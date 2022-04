L’invasione russa dell’Ucraina ha interrotto la produzione agricola e il commercio da una delle principali regioni esportatrici di cibo del mondo. La guerra minaccia di far salire ancora i prezzi dei generi alimentari e di creare scarsità, soprattutto per le regioni più dipendenti dal grano e da altre esportazioni dalla Russia e dall’Ucraina.

Particolarmente colpita è la regione del Medio Oriente e del Nord Africa. Questi Paesi arabi consumano il più alto frumento pro capite, circa 128 kg di frumento pro capite, che è il doppio della media mondiale. Più della metà proviene da Russia e Ucraina.

Il Sudan, che fa parte della regione del Medio Oriente e del Nord Africa, deve affrontare una serie di circostanze particolarmente difficili mentre queste interruzioni incombono. Come in altri paesi della regione, il grano è un alimento fondamentale. È secondo solo al sorgo come fonte di calorie, rappresentando un quinto delle calorie totali consumate quotidianamente. La domanda di grano è cresciuta rapidamente negli ultimi 15-20 anni, trainata principalmente dalla crescita della popolazione e dal cambiamento delle preferenze dei consumatori per il pane e altri prodotti a base di grano.

Tuttavia, solo il 15% circa del grano consumato viene coltivato in Sudan e questa quota potrebbe ridursi a causa dell’aumento dei prezzi dei fertilizzanti e dell’energia. La maggior parte del grano importato in Sudan proviene da Russia e Ucraina, che insieme rappresentavano il 59% delle importazioni nel 2020.

Inoltre, poiché è l’alimento base della popolazione urbana, in particolare dei poveri urbani, il grano è politicamente importante. Negli ultimi anni grandi proteste sono seguite al cambiamento del prezzo agevolato del pane Baladi (focaccia tradizionale).

La situazione in Sudan è già tesa, da mesi si registrano proteste diffuse contro l’attuale governo militare. La crisi del grano potrebbe aggravare ulteriormente le cose.

Aumento dei prezzi del grano

I prezzi del grano e del carburante stavano già aumentando prima dell’inizio della guerra. Hanno iniziato a crescere nel 2019 a causa di una serie di problemi interni in Sudan, tra cui l’inflazione elevata e l’instabilità politica, con gravi conseguenze negative per l’economia sudanese.

I prezzi del grano hanno continuato a salire nel 2021 a causa principalmente dell’inflazione interna complessiva, della carenza di valuta estera che ha limitato le importazioni di grano, di un rapido deprezzamento del tasso di cambio e della continua bassa produttività della produzione interna. Inoltre, la rimozione delle sovvenzioni al carburante nel giugno 2021 ha contribuito all’aumento dei costi di produzione per agricoltori e panifici per input non sovvenzionati come acqua, lievito, gas da cucina, manodopera e olio.

Molte panetterie hanno cessato l’attività poiché i costi di produzione sono aumentati più del prezzo di vendita ufficiale della focaccia sovvenzionata.

Le pressioni inflazionistiche sono state ulteriormente aggravate dal taglio dei finanziamenti da parte dei donatori internazionali a seguito del colpo di stato militare dell’ottobre 2021.

Questi problemi si sono intensificati nel 2022.

Il 1° gennaio il governo sudanese ha abbandonato ogni forma di sussidio al grano (grano, farina e pane), costringendo le aziende molitorie a procurarsi grano sul mercato aperto più caro. Complessivamente, tra luglio 2021 e febbraio 2022, il prezzo all’ingrosso del grano a Khartoum è aumentato del 112% (circa il 60% in termini reali).

Poi è arrivata l’invasione russa dell’Ucraina.

La conseguente interruzione delle esportazioni di grano ha spinto i prezzi del grano importato ancora più in alto. Anche i prezzi del pane dovrebbero aumentare ulteriormente, sia a causa dell’aumento dei prezzi del grano che dell’aumento dei costi di produzione a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio e del gas.

Ad esempio, il prezzo del gas utilizzato come combustibile da cucina per la maggior parte dei panifici è recentemente aumentato del 56%; il prezzo di una tanica di petrolio è balzato del 67%.

L’aumento dei prezzi del grano e del petrolio aumenta anche la pressione sulle riserve valutarie, contribuendo alla recente decisione del governo di vendere oro per finanziare ulteriori importazioni di cibo prima dei prossimi mesi del Ramadan, quando il consumo di cibo delle famiglie in genere aumenta drasticamente.

Per valutare l’impatto dell’impennata dei prezzi interni nel 2021 e cosa potrebbe accadere ai prezzi di mercato delle importazioni e al consumo interno di grano a causa del conflitto in Ucraina all’inizio del 2022, abbiamo eseguito simulazioni utilizzando un modello di equilibrio parziale dell’economia del grano sudanese.

Il modello utilizzato per le nostre simulazioni è una versione semplificata di un modello multimercato a equilibrio parziale comunemente utilizzato per l’analisi della politica commerciale agricola che tiene conto della produzione agricola, dei consumi delle famiglie, dei prezzi e del commercio.

Le simulazioni del modello indicano che l’aumento del 61% del prezzo all’ingrosso del grano in Sudan tra agosto 2021 e febbraio 2022 ha ridotto le importazioni di grano del paese del 24% e il consumo totale di grano (compreso il consumo di prodotti a base di grano) del 15%. Simulazioni di un possibile ulteriore aumento del 20% dei prezzi reali del grano, dovuto all’invasione dell’Ucraina, suggeriscono che ciò potrebbe portare a un ulteriore calo delle importazioni di grano e della domanda dei consumatori di prodotti a base di grano rispettivamente di 9 e 5 punti percentuali.

Questi shock sui prezzi del grano hanno gravi conseguenze per l’economia alimentare del Sudan e soprattutto per le famiglie povere urbane. Nelle simulazioni del modello, il consumo di grano è diminuito del 16%-19% tra luglio 2021 e febbraio 2022 a causa dei cambiamenti delle politiche interne. E poi di un altro 5% a marzo 2022.

Il benessere delle famiglie povere rurali, che costituiscono la maggioranza della popolazione del Sudan, è meno colpito da questi shock del mercato del grano, dato il loro consumo pro capite relativamente basso di prodotti a base di grano nel 2022 (circa 12 kg/persona).

Cosa si può fare

Il Sudan deve affrontare gli impatti immediati dell’attuale crisi. Dovrebbe quindi cercare di costruire la sua resilienza per ridurre gli impatti del prossimo. Ecco alcune misure politiche da considerare:

Maggiori investimenti in strade e altre infrastrutture di mercato, come mercati fisici e bancarelle. Ciò contribuirebbe a ridurre i costi di transazione, ad aumentare i prezzi alla produzione ea migliorare il funzionamento e l’efficienza dei mercati.

Ulteriori ricerche e sforzi di estensione per aumentare la produzione di alternative alla produzione di grano. Ciò potrebbe includere sorgo e miglio resistenti alla siccità su terreni non irrigati e colture da esportazione di alto valore su terreni irrigati.

Introdurre un sistema di trasferimento di denaro destinato alle famiglie più povere quando i sussidi per il pane vengono rimossi. Ciò potrebbe basarsi sulle esperienze del Sudan Family Support Program (Samarat) introdotto nel 2021 ma poi interrotto, nonché sulle lezioni dei programmi di trasferimento di denaro di successo in altri paesi, inclusi i programmi Takaful e Karama in Egitto.

Affrontare le lacune nei dati sulla sicurezza alimentare e migliorare il monitoraggio. Il targeting accurato dei programmi di trasferimento in contanti o in natura richiederebbe dati familiari aggiornati.

Rafforzare la capacità del settore pubblico di affrontare i problemi chiave. Questi includono l’efficacia delle agenzie di standardizzazione nel far rispettare i regolamenti per il monitoraggio della qualità della farina di frumento, garantire la concorrenza nella macinazione del frumento e costruire e gestire efficacemente un programma di trasferimento di denaro.

Mettere in atto alcuni – o tutti – di questi può aiutare a costruire un sistema di grano più resiliente in Sudan. Ciò darebbe alle famiglie i mezzi per resistere meglio a futuri shock economici.

Questa analisi è stata realizzata da Clemens Breisinger, David Laborde Debucquet, Joseph Glauber, Oliver Kiptoo Kirui, Paul Dorosh,