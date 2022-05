Con Alyaksandr Lukashenka, è spesso difficile separare il segnale dal rumore.

Un giorno si lamenta del fatto che la guerra della Russia in Ucraina “si è trascinata” per troppo tempo, non sta andando secondo i piani, che i bielorussi “categoricamente non accettano nessuna guerra” e che “l’Occidente può dormire pacificamente”. Quelle osservazioni, fatte da Lukashenka in un’intervista all’Associated Press il 5 maggio, sembravano essere una critica appena velata a Mosca e un tentativo di prendere le distanze dalla guerra agitata di Vladimir Putin.

Ma pochi giorni dopo, il 10 maggio, Lukashenko si vantava che la Russia aveva accettato di aiutare Minsk a produrre missili balistici mobili simili all’Iskander. Allo stesso tempo, il suo capo militare Viktor Gulevich ha annunciato il dispiegamento di forze speciali al confine ucraino per contrastare “l’aumento della loro presenza militare da parte dell’Occidente ai confini statali della Bielorussia”.

Per il famoso e volubile Lukashenka, ovviamente, l’asticella per ciò che costituisce un comportamento irregolare e una retorica contraddittoria esagerata è sempre stata estremamente alta. Ma nelle ultime settimane sembra aver risolto con facilità.

Le parole e le azioni vertiginosamente contrastanti di Lukashenko sono una funzione del suo istinto soprannaturale di autoconservazione che opera nel contesto della nebbia della guerra. Ha ripetutamente dimostrato in passato di essere un sopravvissuto spietato e cinico. Ma nell’attuale ambiente di guerra, non sembra sapere cosa deve fare per sopravvivere.

Lukashenko comprende che la guerra di Putin sta andando male ed è impopolare in Bielorussia. Capisce anche di essere visto nelle capitali occidentali come un co-aggressore nel conflitto per aver permesso a Putin di usare il suo territorio come piattaforma e area di sosta per attaccare l’Ucraina. Questo potrebbe renderlo vulnerabile al processo per crimini di guerra.

Nella dichiarazione dell’8 maggio, i leader del G7 hanno chiarito che Lukashenka deve rispondere del suo ruolo nella guerra. “Non risparmieremo alcuno sforzo per ritenere il presidente Putin e gli artefici e complici di questa aggressione, incluso il regime di Lukashenka in Bielorussia, responsabili delle loro azioni in conformità con il diritto internazionale”. Scrivendo sul suo canale Telegram, il commentatore politico Siarhei Naumchyk ha affermato che questa dichiarazione ha costituito “una giornata nera per Lukashenko”.

L’istinto di sopravvivenza dell’autocrate bielorusso gli dice quindi che deve prendere le distanze dalla guerra di Putin.

Ma allo stesso tempo, Lukashenka capisce anche di non avere alleati oltre a Putin. Sa che la sua brutale repressione delle proteste a favore della democrazia insieme al dirottamento di un volo Ryanair nel maggio 2021 e alla sua crisi dei migranti artificiali lo hanno reso un paria in Occidente.

Lukashenka è ben consapevole che anche prima della guerra, in un atto di disperazione, ha permesso al leader del Cremlino di espandere la presenza economica, politica e militare della Russia in Bielorussia, determinando un’effettiva annessione morbida del suo Paese. È bloccato in un matrimonio a colpi di pistola con Vladimir Putin, ha poca agenzia ed è alla mercé del Cremlino. Quindi l’istinto di sopravvivenza di Lukashenko gli dice anche che ha bisogno di abbracciare Putin e la sua guerra.

Il risultato di questi contraddittori istinti di sopravvivenza è la schizofrenia geopolitica a cui abbiamo recentemente assistito da Lukashenko e continueremo a essere testimoni. È l’inevitabile risultato del dilemma di un dittatore che si è creato da solo.

Nelle prossime settimane e mesi, Lukashenka continuerà a oscillare, tessere e inviare segnali contraddittori e sconcertanti. Potrebbe anche provare a rilanciare la manovra che ha messo a punto all’indomani dell’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014 e dell’intervento armato nel Donbas, quando si è presentato come un amico dell’Occidente e un onesto mediatore nel conflitto tra Mosca e Kiev.

Nessuno dovrebbe essere ingannato questa volta da un simile atteggiamento. Lukashenka è un co-aggressore nella guerra di Putin. Ha permesso all’autocrate del Cremlino di usare il territorio del suo paese per organizzare un’invasione illegale di un paese sovrano e democratico. Ha lasciato che la Bielorussia diventasse una piattaforma per la Russia per bombardare città e villaggi ucraini.

Lukashenka è direttamente responsabile della morte di migliaia di civili ucraini innocenti. Come Putin e altri nella catena di comando russa, dovrebbe essere ritenuto responsabile. Separare il segnale dal rumore con il dittatore bielorusso non è mai facile. Ma è assolutamente necessario.

La versione originale di questo intervento è qui.