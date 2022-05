La Cina sta osservando da vicino come i Paesi stanno reagendo all’invasione russa dell’Ucraina, in preparazione al giorno in cui potrebbe fare la propria mossa militare su Taiwan. Non si tratta solo della risposta militare, ma anche della risposta economica. Vedendo la pressione economica e finanziaria applicata alla Russia, la Cina vorrà rendere la sua economia più resiliente a sanzioni simili.

Una lezione chiave per Pechino è l’importanza di integrarsi con il mondo dipendendo meno dall’Occidente e dove ciò non è fattibile, come nel settore dell’alta tecnologia, continuare a costruire l’autosufficienza.

Per la Cina, l’obiettivo dell’autosufficienza economica è sempre stato centrale, anche se in contrasto con il suo desiderio di beneficiare dell’integrazione economica con altri Paesi. Anche prima dell’invasione russa dell’Ucraina, la Cina ha adottato misure per proteggere il proprio sistema finanziario, anche attraverso sistemi di pagamento alternativi. Le sanzioni contro Mosca hanno solo convalidato l’approccio di Pechino.

La pressione internazionale sulla Russia ha incluso l’opzione ‘nucleare finanziaria’ di escludere diverse banche russe dallo SWIFT, il sistema di messaggistica con sede in Belgio per le transazioni transfrontaliere, e sanzioni alla banca centrale russa, bloccando l’accesso a gran parte delle sue riserve di valuta estera.

La sanzione della banca centrale è particolarmente preoccupante per la Cina, dimostrando che un Paese con riserve estere significative è vulnerabile di fronte a sanzioni coordinate da più grandi economie. Questa è un’area in cui la Cina vorrà formulare una risposta. Poiché sarà difficile per Pechino detenere la maggior parte delle sue riserve in valute non statunitense e non in euro, potrebbe reagire sequestrando le attività di società internazionali che operano in Cina.

Le sanzioni contro la Russia non sono affatto globali. La maggior parte è stata imposta dagli Stati occidentali sviluppati, mentre altri Paesi, anche quelli alleati con gli Stati Uniti come Turchia, Arabia Saudita e Thailandia, si sono finora astenuti.

Eppure queste sanzioni hanno un impatto perché sono state imposte da molte delle economie più potenti del mondo. Anche le grandi società internazionali sono uscite dalla Russia senza che i governi glielo avessero detto. Molte aziende cinesi stanno andandosene dalla Russia silenziosamente, per evitare di diventare bersaglio di sanzioni, nonostante la denuncia di Pechino di queste misure.

La Cina guarderà per vedere quali Paesi hanno annunciato le proprie sanzioni, poiché ciò potrebbe indicare la volontà di imporre sanzioni simili in un conflitto con Taiwan. Pechino potrebbe cercare di ridurre la sua dipendenza da questi Paesi e concentrarsi maggiormente sull’ulteriore approfondimento dei legami economici con il mondo in via di sviluppo, che è meno incline a imporre sanzioni.

Naturalmente, l’economia cinese è molto significativamente più grande di quella russa. Il commercio con la Cina ha costituito oltre il 13% del commercio globale nel 2020, circa otto volte il valore del commercio della Russia con il mondo. I Paesi di tutto il mondo hanno legami economici molto più stretti con la Cina che con la Russia.

Poiché le sanzioni impongono costi economici ai Paesi sanzionatori, la maggior parte dei Paesi e delle società sarà più riluttante a assegnarle alla Cina. Questo spiega anche perché il settore energetico russo, la più grande esportazione russa da cui l’Europa dipende fortemente, è stato finora risparmiato. La Cina ha anche un arsenale più grande con cui vendicarsi, incluso il taglio dell’accesso al suo mercato, cosa che ha già fatto in assenza di un conflitto militare.

D’altra parte, gli Stati Uniti potrebbero essere più impegnati a fare pressione su altri Paesi affinché si uniscano alle sanzioni contro Pechino, poiché la Cina è percepita come un concorrente strategico più minaccioso della Russia. Ciò potrebbe portare più Paesi, in particolare gli alleati degli Stati Uniti, a partecipare a uno sforzo coordinato di sanzioni.

Se l’Australia dovesse sanzionare la Cina,l’opzione di ‘commercio nucleare‘ di Canberra sarebbe quella di fermare le vendite di minerale di ferro. A differenza del caso dell’Europa e del settore energetico, l’Australia ha più influenza sulla Cina come fornitore piuttosto che come cliente. Poiché sarebbe difficile reperire forniture alternative a breve termine, la Cina vorrebbe garantire che queste sanzioni siano di breve durata. Ma questa è un’opzione che non può essere contemplata se non in tempo di guerra, a causa dei pesanti costi per l’economia australiana e del danno che arrecherebbe alla credibilità dell’Australia come Nazione commerciale affidabile.

La dipendenza della Cina dall’Occidente e la sua capacità di resistere alle sanzioni sarà ridotta se avrà un maggiore controllo sul sistema finanziario. La Cina sta lavorando per diventare meno dipendente economicamente dall’Occidente, non ha ancora raggiunto l’obiettivo.

Allo stesso modo, l’integrazione con l’economia mondiale riduce il rischio di sanzioni tanto per cominciare, come dimostra l’industria energetica russa. Costruendo legami economici più densi, anche attraverso la Belt and Road Initiative, Pechino potrebbe eludere con successo un futuro di totale biforcazione economica.