si è ridotta del 40% dall’ultimo censimento. nel 2001, a circa 30 milioni o meno.

In altre parole, per quanto catastrofici siano questi numeri per la Russia, sono anche peggiori per un’Ucraina la cui popolazione, già sminuita da quella della Russia, si è notevolmente ridotta dopo la guerra, ed è ancora fortemente dipendente dall’arruolamento di comuni cittadini per combattere – un fatto che può spiegare le pratiche di coscrizione sempre più aggressive dei suoi militari.

Eppure la copertura degli Stati Uniti invariabilmente mette in primo piano e pubblicizza pesantemente le perdite russe, mentre in gran parte de-enfatizza quelle simili e probabilmente più devastanti dell’Ucraina. Un sondaggio di ottobre accenna alle implicazioni di tale copertura, scoprendo che quegli americani più fiduciosi che l’Ucraina stesse vincendo erano più propensi a sostenere il flusso continuo di aiuti militari e persino l’invio di truppe statunitensi, e viceversa.

La mancanza di consapevolezza pubblica dei livelli di vittime ucraine solleva una serie di domande spinose: le frequenti previsioni di una certa vittoria militare ucraina sono più fantasiose che fondate sulla realtà? Il pubblico americano viene indotto in errore a sostenere un crescente impegno militare con false pretese? La stessa leadership ucraina, di conseguenza, è stata incentivata a fissare obiettivi militari irrealistici che hanno contribuito a prolungare la morte e la distruzione subite dagli ucraini comuni? E ha contribuito a creare negli Stati Uniti un clima politico contrario alle soluzioni diplomatiche?

Potremmo presto scoprirlo. Secondo il Washington Post, anche i funzionari ucraini stanno ora mettendo in dubbio la capacità delle loro forze di lanciare una controffensiva di successo dopo le perdite subite, con molti dei combattenti più esperti allontanati definitivamente dal campo di battaglia.

In una guerra in cui l’informazione è diventata un’arma, tali rapporti non possono essere trattati come vangelo. Ma ci sono troppi segni che non si stanno allontanando molto dalla realtà.