“Aiutateci, non lasciateci soli, quello che sta capitando oggi all’Ucraina potrebbe accadere domani ad altri paesi confinanti, Putin va fermato! Le notizie che ci giungono dai nostri cari sono drammatiche: sirene ogni notte, fuga nei garages degli edifici o nei rifugi, gelo, freddo, cibo scarso, bambini spaventati…e morti, non si sa quanti, colpiti dagli invasori….e quel palazzo colpito dai Dalla protesta della donne ucraine russi è un edificio civile, sventrato, non un obbiettivo militare.… Putin bisogna fermarlonel suo folle disegno…Non abbiamo che pochi soldati, siamo un popolo pacifista, ma deciso a difendere il nostro paese da attacchi sciagurati, figli e nipoti costretti ad imbracciare il fucile per difendere la nostra libertà, …o a preparare per le strade, rudimentali molotov…contro i cecchini e i carri armati che stringono d’assedio Kiev, la nostra città.” E’ il grido che le donne ucraine presenti nelle nostre città, in questo caso Firenze, non si stancano di ripetere ogni giorno. “Perché ogni ora che passa può essere decisiva…aiutateci! ” E prima di incontrarle nelle strade e nelle piazze vediamo Irina, Marina, Lara e tante altre, donne e bambine, intente a cucine drappidi stoffa gialla e azzurra, per farne un grande striscione da mostrare durante i cortei che percorrono le strade d’Italia e d’Europa, per la cessazione fuoco e porre fine all’invasione russa.

Qualcuno, come padre Alex Zanotelli, si chiedeva dove fossero finiti i movimenti che negli anni passati si erano battuti per la pace e contro le ingiustizie sociali. Ebbene, da sabato scorso, questi movimenti hanno riempito strade e piazze di migliaia di cittadini di tutto il mondo: da Berlino ( in 500 mila), a Parigi, Londra, Bruxelles, e di tante città italiane: Milano, Roma, Bologna, Firenze….indicando obbiettivi precisi: cessare il fuoco, fine dell’invasione decisa da Putin, messa al bando della guerra, rilancio delle lotte a tutela dell’ambiente e del pianeta: “ perché tutto è connesso su questa terra “- ci ricordava un sacerdote citando l’enciclica papale Laudato Sì, di Francesco. Il quale, domenica scorsa all’Angelus, da piazza S.Pietro, entrando nel vivo della questione ucraina, chiedeva di pregare ancora per la fine della guerra, rivolgendo in lingua ucraina un saluto alla comunità presente in Piazza e al mondo: “In questi giorni siamo stati sconvolti da qualcosa di tragico: la guerra. Più volte abbiamo pregato perché non venisse imboccata questa strada e supplichiamo Dio più intensamente. Chi fa la guerra dimentica l’umanità. Chi fa la guerra non guarda alla vita concreta delle persone, mette davanti a tutto gli interessi di potere, si affida alla logica diabolica e perversa delle armi che è la più lontana dalla volontà di Dio e si distanzia dalla gente comune che vuole la pace e che, in ogni conflitto, è la vera vittima che paga, sulla propria pelle, le follie della guerra“.

Il Pontefice sottolineava anche l’urgenza di aprire corridoi umanitari per salvare le persone in fuga. “Penso agli anziani, a quanti in queste ore cercano rifugio, alle mamme in fuga con i loro bambini: sono fratelli e sorelle per i quali è urgente aprire corridoi umanitari e che vanno accolti“. E aggiungeva: “Col cuore straziato per quanto accade in Ucraina, non dimentichiamo le guerre in altre parti del mondo, come lo Yemen, la Siria, l’Etiopia. Ripeto, tacciano le armi”. “La logica diabolica e perversa delle armi è la più lontana dalla volontà di Dio”. Significativo il suo richiamo all’art. 11 della Costituzione italiana: L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali….” Papa Francesco avrebbe dovuto partecipare domenica 27 febbraio alle conclusioni del Forum sul Mediterraneo svoltosi a Firenze in Palazzo Vecchio, promosso in ricordo dei convegni lapiriani degli Anni ’50 che aprirono nuovi canali di dialogo fra le città del mondo e le rappresentanze religiose dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo. Ma le sue condizioni di salute non hanno consentito al Papa di accogliere nella Chiesa di S.Croce, l’atto conclusivo di questo ‘Forum sul Mediterraneo frontiera di pace’, ovvero: ‘La Carta di Firenze’ sottoscritta a nome dell’assemblea congiunta di 60 vescovi e altrettanti sindaci di 20 paesi del Mediterraneo, dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, e dal sindaco di Firenze, Dario Nardella. La Carta è un raggio di luce – dichiara il cardinale Bassetti – ora che risuona il rumore delle armi, quello sta avvenendo in Ucraina è una guerra ingiusta ed inutile. Fermatevi in nome di Dio. Secondo Bassetti, quello che abbiamo vissuto in questi giorni a Firenze è qualcosa di straordinario in quanto sindaci e vescovi hanno manifestato la reciproca volontà di ascoltarsi e confrontarsi, avviando una riflessione che deve favorire la pace e il dialogo. Per Nardella si è trattato di un evento epocale il cui sforzo dovrà proseguire.

Negli Anni ’50, con il primo Convegno dei Sindaci di tutto il mondo, in piena ‘guerra fredda’ il Sindaco Giorgio La Pira faceva incontrare in Palazzo Vecchio il Sindaco di Mosca e di Pechino con i primi cittadini delle capitali d’Occidente e, nei successivi Colloqui Mediterranei, in piena crisi mediorientale, promuoveva il dialogo e l’incontro fra i rappresentanti delle grandi religioni monoteiste ( ebraica, cristiana, musulmana), proponendo una sorta di ‘diplomazia parallela’ e alternativa, rispetto a quella degli Stati, basata sul ruolo autonomo delle città e sullo spirito religioso. Il Forum odierno si propone di studiare e lavorare per la pace, la giustizia e la convivenza fraterna nelle loro città operando per il superamento di conflitti armati, ingiustizie sociali, discriminazioni e povertà. “ Da questo proficuo e cordiale incontro, mai prima realizzato – è scritto nel documento finale – essi hanno insieme convenuto su alcuni ideali e valori ai quali ispirare il futuro cammino, diminuire discriminazioni e violenze e aprire orizzonti di speranza delle giovani generazioni”. I punti che la Carta tocca riguardano la crisi ucraina (fine della violenza e uso delle armi), il Mediterreaneo come luogo di pace(promuovendo il rispetto e la dignità dei diritti fondamentali di ogni individuo, attraverso obiettivi di sviluppo sostenibile e affrontando sfide come il cambiamento climatico, i flussi migratori, i conflitti e la povertà), il dialogo e la sostenibilità sociale, il lavoro, la salute, il ruolo delle città attraverso programmi educativi e di cooperazione, il dialogo interculturale e interreligioso. Contemporaneamente al Forum, che si è concluso nella Chiesa di S.Croce, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la città vedeva, nonostante il vento ed il freddo, varie iniziative nelle strade e nelle piazze ( dal Ponte S.Trinita, a piazza S.Croce e piazza della Signoria), per la pace la cessazione del fuoco non solo in Ucraina, il ripudio delle armi, la riconversione ecologica. I giovani di un tempo, nel ricordo di quella galassia che dette vita il 9 novembre del 2002, esattamente venti anni fa, al Social Forum che vide la partecipazione di oltre un milione di manifestanti ( movimenti pacificisti, no global, ambientalisti, sindacati e associazioni laiche e religiose), il cui slogan era: “Un altro mondo è possibile”.

E insieme a loro le nuove generazioni di giovani, come quelli che guardano a Greta Thunberg, secondo cui “ Un nuovo mondo è necessario”. E tra i manifestanti attivi, anche molti religiosi ( i ‘nipotini’ di don Milani, La Pira, don Turoldo, don Gallo e vari altri), come don Santoro, don Bigalli, padre Gianni, che si oppongono alla guerra e all’aggressione di Putin, senza se e senza ma ad ogni politica espansionistica politica e militare e alla produzione e vendita di armi, di cui certa industria del nostro paese, come la Leonardo, è protagonista. Costoro, pur avendo storie di lotte e di formazione diverse, guardano con simpatia a Papa Bergoglio, che ha proclamato per il 2 marzo, il mercoledì delle ceneri, “una giornata di digiuno per la pace”. Dicono questi giovani pacifisti ed ecologisti: “ Non sarà Putin, né l’ideologia di guerra che presiede le politiche delle grandi potenze a fermarci. Né quelle dei distruttori del pianeta.” E intanto ci si mobilita, attraverso varie associazioni , come la Robert Kennedy di Firenze, alla raccolta e distribuzione di capi di abbigliamento, materiale sanitario e giocattoli, per la popolazione ucraina.