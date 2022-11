Ucraina: il filo del rasoio si fa sempre più sottile

Certe volte, quando si è sull’orlo di una apertura di trattative di pace ‘avviene’ qualcosa che rimette tutto in gioco: per lo più per scelta deliberata di uno dei contendenti o di qualche ‘supporter’.

Uno dei posti in cui ciò è accaduto più di frequente, è Israele, quando si manifestava una apertura, uno spiraglio di trattativa, arrivava puntuale l’attentato grave, la ripresa del lancio di missili, la violenza cieca e brutale dei militari israeliani, eccetera. ‘Puntualmente’, diciamo pure ‘sempre’ lì. Con la conseguenza ben nota e sotto gli occhi di tutti, che, in un modo o nell’altro, la sofferenza e la privazione di territorio per i palestinesi si aggravava, e le spese militari e gli scontri politici in Israele si moltiplicavano.

Nella guerra in Ucraina, è difficile sottrarsi all’impressione che, anche lì, sia così. Lo stupido e inutile bombardamento del ponte tra la Crimea e la Russia, la scoperta di certe brutture commesse nelle zone occupate, la bomba su Kramators’k, e l’attacco alle navi russe nel porto di Sebastopoli, al quale risponde la Russia con un provvedimento molto pesante come la sospensione della partenza del grano dai porti ucraini e della Crimea. Ogni volta, sottrarsi al ‘sospetto‘ che, in quei casi, ci sia la volontà di prolungare il conflitto, è difficile.

Ma non voglio fare un discorso politico, questa volta come spesso invero, vorrei invece parlare una volta di più di diritto internazionale, nel senso in cui, pochi giorni fa, ne ho parlato sul ‘Domani‘, e cioè in punta rigorosamente di diritto, sia pure internazionale.

Diritto internazionale che, come ho spiegato spesso, è un ordinamento giuridico privo di un ente dotato dell’autorità di imporre le regole, e ancora di più di un Parlamento. Ma le regole ci sono e sono abbastanza note, come tutte le regole sono soggette ad interpretazioni diverse, ma ci sono. Cioè, non sono quelle volute dall’uno o l’altro Stato, né dall’una o l’altra Organizzazione internazionale: ma ci sono, e sono, come spesso si dice, di natura consuetudinaria, o derivanti dagli accordi internazionali. Ripeto: le regole ci sono e non sono quelle volute da uno o dall’altro ‘più forti’.

Forse perché è il mio mestiere, forse perché faccio il giurista: io non posso accettare l’idea (molto diffusa in molte cancellerie) che il diritto internazionale sia quello del più forte o più grosso o più ricco, anche se qualcuno di questi ultimi lo pensa e cerca di farlo valere.

E dunque, intendiamoci: la guerra è una porcata (termine non esattamente scientifico, ma adeguatamente espressivo), ma anche la guerra ha delle regole. Può sembrare assurdo, ma è così. Anche gli scacchi sono una guerra, come il pugilato, ma hanno delle regole!

Sono regole un po’ astratte, molto datate, ma anche molto chiare.

Io, se me lo permettete, le riassumo in due prescrizioni: colpire la popolazione civile è vietato del tutto, così come usare armi di distruzione di massa -siano esse le armi atomiche o quelle batteriologiche o quelle biologiche-; divieto di violare la neutralità, restando neutrali, è l’altra norma. Gran che di altro non c’è, salva tutta la parte di norme che attengono al trattamento dei prigionieri.

Nella guerra ucraina, la prima norma è stata ed è violata alla grande.

I bombardamenti delle città ucraine da parte russa, ma anche da parte ucraina (eh, le diciamo bene le cose?!), simili ai ‘bombardamenti a tappeto’ della Seconda guerra mondiale su Brema, Norimberga, Napoli, Milano, ma anche Londra, sono sicuramente un crimine internazionale. Anzi, già fare intenzionalmente la guerra è un crimine, non per nulla oggetto dei Processi di Norimberga e Tokio.

Il che mette certamente dalla parte del torto la Russia, che in questi giorni bombarda i quartieri civili delle città ucraine. Attenzione, non genericamente. Perché, come spesso accade, le parti nel conflitto pongono, là dove vive la popolazione civile, depositi di armi, batterie di artiglieria, ecc…, trasformando così la popolazione civile in obiettivo legittimo della violenza bellica e commettendo loro il crimine.

Che poi si voglia o no definire quelle eventuali azioni come terroristiche, lascia il tempo che trova: o sono legittime (ci sono i cannoni, ecc…) o non lo sono. Ma questo potrà essere verificato solo a guerra finita o almeno sospesa.

Da questo punto di vista, dunque, l’attacco navale del porto di Sebastopoli, è un legittimo atto di guerra, come l’affondamento delle navi britanniche nel porto di Alessandria o l’attacco al porto di Pearl Harbor, eccetera. Che poi ci sia o meno la ‘dichiarazione di guerra’ è cosa diversa, che non ci interessa qui. Quell’attacco, insomma, è perfettamente legittimo, ma …

Ma, il problema è se sia vero, come dicono i russi (ma anche molti analisti neutrali), che in realtà l’azione sia stata pensata e condotta da militari britannici, dal territorio ucraino o magari direttamente da Londra, non è chiaro.

Ove ciò fosse -e diciamoci la verità, è molto probabile che lo sia- vi sarebbe un caso plateale di interferenza diretta in un conflitto armato di una potenza formalmente neutrale.

Il diritto internazionale su ciò, direi, è abbastanza chiaro e da molto tempo anche. La neutralità comporta la non partecipazione in nessun modo, diretto o indiretto, allo sforzo bellico di uno dei contendenti. Per cui, qualora si tratti di neutralità, diciamo così ‘benevola‘ verso uno dei contendenti, addirittura al punto di partecipare direttamente allo sforzo bellico di una parte, diventa automaticamente lecito colpire lo Stato ‘falsamente neutrale‘, per dir così.

E non lo dico mica solo io. La Corte Suprema USA, nel 1900, in una sentenza famosa (la Paquete Habana, 175 U.S. 677) stabilì che una nave di un Paese neutrale fermata in zona del conflitto a pescare per sé e non per una delle parti nel conflitto, non poteva essere trattata come nave nemica, cioè sequestrata e smantellata.

Francamente il comportamento di alcune potenze occidentali, più o meno direttamente ‘controllate‘ dagli USA, sta diventando del tutto irresponsabile e, come in questo caso, provocatorio, oltre che offensivo delle norme di diritto internazionale.

Politicamente parlando, si sta giocando una partita sul filo del rasoio, ma su un filo sempre più sottile.

Quelle che ho chiamato ‘potenze occidentali‘ finora hanno potuto, con una buona dose di sfrontatezza, agire in aiuto dell’Ucraina anche fornendo armi offensive, facendosi scudo del fatto che la Russia non poteva e non può reagire, come pure il diritto internazionale le consentirebbe: cioè colpendo la potenza ‘neutrale‘, nel caso ad esempio la Gran Bretagna, già fortemente ‘sospettata’ di avere organizzato il minamento degli oleodotti del Baltico. Ma non è detto che la cosa possa durare all’infinito, perché prima o poi la Russia potrebbe trovare il modo per reagire in maniera diretta. Per ora, gli effetti della sua reazione sono molto pesanti come sempre per i Paesi più poveri e, nell’ambito degli altri, dei ceti più poveri che sempre più soffrono del rialzo dei prezzi, oltre che della scarsità di certi prodotti.

Qui, ora, non è questione di ragione o torto. Come ovvio gli ‘occidentali’ pensano di avere ragione e, una parte di loro, di voler distruggere la Russia. Alcuni di loro pensano che il diritto lo fanno loro. Il contrario per gli ‘orientali’. Sarà un caso, ma la Cina ha mostrato questa volta di essere meno ‘pacifista’ di quanto sia stata finora. Sarà un caso quello che dice il Presidente Vladimir Putin in un discorso di qualche giorno fa, il 22.10.2022. Certo è che se a qualche russo o amico dei russi venisse in mente di provare a vedere fino a che punto si può tirare la corda … il diritto internazionale credo lo consentirebbe.