Il 2 marzo, 7° giorno di guerra in Ucraina, nel corso di una sessione straordinaria, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato a stragrande maggioranza una risoluzione che condanna l’invasione russa.

141 Stati membri delle Nazioni Unite hanno votato a favore della risoluzione, 5 contro, 35 astenuti.

Il voto ha certificato come la maggior parte del mondo sia schierato contro l’azione della Russia, come sia improvvisamente cambiato il mood della geopolitica nei confronti di Mosca.

«È stata una squillante denuncia globale da parte del mondo contro la Russia», ha commentato ‘CNN‘.

Eppure, proprio questa quasi unanimità, questo voto schiacciante, ha evidenziato divisioni degne di nota tra gli Stati membri delle Nazioni Unite su come rispondere alla crisi. Cosa spiega le differenze negli atteggiamenti regionali e nazionali nei confronti della crisi ucraina?

Crisis Group -l’organizzazione indipendente e transnazionale, che svolge attività di ricerca sul campo in materia di conflitti violenti e avanza politiche per prevenire, mitigare o risolvere i conflitti- attraverso una serie di studi-Paese, ha cercato di evidenziare i fattori politici interni,geopolitici, economici, di sicurezza che determinano le singole diverse posizioni e che dunque hanno determinato il voto in sede di plenaria ONU.

Di seguito l’analisi Crisis Group della posizione dell’Iran, che alla risoluzione si è astenuto.

«La risposta dell’Iran all’invasione russa dell’Ucraina può essere riassunta in quattro parole: no a colpire l’orso. Appena un mese dopo aver incontrato il presidente Vladimir Putin e aver salutato quello che ha descritto come un ‘punto di svolta’ nelle relazioni bilaterali, il 24 febbraio il presidente Ebrahim Raisi ha parlato di nuovo con il suo omologo russo e ha denunciato l’espansione della NATO come ‘una seria minaccia‘. Allo stesso modo ha accusato il ministro degli Esteri iraniano ‘Le provocazioni della NATO’ per la crisi, mentre sollecita un cessate il fuoco. In parole povere, e nonostante l’esperienza dell’Iran di perdere vaste aree di territorio a causa della Russia zarista nel diciannovesimo secolo e di affrontare l’occupazione sovietica durante e subito dopo la seconda guerra mondiale, la Repubblica islamica oggi può vantare pochi grandi alleati oltre alla Russia. Teheran vede pochi vantaggi nel rompere i ranghi con Mosca. In confronto ai possibili risultati di provocare il Cremlino con un sostegno tutt’altro che genuino, la condanna diplomatica che potrebbe ricevere dagli Stati Uniti e dall’Europa ha poca importanza.

A breve termine, la domanda chiave è se la profonda rottura tra Russia e Occidente farà naufragare la cooperazione tra le potenze mondiali che negoziano con l’Iran a Vienna sul destino del Joint Comprehensive Plan of Action(JCPOA).

Attraverso gli otto round di colloqui iniziati nell’aprile 2021 e che si stanno avvicinando a un punto di decisione che rilancerà l’accordo nucleare o ne annuncerà la fine definitiva, gli Stati Uniti e la P4+1 (Regno Unito, Francia, Russia, Cina e Germania) hanno lavorato abbastanza bene insieme. Non sarebbe servito agli interessi di Mosca vedere i colloqui andare in pezzi, poiché ne sarebbe seguita una crisi di non proliferazione. Washington harecintato il JCPOA parla del suo disimpegno con i diplomatici russi in altri forum. La cooperazione russa sarebbe importante, non solo per concludere i colloqui, ma anche per soddisfare i suoi requisiti di non proliferazione: nel 2015 la Russia ha prelevatoundici tonnellate di uranio arricchito per rendere le scorte iraniane conformi ai limiti del PACG, un processo che potrebbe essere replicato con le attuali scorte di Teheran. Ma se i negoziati dovessero fallire, uno spostamento verso una diplomazia più coercitiva da parte degli Stati Uniti e degli Stati europei, che probabilmente comincerà presso l’Agenzia internazionale per l’energia atomica e poi si sposterà al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, potrebbe benissimo vedere il fascicolo Iran emergere come un’altra area di preoccupazione, pericolosa contesa tra Occidente e Russia».