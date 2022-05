Secondo lo storico di San Pietroburgo, Daniil Kotsyubinsky, fornire sicurezza alla propria popolazione non solo ha sostituito altri valori come la democrazia come valore prevalente in molti Paesi, ma è anche diventata la giustificazione per l’aggressione preventiva e la guerra in modo da eliminare non solo le minacce immediate, ma anche potenziali.

In un nuovo libro, The New Totalitarianism of the 21st Century (in Russian; St. Petersburg: Strata, 20220, sostiene che questa è diventata una vera e propria “religione” i cui principi non possono essere messi in discussione e che le élite stanno usando per giustificare un azione di quanto avrebbero potuto quando altri valori avevano più supporto.

Kotsyubinsky sostiene che sia la Russia che l’Occidente sono infettati da questa religione e che, di conseguenza, il mondo è diventato un posto più pericoloso. La ricerca della sicurezza assoluta contro le minacce future sta portando quindi ad azioni che rendono più insostenibile anche la sicurezza attuale per entrambe le parti.

Queste tendenze si sono sviluppate e intensificate negli ultimi due decenni, sostiene lo storico, non tanto a causa delle azioni dei singoli leader quanto a causa dell’impatto di Internet, un mezzo che ha contemporaneamente unito le persone e le ha portate in conflitto creando nuove divisioni noi-loro.

Ciò che è particolarmente preoccupante, dice Kotsyubinsky, è che, a causa dell’impatto del World Wide Web, la società è stata “radicalmente disumanizzata e ‘deliberalizzata”” e ha “privato la classe intellettuale della possibilità di proporre alla società una via d’uscita dalla situazione di crisi che si è creata”.

“Invece di nuovi grandi sogni”, continua lo storico, “Internet ha dato origine a un cumulo di pericoli derivanti direttamente dal valore chiave per l’Occidente: la libertà di parola. E queste minacce hanno suscitato reazioni di natura infantile-isterica e aggressiva neo-totalitaria».

Di conseguenza, l'”autorità” di civiltà dell’Occidente come portatore di valori democratici è stata compromessa sia all’interno dell’Occidente che altrove. Al suo posto, entrambe le parti perseguono la sicurezza sia nell’immediato che nel lungo termine senza pensare a cosa significhi per gli altri valori che proclamano, sostiene Kotsyubinsky.

Un esempio di ciò è l’uso delle sanzioni da parte dell’Occidente. In realtà non vengono utilizzati per influenzare le azioni russe. Pochi credono che sia possibile. Al contrario, riflettono uno sforzo per definire il mondo nella dicotomia noi e loro promossa da Internet. Solo se il ruolo di Internet è limitato il mondo può sperare di sfuggire al culto della sicurezza e alle sue conseguenze.