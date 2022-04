Ucraina: il Papa, la guerra, la pace

Nonostante le preghiere del Papa, la guerra ucraina continua, non meno violenta di prima e non meno priva di arroganza e bellicosità mal riposte, ma anche -e questo dovrebbe spiacere ma siamo in Italia- di primattori e sollecitatori sempre più ‘sicuri’ del pensiero sempre più unico ed eterodiretto.

Il Papa, dicevo, criticato dal Patriarca di Mosca -del quale puntualmente e sprezzantemente si ricorda che abbia fatto (pare) parte del KGB, il ‘male assoluto’ secondo certa stampa cioè tutta- che, alla fine è il Patriarca di Mosca, della Russia, cosa volete che dica? ‘morte a Putin’? certo, potrebbe dirlo quello che dice con meno enfasi, anzi, dovrebbe dirlo con meno enfasi, ma guardiamoci intorno. Bisognerebbe che ciascuno di noi -preti e laici, bellicisti e pacifisti, resistenti e anti-resistenti (ora c’è anche questa, sordida permettetemelo, polemica da cortile)- si armasse di un minimo di coscienza e conoscenza e prendesse atto della realtà: è in atto una guerra, che, come diceva Mao, non è un pranzo di gala e non vuole essere un pranzo di gala.

Una volta (ora c’è in giro una sorta di pudore ipocrita, anche nel mio ambiente, sì) si scriveva ‘guerra‘ nei libri di testo di diritto internazionale, vi era il capitolo dedicato alla ‘guerra‘ (ora quel capitolo manca quasi sempre), ed era chiamata proprio così –guerra– non come ora, pudicamente, ‘uso della forza‘ … Fateci caso: nello Statuto delle Nazioni Unite, citato spesso ‘a cavolo’ da molti, manca la parola ‘guerra‘, invece regolarmente citata nello Statuto della Società delle Nazioni. In quel capitolo dei vecchi manuali, si spiegava che la guerra consiste nella volontà di uno di distruggere l’altro. Senza tante sottigliezze: lo scopo era, per dirla col solito latinorum, la debellatio!

E questa in Ucraina è una guerra, che il Patriarca ‘difende‘, criticatissimo da ‘certi‘ cattolici. Ma che il vescovo di Kiev -vescovo cattolico- difende … per la sua parte, in modo -me lo perdonerete- capzioso: il diritto di difendersi.

Vito Mancuso (un teologo, a mio parere, spesso di una lucidità creativa incredibile) rileva giustamente, che la pace, il desiderio di pace, è «Umano, troppo umano. In base a questa logica, però, Goffredo Mameli non avrebbe mai potuto scrivere «siam pronti alla morte», perché il quieto vivere mal si concilia con qualsiasi ideale superiore. Obbedendo alla logica della pace a qualunque condizione, il mondo non avrebbe conosciuto nessun progresso. Sarebbe rimasto in mano al più forte. Né la libertà, né la democrazia, né i diritti umani si sarebbero mai affermati».

Giusto, probabilmente … forse … non sono sicuro. Goffredo Mameli viveva nell’ottocento. Oggi siamo nel terzo millennio. Si ragiona ancora così? Perché Mancuso procede, intanto e sorvolo, lodando al solito gli USA, generosi a restituirci dignità -e quanto ci sarebbe da dire su ciò, pur ringraziando gli USA, sia chiaro- ma poi aggiunge: «Nel caso dell’Ucraina alla Russia, la resa significherebbe offrire la propria disponibilità a farsi cancellare dalla storia». Eh no, troppo semplice, anzi, semplicistico. La complessità, odiata da Gramellini, dovrebbe essere cara a Mancuso e ad altri.

Come dicevo, usciamo dalle ideologie, dalle fedi, dai buoni propositi e, quindi, dal pacifismo incurante della realtà, bisogna guardarla la realtà, e in essa misurare quanto ‘progresso‘ si è fatto dallo Statuto della Società delle Nazioni ad oggi.

Se si guarda alla realtà non si può negare che ciò che è stato promesso dai ‘grandi’ (a torto o ragione grandi) non è stato realizzato, e scientemente, volutamente, colpevolmente. Le Nazioni Unite, nate per essere (a parole, leggetelo lo Statuto e vedrete!) il gestore della pace nel mondo, sono state sistematicamente ‘silurate‘ e affondate dalle grandi potenze: USA e Russia in prima fila. Ronald Reagan, per primo, cominciò a sputarci su perché nell’Assemblea Generale le grandi potenze erano sempre messe in minoranza. Ma ogni tentativo di modificare il meccanismo delle Nazioni Unite, veniva, venne ed è silurato dalle grandi potenze, tutte. Poi, quando serve, si strilla felici perché la maggioranza dell’Assemblea Generale condanna la Russia: la maggioranza degli Stati, ma la minoranza dei popoli! E ciò dovrebbe indurre a pensare …

I diritti dell’uomo e il diritto umanitario (cioè i diritti dell’uomo in tempo di guerra) sono lì a testimoniare quanto quotidianamente siano violati. Nemmeno le Convenzioni di Ginevra sono accettate da tutti. La Corte Penale Internazionale, della quale molto si blatera da parte degli USA e non solo, dovrebbe scatenarsi contro Vladimir Putin, ma gli USA, la Russia, la Cina, Israele, ecc…, non hanno firmato lo statuto, e gli USA non solo ne hanno boicottato la nascita, ma, unico caso al mondo credo, non solo non lo hanno ratificato, ma hanno ‘ritirato la firma‘, una cosa ridicola, ci hanno messo il bianchetto su! Non che la Russia sia da meno; e l’Ucraina, che nemmeno ha firmato -e strilla contro l’uso delle bombe a grappolo (che la stampa italiana, sempre servile, definisce ‘vietate’ … da chi?) il cui trattato non ha firmato insieme a USA, Russia, ecc…- e si serve di un espediente dello Statuto della Corte per iniziare una sorta di processo, puramente propagandistico -credetemi- contro Putin ad opera del procuratore della Corte, che, però, ha sul tavolo da un decennio e più le documentatissime richieste di imputazione dei dirigenti israeliani per i massacri dei palestinesi (un genocidio, magari tentato?), ma Israele non ha firmato lo statuto della Corte Penale, e nemmeno le Convenzioni di Ginevra, e quella ‘pratica‘ sta lì a prendere polvere.

Un popolo aggredito ha il diritto di difendersi, ma certo, caro Mancuso e caro arcivescovo di Kiev, certamente: se è aggredito, se non ha dato motivi (magari fasulli, ma spendibili, all’aggressore … ho scritto decine di pagine qui, mica ci torno!) all’aggressione, se gli altri Stati non ‘ci hanno messo lo zampino‘ per impedire una soluzione. Il problema dell’Ucraina è in piedi da vent’anni, solo oggi ce ne accorgiamo?

Nel mio piccolo, nel 2009 (avete letto bene, 2009!) ho curato una ricerca e relativa pubblicazione su quei problemi. In matematica sono una frana, ma fanno 13 anni e nulla è cambiato.

Per carità, non sono ammattito al punto da credere che siccome me ne sono occupato io i problemi si potessero risolvere, era solo per segnalare l’immobilità, colpevole non solo della Russia e dell’odiato Putin!

Certo, però, quando mi capita, come l’altra sera, di sentire quei due simpaticamente egocentrici e autoreferenziali partecipanti ai pomeriggi di guerra de ‘La7‘, che il Papa ha una mentalità sudamericana in materia di guerra e, in quanto sudamericano, è istintivamente anti-americano (sorvolo sul caos semantico!) … eh no, per Dio, no. Cosa volete che il Papa, il Capo della chiesa di Cristo (morto in croce, per chi lo avesse dimenticato), della Chiesa universale, della Chiesa che condanna Caino e dice, però, di non ucciderlo, che cosa volete che dica? ‘morte a Putin’? Ma siamo matti?

Francesco è un Papa, diamine, un Papa vero e ‘consacra‘ la Russia a Dio, va, a piedi, dall’ambasciatore russo a pregarlo di non attaccare (badate: lui è andato a chiedere di non attaccare, altri hanno fatto di tutto per farlo attaccare, no? ‘Wall Street Journal‘ docet, vero?), e poi chiede l’unica cosa possibile: la pace.

Cioè -un po’ di sottigliezza ragazzi, leggete prima di parlare!- il Papa chiede alla Comunità internazionale di agire. E la Comunità internazionale non è, non sono né gli USA né la Gran Bretagna, né l’Italia e neanche la stralunata Ursula von der Leyen. Le ‘sanzioni‘ sono rappresaglie unilaterali: vietate dal diritto internazionale!

Sarebbe ora, è ora, di smetterla di usare il diritto internazionale, la morale, ecc…, per fare il gioco o i cavalier serventi dei ‘potenti‘: ha ragione Francesco, non lo dico da cattolico ma da tecnico. La pace deve essere ‘imposta‘ dal diritto, non dai missili statunitensi, da quelli russi e dai ‘missilini’ ucraini, efficaci perché guidati da altri. E non sembra che ci si renda conto che andando avanti così i rischi aumentano ogni minuto. Qualche giornalista migliorerà la propria carriera, qualche Patriarca sarà più forte di altri, qualche vescovo sarà arcivescovo, ma la pace, lo dico anche a Mancuso, la pace è altrove.

La pace si persegue, per la pace si lotta. L’ipocrisia non porta la pace, giustifica la guerra.