Ucraina: il ‘finché sarà necessario’ di Biden potrebbe avere una data di scadenza?

Nel suo discorso sullo stato dell’Unione del 7 febbraio, il presidente Biden ha promesso ancora una volta all’Ucraina che “l’America. . . starò con te finché sarà necessario.

Ma, in privato, a un anno dall’inizio della guerra, l’amministrazione Biden sembra dire all’Ucraina che “tutto il tempo necessario” potrebbe finire.

Una settimana dopo lo stato dell’Unione, il Washington Post ha citato un alto funzionario dell’amministrazione dicendo che”continueremo a provare a convincerli che non possiamo fare niente e tutto per sempre”.

L’alto funzionario ha detto “continua” perché a gennaio il direttore della CIA William Burns ha incontrato segretamente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli ha detto , secondo un resoconto del Washington Post, che “a un certo punto l’assistenza sarebbe stata più difficile da ottenere”. Persone che hanno familiarità con l’incontro hanno detto che Zelensky si è allontanato dall’incontro con l’impressione di poter contare sull’assistenza degli Stati Uniti per tutta l’estate, ma che era “meno sicuro delle prospettive che il Congresso approvi un altro pacchetto di assistenza supplementare multimiliardario come ha fatto la scorsa primavera .”

Quella sequenza temporale è stata rafforzata dal rapporto del Post secondo cui “Biden e i suoi migliori collaboratori. . . avvertono che il percorso politico diventerà più duro una volta che l’Ucraina avrà esaurito l’attuale pacchetto congressuale, cosa che potrebbe avvenire già quest’estate”.

L’alto funzionario ha ridefinito la promessa di Biden, dicendo “Finché ci vorrà” riguarda la quantità di conflitto. Non riguarda la quantità di assistenza.

La sequenza temporale suggerisce l’urgenza del momento. Il Post riferisce che “La natura critica dei prossimi mesi è già stata comunicata a Kiev in termini schietti dai massimi funzionari di Biden, tra cui il vice consigliere per la sicurezza nazionale Jon Finer, il vice segretario di stato Wendy Sherman e il sottosegretario alla Difesa Colin Kahl, tutti che hanno visitato l’Ucraina il mese scorso”. I “prossimi mesi” saranno fondamentali per “l’Ucraina per riconquistare quanto più territorio possibile. . . prima di sedersi con Putin al tavolo dei negoziati”.

Che l’obiettivo sia quello di riprendersi “quanto più territorio possibile” suona come una concessione che Kiev potrebbe non raggiungere il suo obiettivo di reclamare tutto il suo territorio. Alla fine della guerra, l’Ucraina sarà divisa. “Le franche discussioni a Kiev il mese scorso”, riporta The Post, “riflettono uno sforzo dell’amministrazione Biden per allineare gli obiettivi dell’Ucraina a ciò che l’Occidente può sostenere”. Anche questo è un ritornello recente. A novembre, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha detto alla squadra di Zelensky di “iniziare a pensare alle sue richieste e priorità realistiche per i negoziati, inclusa una riconsiderazione del suo obiettivo dichiarato per l’Ucraina di riconquistare la Crimea”.

Un’Ucraina divisa probabilmente significherà un’Ucraina del dopoguerra senza la Crimea. “I funzionari dell’intelligence statunitense hanno concluso . . . che riconquistare la penisola pesantemente fortificata è al di là delle capacità dell’esercito ucraino”. Quella valutazione che fa riflettere, riporta il Post, “è stata ribadita a più comitati a Capitol Hill nelle ultime settimane”.

Il New York Times ha anche riferito il mese scorso che “l’amministrazione Biden non pensa che l’Ucraina possa prendere militarmente la Crimea”. E il presidente dei capi di stato maggiore congiunti, il generale Mark Milley, ha affermato che “per quest’anno sarebbe molto, molto difficile espellere militarmente le forze russe da ogni – ogni centimetro – di . . . Ucraina occupata dai russi”. Anche Kiev potrebbe accettare “che riconquistare la Crimea con la forza militare potrebbe essere impossibile”.

L’accettazione da parte dell’amministrazione Biden che, alla fine della guerra, l’Ucraina sarà divisa si riflette anche in un rapporto di Newsweek secondo cui Burns si è recato segretamente a Mosca il mese scorso con un piano di pace che avrebbe portato la Russia a mantenere il 20% del territorio ucraino.

Il rapporto, che è stato smentito dalla Casa Bianca, può o non può essere vero. Ma potrebbe aver colto il vento dell’umore a Washington. Burns potrebbe aver esplorato l’idea di un piano di pace che prevedesse il ritiro della Russia ai suoi confini precedenti al 24 febbraio, un’idea che era stata suggerita dal Segretario di Stato Antony Blinken a dicembre. Ciò lascerebbe la Russia in possesso della Crimea e di parti del Donbass.

Il rapporto suggerisce ancora una volta che la divisione dell’Ucraina potrebbe essere l’unica via da seguire dopo una valutazione realistica dei fatti militari sul campo. Concedere la spartizione dell’Ucraina come parte di un accordo negoziato sarebbe coerente con l’accordo che Russia e Ucraina avrebbero concordato provvisoriamente a Istanbul nell’aprile 2022, secondo cui la Russia avrebbe mantenuto il possesso della Crimea e di parte del Donbass. Sarebbe anche coerente con i referendum storici tenuti nel Donbass e in Crimea.

L’amministrazione Biden sembra capire che “finché ci vorrà” ha una data di scadenza e che Kiev dovrà accettare un’Ucraina divisa con la Crimea persa dalla Russia e parti del Donbas fuori dal suo controllo. La tragedia è che la mappa sarebbe sembrata simile se fosse stato concordato un accordo negoziato nelle prime settimane di guerra, o anche prima dell’inizio della guerra.