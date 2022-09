Il Presidente russo Vladimir Putin ha fatto la sua carriera politica su rischi e scommesse, che nel loro insieme lo hanno aiutato a consolidare la sua posizione come uno degli uomini forti più temuti nella società internazionale.

Attingendo dalla sua esperienza personale nell’apparato di intelligence, ha predetto la risposta globale lenta e minimalista alle brutali azioni militari in Cecenia, Georgia e Siria. E, incoraggiato da questa mancanza di attenzione internazionale, ha scommesso ancora una volta sull’annessione della Crimea e sul finanziamento di delegati russi nella regione del Donbas in Ucraina, inviando migliaia di truppe e agenti dell’FSB per destabilizzare il Paese. Ora, ancora una volta, di fronte all’inazione internazionale per otto anni, Putin ha dato il via libera a un’invasione a tutti gli effetti dell’Ucraina, ma questa volta ha ricevuto un controllo di realtà.

La guerra in corso in Ucraina è stata accolta con una condanna globale, trasformando la Russia in una delle nazioni più sanzionate sulla Terra. All’Ucraina sono state fornite ampie quantità di armi pesanti per respingere le forze russe (RF), qualcosa che l’opposizione siriana e i georgiani non hanno mai ricevuto. La guerra stessa ha portato perdite immense sia per l’Ucraina che per la Russia, con decine di migliaia di vittime. Le perdite materiali per la RF sono state costose e potrebbero essere necessari molti anni per ricostruire l’esercito russo al massimo delle sue forze, soprattutto nel caso in cui le sanzioni rimangano in vigore.

Inutile dire che la situazione non sta andando come previsto: l'”operazione militare speciale” russa avrebbe dovuto concludersi con una rapida e decisiva vittoria del Cremlino, mostrando l’abilità militare russa nei confronti della NATO e instillando paura in coloro che opporsi alla politica estera di Putin, ma in realtà è avvenuto esattamente il contrario.

L’adesione alla NATO si è estesa alla Finlandia e alla Svezia, ostacolando la futura libertà di movimento della flotta russa del Mar Baltico. Le forze armate ucraine vengono addestrate estensivamente in Gran Bretagna, con altre nazioni europee che forniscono anche addestramento e, a parte la disputa energetica, si potrebbe sostenere che Putin ha unito la NATO in un modo che non si vedeva dall’indomani degli attacchi dell’11 settembre 2001 .

Dopo le prime settimane di disorganizzazione dopo lo scoppio della guerra, l’esercito russo ha consolidato con successo le forze nell’Ucraina orientale, ottenendo importanti vittorie a Luhansk e attorno all’asse di Izium, sebbene queste prime vittorie abbiano avuto un prezzo enorme.

Ad agosto, sia il Pentagono che il Ministero della Difesa britannico hanno stimato almeno 80.000 vittime russe negli ultimi sei mesi dell’invasione. Si tratta di oltre 30.000 vittime in più rispetto all’intera Armata Rossa in dieci anni di guerra in Afghanistan.

Quella che Putin ha soprannominato “operazione militare speciale” si è trasformata nel conflitto più sanguinoso per i russi dalla seconda guerra mondiale e gli effetti stanno iniziando a farsi sentire a casa.

Secondo quanto riferito, il gruppo Wagner, un’organizzazione mercenaria avvolta da accuse di crimini di guerra e strettamente affiliata all’apparato di sicurezza russo, ha intensificato gli sforzi di reclutamento in Africa, Asia centrale e persino nelle celle delle prigioni russe. La mancanza di manodopera è diventata un problema importante poiché il Cremlino si rifiuta di mobilitare completamente la popolazione russa. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che le prospettive demografiche del paese non sono favorevoli: con una popolazione che invecchia e molti russi adulti in fuga all’estero, non ha più il tipo di dati demografici favorevoli che aveva una volta l’Armata Rossa.

L’invasione non sta avendo effetti solo in patria, ma anche nel “vicino estero” della Russia. Poiché la manodopera e il coordinamento logistico diventano questioni intrattabili sul fronte ucraino, la potenza militare e geopolitica di Mosca ha iniziato a indebolirsi altrove.

A maggio, la Russia ha richiamato diverse unità dalla Siria all’Ucraina, riflettendo problemi di manodopera nelle forze in servizio attivo. Ciò è stato prevedibilmente vantaggioso per il presidente turco Erdogan, che ha annunciato che avvierà un’altra offensiva in Siria per stanare le SDF. Nonostante Putin abbia tentato di persuadere Erdogan a non andare avanti in Siria, Ankara ha riaffermato la sua volontà di condurre operazioni lungo il confine turco-siriano. Anche Israele ne ha approfittato, prendendo di mira le milizie sostenute dall’Iran mentre l’esercito russo lotta per mantenere l’ordine sul terreno. Allo stesso modo, diverse unità russe furono ritirate dalla Georgia all’Ucraina.

Nel Caucaso, le tensioni sono divampate tra Azerbaigian e Armenia, in particolare sullo stato dell’Accordo Trilaterale che Yerevan ha firmato quando ha capitolato nella Guerra del 2020. Baku cerca di usare il loro nuovo accordo sul gas con l’UE e l’estensione eccessiva delle forze russe per attuare con la forza l’accordo; Mosca probabilmente ha beneficiato della capitolazione armena, che ha ampliato la sua sfera di influenza nel Caucaso in un modo che non si vedeva dai tempi dell’URSS.

I mercenari russi in Africa, che hanno approfittato dei vuoti di potere nel continente e hanno agito da contrappeso contro l’influenza occidentale, sono stati oggetto di un controllo crescente. Secondo quanto riferito, il gruppo Wagner è stato coinvolto in massacri in Mali, Libia e Repubblica Centrafricana ed è stato accusato di aver saccheggiato l’oro in Sudan per finanziare la guerra in Ucraina. Hanno anche subito vittime a causa degli attacchi di al-Qaeda in Mali, riducendo i loro appaltatori.

Di recente, Putin ha firmato un decreto per aumentare le sue forze armate in servizio attivo di altri 137.000 soldati. Sarà difficile da raggiungere, poiché i dati demografici russi sono cambiati radicalmente in modo tale che il paese avrà probabilmente problemi a sostenere conflitti a lungo termine. Ciò che è ironico dell’aumento di 137.000 è che è vicino al numero di vittime che l’Ucraina ha stimato che la Russia abbia subito da febbraio. Secondo il Kyiv Independent, oltre 50.000 russi hanno ucciso con circa 90.000 feriti e dispersi. Pertanto, il decreto di Putin potrebbe indicare le perdite complessive della Russia durante la guerra.

Mentre il potere militare russo continua a diminuire, ha dato l’opportunità a Paesi come il Kazakistan di staccarsi dall’influenza russa. Le sconcertanti vittime potrebbero anche portare a pressioni contro il regime di Lukashenko in Bielorussia, che sopravvive solo grazie al sostegno incondizionato del Cremlino. Vi sono stati anche crescenti segnali di insoddisfazione da parte di figure di spicco in Russia. Tra gli ultranazionalisti che vogliono una piena mobilitazione e hanno criticato Putin per la sua gestione della guerra e potenziali liberali in Russia, che potrebbero tentare segretamente di negoziare alle sue spalle per porre fine al conflitto.

La recente offensiva fulminea dell’Ucraina nell’oblast di Kharkiv ha ulteriormente demoralizzato l’esercito russo e la popolazione generale. L’operazione non ha solo colto alla sprovvista la Russia; anche i funzionari militari ucraini e occidentali sono rimasti scioccati dalla velocità e dal successo nell’instradare la RF dalla regione di Kharkiv e nel Donbas, con alcune forze che si sono persino ritirate oltre il confine a Belgorod. Per settimane, la ZSU ha accumulato forze a Kharkiv mentre la guarnigione russa ha richiesto forze, solo per essere ignorata a causa del fatto che le forze erano troppo ridotte, le riserve inviate a Kherson o l’incompetenza strategica generale al comando generale. Per diversi giorni, il MOD russo si è rifiutato di commentare l’offensiva e, lo stesso giorno in cui l’Ucraina ha liberato la città chiave di Izium, Putin stava aprendo le montagne russe più grandi del mondo come se tutto fosse normale. L’atteggiamento apparentemente dimesso di Putin a volte rischia di alimentare ulteriormente il crescente malcontento tra i funzionari militari russi, i politici e gli analisti su come viene condotta la guerra.

Vladimir Putin potrebbe trovarsi in un ‘momento di Pirro dell’Epiro’, in cui anni di avventure militari rischiose potrebbero averlo finalmente messo in difficoltà.