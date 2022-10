Ucraina: il grido di pace di Papa Francesco. Tante le manifestazioni

C’è grande attesa per la chiusura dell’incontro di preghiera organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, dal titolo ‘Il grido della pace’, svoltosi nei giorni scorsi all’Eur e che vede stasera al Colosseo, la presenza di Papa Bergoglio e dei rappresentanti delle grandi religioni mondiali. C’è attesa per le sue parole, sebbene il suo pensiero sia stato espresso con tono solenne all’Angelus: “In nome di Dio e in nome del senso di umanità che alberga in ogni cuore, rinnovo il mio appello affinché si giunga subito al cessate il fuoco. Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per avviare negoziati capaci di condurre a soluzioni non imposte con la forza, ma concordate, giuste, stabili. E tali saranno se fondate sul rispetto del sacrosanto valore della vita umana, nonché della sovranità e dell’integrità territoriale di ogni Paese, come pure dei diritti delle minoranze e delle legittime preoccupazioni». Bisogna fare presto, perché «questa terribile e inconcepibile ferita dell’umanità, anziché rimarginarsi, continua a sanguinare sempre di più, rischiando di allargarsi». Quindi esclamava: «Che cosa deve ancora succedere? Quanto sangue deve ancora scorrere perché capiamo che la guerra non è mai una soluzione, ma solo una distruzione?».

Con questo appello Francesco si rivolgeva per la prima volta direttamente ai due leader di Russia e Ucraina: «Il mio appello si rivolge innanzitutto al presidente della Federazione Russa, supplicandolo di fermare , anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza e di morte. D’altra parte, addolorato per l’immane sofferenza della popolazione ucraina a seguito dell’aggressione subita, dirigo un altrettanto fiducioso appello al presidente dell’Ucraina a essere aperto a serie proposte di pace. “ Bergoglioa tutti i protagonisti della vita internazionale e ai responsabili politici delle nazioni chiedeva “con insistenza di fare tutto quello che è nelle loro possibilità per porre fine alla guerra in corso, senza lasciarsi coinvolgere in pericolose escalation, e per promuovere e sostenere iniziative di dialogo». Quel dialogo che è stato al centro dell’incontro di preghiera promosso dalla Comunità di Sant’Egidio e che oggi si conclude.

“Vogliamo liberarci dalla prigionia della guerra. E faremo sentire il nostro grido di pace. Una pace soffocata non solo in Ucraina ma in tante parti del mondo” aveva detto il presidente di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, nel presentare l’evento: una tre giorni dal 23 al 25 a Roma, che da subito ha vissuto momenti alti, come la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente francese, Emmanuel Macron, l’unico leader europeo che ha tentato di far breccia nella muraglia putiniana tentando di aprire uno spiraglio per il negoziato tra le parti in conflitto. Quello che la Comunità sta portando avanti è un discorso pacificatore, che punta sul negoziato e non di un pacifismo generico. E’ questa una prima importante tappa nel tentativo di mobilitare tutte le coscienze attorno alla necessità di raggiungere questo obbiettivo e sottrarre il mondo dal precipizio nucleare. “Il Papa è stato chiarissimo. Ha detto più volte che siamo in pericolo, che il mondo è in pericolo”. Quella di Francesco “è una delle poche voci che si levano, al momento, a favore della pace” dichiarava il presidente delle Acli, Emiliano Manfredonia. A quella di papa Francesco, molte altre autorevoli voci si sono aggiunte in questi giorni di dialogo interreligioso – il trentaseiesimo promosso dalla Comunità di Sant’Egidio – svoltosi nello “spirito di Assisi “, segnato dalla storica giornata di Giovanni Paolo II nel 1986. Da allora la situazione mondiale è andata aggravandosi tanto che – ha dichiarato Roberto Zuccolini portavoce di Sant’Egidio – “incombe su tutti noi in queste settimane l’atmosfera agghiacciante della guerra tornata nella nostra Europa, vicino a noi, con tutto il suo carico di morte, distruzione, crudeltà, terrore” come ha ricordato anche la senatrice Liliana Segre nel suo discorso d’apertura della XIX legislaturaal Senato il 13 ottobre scorso. Ma le guerre si sa – osservava qualcuna delle figure presenti agli incontri – hanno portato solo morte e distruzione, in Afghanistan come in Libia, Medio Oriente, Kossovo e ora in Ucraina, ove la situazione è giunta al punto che la minaccia atomica viene scelleratamente evocata. La guerra è dunque un “flagello” da mettere al bando, come è scritto nella Carta delle Nazioni Unite. Altri protagonisti di questo summit, Mohamed Bazoumdel Niger, un paese decisivo per il contrasto al jihadismo, il cardinale Matteo Zuppi, Presidente della CEI, il rabbino di Francia Haim Korsia, il segretario della Lega Mondiale islamica, Al Issa. Il dramma che sta vivendo la popolazione ucraina è stato rappresentato da una giovane testimone della tragedia della guerra in quel paese.

Chiaro e fermo il monito del cardinale Zuppi: “ siparla troppo di riarmo, occorre evitare che l’unica logica sia quella militare, dobbiamo chiedere a tutti i soggetti, con audacia, di concorrere a tessere la tela della pace.” Ciò implica la ricerca di un dialogo anche con il popolo russo, perché questa in corso “ non è la loro guerra.” Stiamo camminando su quello che La Pira definiva il “crinale apocalittico” , ma non vi è altra strada. Quale eco avrà e quali spiragli potrà aprire questo grido di pace? Certo è che il convincimento che le religioni possano favorire il dialogo perché professano valori universali e credono in unica famiglia: quella umana, è ben radicato. I promotori sono consapevoli che vi sono comunità religiose che si muovono in tutt’altra direzione, quella della violenza e dei fanatismi, e che avversano papa Francesco. Ma l’impegno è di perseverare. Questa è la sfida, “il grido della pace” nonsi arresta di fronte alle difficoltà e alle resistenze. L’incontro si è articolato su quattordici Forum dedicati a questioni cruciali come la questione ecologica, le migrazioni, i corridoi umanitari ( che la comunità di Sant’Egidio promuove da anni), il valore di salvare vite umane, l’ avversione alla guerra che sfida l’Europa. Riguardo al rischio atomico , un richiamo è andato alla “Crisi dei missili di Cuba”, avvenuta ormai sessant’anni fa, quando il mondo si trovò sul baratro della catastrofe nucleare, ma i leader delle due potenze che si fronteggiavano ( Stati Uniti e Unione Sovietica) ascoltarono l’invocazione di Giovanni XXIII e, comunque, seppero fermarsi in tempo, tant’è che successivamente fu avviata una politica strategica di disarmo. Altri temi toccati quelli di carattere religioso, come la Parola di Dio, la Pasqua comune fra il mondo ortodosso, quello protestante e quello cattolico, crucialeper il dialogo ecumenico. Grande dunque è l’attesa per l’appello alla pace che Francesco lancerà al mondo. Ma a questo appuntamento diciamo di vertice, altri ne seguiranno , alcuni dei quali già in atto.

Il prossimo appuntamento sarà con la manifestazione organizzata dalla società civile il 5 novembre per chiedere che l’Italia si faccia promotrice di una conferenza di pace per l’Ucraina. La manifestazione, promossa dalla coalizione Europe for Peace e organizzata da Rete Italiana pace e disarmo assieme a molte altre realtà fra cui Arci e Acli, sarà “apolitica e senza bandiere di partito”. Quella di Francesco “è una delle poche voci che si levano, al momento, a favore della pace” ha detto Padre Enzo Fortunato, già direttore della Sala stampa del Sacro Convento di Assisi. Ottobre e novembre dunque sono i mesi in cui si potrà dispiegare tutto il potenziale pacificatore che il nostro paese è capace di esprimere nei momenti più difficili della sua storia, a livello umano, religioso, sociale. Già si stanno tenendo in cento piazze d’Italia varie manifestazioni. A Firenze, adesempio, proclamatasi città della pace ( dai tempi del Sindaco cattolico Giorgio La Pira), si è svolta nei giorni scorsi una iniziativa popolare con corteo nelle vie del centro presenti i rappresentanti della variegata galassia antimilitarista e non violenta. Gli slogan più esposti: no al riarmo, stop alla guerra in Ucraina”. Analoghe iniziative si sono svolte in altre città. Culmineranno nella grande manifestazione per la pace a Roma, quella del 5 novembre, lanciata da Europe for Peace contro l’aggressione di Putin all’Ucraina, per l’immediato “cessate il fuoco” e l’ apertura di un negoziato su basi giuste. Un banco di prova anche per il nuovo governo. Altro eventi di particolare importanza, quello che si terrà a Firenze il 10, l’11, il 12 e il 13 novembre, nella ricorrenza dei 20 anni della prima edizione del Forum sociale europeo (novembre del 2002), la più grande manifestazione svoltasi nel nostro paese ed europea (oltre un milione i partecipanti), che dopo i fatti drammatici di Genova nel 2001 in occasione del G8 , con la dura repressione e il pestaggio alla scuola Diaz e alla caserma Bolzaneto, vide il movimento no global, manifestare lungo le strade della città, una città aperta, solidale, impegnata che accolse i giovani di tutta Europa con un grande abbraccio. Firenze è stato un momento di grande forza e convergenza di movimenti sociali e collettivi provenienti da tutta Europa. Una forza e una convergenza simili – sostengono gli organizzatori – “ sono quanto mai necessarie oggi, di fronte alle immense e drammatiche sfide del presente, a partire dalla necessità di levare una voce forte e unitaria per la pace e contro la guerra su scala europea.”

In quell’occasione saranno affrontati i temi della guerra, della crisi eco-climatica, dell’aumento esponenziale delle disuguaglianze sociali e di genere, della crisi democratica. “ Superare la grande frammentazione geografica e tematica che ha caratterizzato le mobilitazioni degli ultimi anni è oggi più che mai necessario, aggiungono i promotori, e proprio il processo preparatorio che ci condurrà verso l’evento “Firenze 2022” può diventare parte essenziale di questa riconnessione. “