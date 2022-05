Con la Russia attualmente in guerra in Ucraina, gli eventi tradizionali del Giorno della Vittoria del 9 maggio hanno assunto un ulteriore significato simbolico. Questa festa che segna la vittoria sovietica sulla Germania nazista è diventata centrale per l’identità nazionale della Russia moderna, ma gli atteggiamenti altrove nell’ex URSS sono spesso più sfumati e riflettono le complesse dinamiche delle relazioni post-imperiali con Mosca. Per il Kazakistan, il rifiuto di partecipare alle celebrazioni del Giorno della Vittoria di quest’anno è stato un modo sottile per distanziare il Paese dalle azioni aggressive della Russia.

Dall’inizio della guerra in Ucraina, le autorità kazake hanno chiarito che non perdonano la campagna militare di Mosca. Allo stesso tempo, Nur-Sultan è stato cauto nell’esprimere una condanna assoluta. All’inizio di marzo, un certo numero di nazioni dell’Asia centrale, incluso il Kazakistan, si sono astenute in una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che condannava l’invasione russa. Allo stesso modo, il Kazakistan non ha votato a favore di una risoluzione sponsorizzata dagli Stati Uniti per sospendere la Russia dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

Il primo vice capo di stato maggiore della presidenza kazaka Timur Suleimenov ha invece affermato durante un recente evento a Washington DC che la situazione in Ucraina è una “guerra” e non una “operazione militare speciale” come insiste il Cremlino. Sebbene questa scelta di parole possa non sembrare uno sviluppo importante, è abbastanza significativo che un alto funzionario kazako abbia usato questo particolare termine mentre si trovava nella capitale degli Stati Uniti.

Il Kazakistan ha anche inviato assistenza umanitaria all’Ucraina. Gli aerei con forniture mediche sono stati inviati in Ucraina in almeno tre occasioni per tutto marzo. Ad esempio, un volo del 28 marzo da Almaty a Katowice in Polonia ha trasportato un totale di 17,5 tonnellate di aiuti per l’Ucraina, compresi lettiere e prodotti alimentari.

Fondamentalmente, la più grande nazione dell’Asia centrale non ha riconosciuto l’indipendenza delle cosiddette repubbliche separatiste create dal Cremlino nell’Ucraina orientale. I cittadini kazaki hanno anche espresso pubblicamente il loro dispiacere per l’invasione. La più grande protesta contro la guerra fino ad oggi tra i paesi membri della Comunità degli Stati Indipendenti si è svolta ad Almaty il 6 marzo. Secondo quanto riferito, hanno partecipato circa cinquemila persone.

L’unica indicazione più importante del disagio del Kazakistan per la guerra in Ucraina è stata la recente decisione di annullare la parata annuale del Giorno della Vittoria del paese il 9 maggio. organizzazione delle commemorazioni della Seconda Guerra Mondiale nelle scuole.

Il ministero della Difesa kazako ha dichiarato ufficialmente che ciò dipendeva dai risparmi di bilancio e da “altre questioni”. Tuttavia, data l’enorme importanza della festa per la Russia e il suo status di simbolo dell’unità post-sovietica, questo passo era chiaramente inteso come un messaggio per Mosca.

È importante notare che le celebrazioni del Giorno della Vittoria non sono solo un’eredità dell’Unione Sovietica o un riflesso dei legami in corso con la Russia contemporanea. La festa è anche una giornata commemorativa importante a livello nazionale per il Kazakistan. Si stima che oltre 600.000 soldati kazaki siano morti durante la seconda guerra mondiale mentre combattevano per l’Armata Rossa. Alcuni segmenti della società kazaka non sono stati contenti di vedere messe a tacere le celebrazioni di quest’anno, ma sembra che le considerazioni geopolitiche abbiano avuto la priorità.

Non sorprende che un certo numero di eminenti russi abbiano espresso il loro dispiacere per la decisione del Kazakistan e fatto alcune dichiarazioni abbastanza aggressive in risposta alla notizia della cancellazione della parata del Giorno della Vittoria. Ad esempio, l’importante presentatore televisivo russo Tigran Keosayan ha minacciato il paese con uno “scenario ucraino”.

Sarebbe facile scegliere esempi contraddittori di come si è comportato Nur-Sultan riguardo al conflitto in Ucraina. Alcune decisioni suggeriscono che la leadership kazaka sostiene la Russia, mentre altre dichiarazioni e sviluppi forniscono un quadro diverso.

Piuttosto che rappresentare l’incoerenza, i recenti sviluppi dimostrano come il Kazakistan e altri paesi del Caucaso e dell’Asia centrale debbano camminare su una linea sottile per evitare di far arrabbiare Mosca e prevenire potenziali ripercussioni negative. Dopotutto, la minaccia dell’intervento militare russo non è mai stata così evidente o immediata. La suddetta diatriba di Keosayan dimostra come i russi di alto profilo non abbiano riserve quando si tratta di minacciare i paesi vicini, compresi gli alleati ufficiali della Russia come il Kazakistan.

Alla luce del percorso prudente che Nur-Sultan deve percorrere per evitare l’ira di Mosca, il recente annullamento della parata del Giorno della Vittoria dovrebbe essere inteso come uno sviluppo significativo. È stata una protesta modesta ma comunque significativa contro l’uso da parte della Russia dell’aggressione militare all’interno dell’ex spazio sovietico.

Il Kazakistan ha molto di cui essere orgoglioso riguardo al ruolo dei suoi soldati nella seconda guerra mondiale. Tuttavia, le celebrazioni del Giorno della Vittoria sono diventate indissolubilmente legate al moderno nazionalismo russo e alla continua invasione dell’Ucraina. Ciò rende il Giorno della Vittoria una festa problematica e controversa per le ex repubbliche sovietiche non russe. Date le recenti proteste contro la guerra ad Almaty e le preoccupazioni per la sicurezza del proprio paese, molti kazaki si sarebbero probabilmente opposti a un giorno festivo così strettamente legato alle ambizioni imperiali di Vladimir Putin.

Mentre Washington e altre capitali occidentali accoglierebbero favorevolmente un aumento delle dichiarazioni pro-Kiev di Nur-Sultan, l’importanza di annullare la parata annuale del Giorno della Vittoria di quest’anno non deve essere sottovalutata. È stata una decisione geopoliticamente audace che riflette il rifiuto del Kazakistan di allinearsi ciecamente con il Cremlino.

