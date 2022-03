L’introduzione, da parte degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, di un embargo sulle forniture di petrolio e gas naturale dalla Russia nel quadro delle sanzioni adottate dopo l’invasione militare dell’Ucraina ha portato in primo piano il tema dell’approvvigionamento energetico. La minaccia russa di ritorsioni (destinate, con ogni probabilità, ad esprimersi proprio nell’ambio energetico, dove la sensibilità dell’Europa è maggiore) ha contribuito a rafforzare questo processo, facendo salire il prezzo del barile fino a sfiorare i 140 dollari prima di scendere nuovamente e assestarsi (provvisoriamente) intorno a quota 116 dollari. Su questo sfondo, il tentativo del Presidente Biden di convincere i leader dei Paesi arabi del Golfo (Arabia Saudita ed Emirati Arabi in primis) ad aumentare la loro produzione per compensare il mancato afflusso delle risorse russe e stabilizzare i prezzi non ha, tuttavia, prodotto i risultati sperati. Solo il Qatar, al momento, sembra essere andato incontro alle richieste di Washington, mentre dagli altri interlocutori sarebbe giunto un rifiuto più o meno velato anche solo a parlare con la Casa Bianca.

Si tratta di uno scenario inatteso e lontano da quello delineato dal rapporto che è a lungo esistito fra Washington e le monarchie arabe. In passato, l’Arabia Saudita è intervenuta ripetutamente, gettando sul mercato la sua capacità produttiva di riserva (‘spare capacity’), per tamponare le falle aperte dall’uscita di scena di qualche produttore importante. Nella seconda metà degli anni Ottanta, la stessa Arabia Saudita ha svolto un ruolo centrale nel sostenere la strategia di bassi prezzi dell’energia con cui l’amministrazione Reagan ha cercato – efficacemente – di indebolire la posizione dell’Unione Sovietica. Anche le altre monarchie del Golfo si sono, generalmente, adeguate a questa linea, anche se non sono mancate le rotture eclatanti, come in occasione dello shock petrolifero del 1973, nei giorni della guerra del Kippur. Da questo punto di vista, l’accordo del Grande lago amaro del 1945 fra il Presidente Franklin Delano Roosevelt e Abd al-Aziz bin Saud ha rappresentato per molto tempo un fondamento solido sia per le relazioni fra gli Stati Uniti e i Paesi della regione, sia la stabilità dei mercati energetici.

Oggi le cose sembrano cambiate. Per alcuni membri del cartello OPEC+, la situazione rappresenta indubbiamente un’occasione per aumentare le proprie entrate. D’altro canto, i calcoli economici non sembrano essere il vero motore delle scelte di Riyadh e dei suoi vicini. Dall’inizio degli anni Duemila e soprattutto dopo l’insediamento dell’amministrazione Obama, le logiche sotteseall’accordo del Grande lago amaro sembrano essere state messe in discussione. I dubbi sulle responsabilità degli attentati dell’11 settembre, le aperture di Washington all’Iran e il ridimensionamento dell’attenzione degli Stati Uniti verso il Medio Oriente sono alcuni degli elementi che hanno spinto gli alleati ad allontanarsi progressivamente; l’arrivo al trono di nuovi sovrani ha accelerato questo processo; nello stesso senso è andato lo sforzo di diversi Paesi per diversificare i propri sistemi economici e ridurre il peso della rendita energetica. Tutto questo ha contribuito a indebolire la logica di scambio fra protezione politico-militare offerta da Washington e garanzia di flussi energetici regolari che rappresentava il do ut des fra le parti.

La freddezza con cui le monarchie del Golfo hanno risposto alla richiesta dell’amministrazione Biden è una misura di quanto avanti sia giunto questo processo. D’altra parte, un simile freddezza era già emersa in occasione dell’insediamento del nuovo Presidente, quando l’impressione di molti osservatori era stata quella di una malcelata nostalgia per il più ‘muscolare’ approccio di Donald Trump, specie al tema dei rapporti con Teheran. Nei mesi successivi, le cose sono ulteriormente peggiorate. Fra gli oggetti del contendere: il sostegno chiesto da Riyadh all’intervento nella guerra civile dello Yemen e allo sviluppo del suo programma nucleare civile e l’immunità legale per il principe Mohammed bin Salman riguardo alle vicende della morte del giornalista Jamal Khashoggi. Sono tutti punti su cui Washington si è dimostrata, sinora, molto rigida; una rigidità che, tuttavia, se da una parte sembra confermare la volontà di Joe Biden di ripensare le regole del gioco mediorientale, dall’altra rischia di complicare ulteriormente le cose per una Casa Bianca già messa a dura prova dagli sviluppi della questione ucraina.