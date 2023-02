Ucraina: il percorso verso la pace passa direttamente attraverso le linee rosse di Putin

Mentre l’invasione russa dell’Ucraina si avvicina al traguardo di un anno, la risposta occidentale è ancora minata da timori esagerati di escalation e preoccupazioni mal riposte sui pericoli di ‘provocare Putin’. Ma mentre i leader e i commentatori occidentali continuano ad avvertire delle terribili conseguenze se l’Ucraina osa resistere, l’esperienza degli ultimi dodici mesi racconta una storia molto diversa.

Dall’inizio dell’invasione, l’Ucraina ha ripetutamente sfidato il Cremlino e ignorato le linee rosse della Russia. In ogni occasione, Mosca non è riuscita a far fronte alle sue minacce e si è invece ritirata su nuove linee rosse. Ora dovrebbe essere chiaro a qualsiasi osservatore razionale che in realtà le linee rosse di Putin non sono altro che una tabella di marcia verso la sconfitta russa in Ucraina.

La Russia ha una lunga storia di imposizione di linee rosse immaginarie all’Ucraina e all’Occidente. Molti anni prima che iniziasse l’attacco della Russia all’Ucraina con l’occupazione della Crimea nel 2014, i leader del Cremlino avvertivano le loro controparti occidentali che l’Ucraina nel suo insieme era una linea rossa. Dopo l’inizio dell’aperta aggressione russa contro l’Ucraina nove anni fa, Mosca ha affermato che qualsiasi forma di aiuto militare a Kiev era una linea rossa per la Russia.

Nell’ultimo anno circa, abbiamo visto linee rosse successive tracciate sulla consegna all’Ucraina di armi anticarro, artiglieria, sistemi di difesa aerea e carri armati. Tutte queste linee rosse sono state superate senza provocare la minacciata risposta russa. È del tutto ragionevole presumere che la linea rossa annunciata più di recente dalla Russia sulla consegna di aerei da combattimento all’Ucraina si dimostrerà altrettanto inefficace.

Allo stesso modo, i tentativi russi di imporre linee rosse sulla liberazione della terra ucraina occupata sono stati ripetutamente smascherati come inefficaci. Nel settembre 2022, Vladimir Putin ha supervisionato una grandiosa cerimonia al Cremlino annunciando l’annessione illegale di quattro province ucraine parzialmente occupate. Queste regioni si erano unite alla Russia ‘per sempre’, dichiarò il dittatore russo. Tuttavia, quando l’avanzata militare ucraina ha liberato Kherson poche settimane dopo la proclamazione di Putin, le forze russe si sono semplicemente ritirate.

Il riferimento incessante della Russia sulle linee rosse è fondamentale per le tattiche intimidatorie del Cremlino. Putin è ben consapevole che mentre i leader occidentali si oppongono fermamente alla sua aggressione imperiale contro l’Ucraina, gli elettori occidentali non hanno nessuna intenzione di entrare in una vera e propria guerra contro la Russia. Accennando a costi catastrofici, mira a minare la determinazione occidentale. Ciò riflette la sua convinzione che l’Occidente sia fondamentalmente debole e impreparato ad accettare rischi significativi per difendere i valori in gioco in Ucraina.

Dietro tutte le linee rosse della Russia incombe la minaccia di una risposta nucleare. In numerose occasioni durante lo scorso anno, Putin ha fatto ricorso a ricatti nucleari sottilmente velati nel tentativo di spaventare l’Occidente affinché abbandonasse il suo sostegno all’Ucraina. Forse l’esempio più famigerato è arrivato durante un discorso del 20 settembre in cui Putin ha indicato la sua disponibilità a usare armi nucleari prima di avvertire: “Non sto bluffando”. Sfortunatamente per Putin, l’Ucraina ha ripetutamente smascherato il suo bluff senza innescare una risposta nucleare.

Il tintinnio di sciabole nucleari di Putin suona vuoto per una serie di motivi. L’argomentazione militare è tutt’altro che conclusiva, con molti analisti che notano che le armi nucleari non invertirebbero decisamente la situazione a favore di Mosca. Fondamentalmente, il dispiegamento di armi nucleari in Ucraina sarebbe assolutamente disastroso per la posizione globale della Russia e lascerebbe il Paese completamente isolato. Gli Stati Uniti hanno spiegato pubblicamente e privatamente a Mosca che l’uso di armi nucleari avrebbe ‘conseguenze catastrofiche’ per la Russia. Nel frattempo, anche i partner cinesi della Russia hanno condannato le minacce nucleari di Putin.

Mentre il mondo celebra il primo anniversario dell’invasione criminale di Putin, è tempo di imparare le lezioni della storia recente e riconoscere che nulla ha più probabilità di provocare un’ulteriore aggressione russa della continua esitazione occidentale. La cauta risposta occidentale all’invasione della Georgia da parte della Russia nel 2008 ha spianato la strada al sequestro nel 2014 della penisola ucraina di Crimea. La debole reazione alla Crimea ha quindi incoraggiato la Russia a iniziare una guerra nell’Ucraina orientale. La mancata punizione della Russia per quell’atto di aggressione internazionale senza precedenti ha convinto Putin che avrebbe potuto farla franca con l’invasione su vasta scala del febbraio 2022. Se Putin non viene fermato ora in Ucraina, andrà inevitabilmente oltre.

Le minacce russe non dovrebbero essere prese alla leggera, ovviamente. Oltre al suo vasto arsenale nucleare, Mosca ha enormi capacità militari convenzionali e si è anche dimostrata abile nelle forme ibride di aggressione internazionale. Ciononostante, l’esperienza dello scorso anno ha dimostrato in modo convincente che le cosiddette linee rosse russe in Ucraina possono essere tranquillamente attraversate senza innescare la terza guerra mondiale. In effetti, queste linee rosse rivelano effettivamente le debolezze della Russia e fungono da indicatori per i politici occidentali che cercano di identificare il modo migliore per garantire una vittoria ucraina.

Il vero pericolo sta nel permettere che gli sforzi di intimidazione della Russia abbiano successo. Se l’Occidente continua ad avere troppa paura di Putin per fermare la Russia in Ucraina, le conseguenze per la sicurezza internazionale saranno gravi. La Russia sarà incoraggiata ed espanderà la sua aggressione internazionale, con probabili obiettivi iniziali tra cui la Moldavia, il Kazakistan e potenzialmente gli Stati baltici membri della NATO. Altri regimi autoritari prenderanno atto del successo della Russia e impiegheranno tattiche simili. Il ricatto nucleare diventerà uno strumento di politica estera sempre più importante, portando a una corsa agli armamenti mentre dozzine di nazioni minacciate si affrettano ad acquisire armi nucleari proprie.

L’unico modo per evitare che il mondo precipiti in una pericolosa nuova era di instabilità è affrontare la Russia in modo decisivo in Ucraina. Ciò richiederà un notevole coraggio politico da parte dei partner occidentali dell’Ucraina. I leader occidentali devono superare la paura dell’escalation e fornire all’Ucraina gli strumenti per fermare Putin. Il dittatore russo ha dimostrato più e più volte di comprendere solo il linguaggio della forza e poi di fare marcia indietro. Questo confronto non può più essere evitato. Più l’Occidente attende, più alto sarà il prezzo per fermare Putin.

La versione originale di questo intervento è qui.