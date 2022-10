Ucraina: il coraggio del Sottotenente Katia

Solo qualche anno fa era impensabile immaginare le donne protagoniste dal punto di vista militare. Da sempre però le donne hanno seguito gli eserciti in campagna principalmente con compiti logistici, basta ricordare le portatrici carniche della Prima guerra mondiale, o ancor prima le vivandiere che seguivano gli eserciti ottocenteschi al fine di assicurare il vettovagliamento, ma anche la lavanderia, sartoria e finanche lo sgombero dei feriti o dei cadaveri. La donna guadagna uno spazio più operativo negli ultimi anni dell’800, quando il cambio di conduzione delle guerre trovò spiazzati gli eserciti nella cura degli innumerevoli feriti che producevano le nuove armi. Per questa nuova necessità militare, la donna diventa parte fondamentale, e viene militarizzata per svolgere compiti sanitari. Non mi dilungo su gli innumerevoli corpi sanitari nati a inizio 900, ma mi sembra doveroso ricordare e onorare l’abnegazione fino all’estremo sacrificio di tutte le crocerossine impiegate dagli eserciti dalla Prima guerra mondiale fino ai giorni nostri.

Con le riforme degli eserciti occidentali, a partire dai primi anni 90’ le donne sono divenute protagoniste anche dal punto di vista più squisitamente tattico, ricoprendo tanti ruoli sia logistici che combattenti.

Il fronte ucraino non fa sicuramente differenza, anzi! Nei miei viaggi reportage ho potuto appurare una risposta davvero alta delle donne al richiamo della patria.

Nell’ultimo viaggio ho conosciuto a Kiev il Sottotenente della Difesa Territoriale Katia. Una giovane bionda e bella, che non arriva ai trent’anni, dal viso delicato. A vederla al netto dell’uniforme, ricorda più una di quelle modelle dal tipico fascino dell’est, che siamo abituati a vedere sulle passerelle di moda della Milano fascion Week, che un militare. La incontro davanti ad una struttura scolastica dismessa che è diventato l’acquartieramento della sua unità. Fatte le presentazioni mi invita a seguirla, superiamo i camminamenti di sacchi di sabbia, cavalli di frisia e filo spinato. Arriviamo all’ingresso della struttura presidiata da due soldati. La riconoscono subito, la salutano militarmente come si conviene ad un superiore. Le due sentinelle rivolgono lo sguardo verso di me, Katia gli dice che io sono con lei e sono un giornalista accreditato, rapido controllo ai miei permessi, è tutto in regola posso entrare.

L’edificio scolastico è un vecchio complesso periferico, in perfetto stile soviet. All’interno cerchiamo un posto tranquillo per poter parlare. Attraversiamo i corridoi pieni di militari che sono accasermati tra le vecchie aule. Al passare, tutti gli uomini le fanno il saluto militare, e alcuni graduati scambiano con lei qualche parola. Finalmente troviamo una vecchia aula spoglia con dei cumuli di vecchie suppellettili scolastiche a copertura dei finestroni. Decidiamo che quello sarà il luogo dell’intervista. Ci sediamo a una cattedra traballante e Katia inizia a raccontarmi la sua esperienza militare.

Ed è così che scopro, che la ragazza carina simile a una modella è una veterana dei combattimenti. Si, proprio così, perché il battesimo del fuoco lo ha avuto nel piccolo conflitto. “Sono militare dal 2015, appena diciottenne. Mi sono presentata ad un battaglione di volontari con il mio ragazzo, ma le donne non erano ben viste per combattere. All’epoca non avevo esperienza militare, e dopo un corso di formazione ho prestato servizio come paramedico”.

Nella prima guerra del Donbass, Katia era entrata a far parte del Battaglione Karpatska Sich. Tale battaglione costituiva uno dei tanti battaglioni formatosi chiamando a raccolta i nazionalisti dell’Ucraina. I battaglioni di volontari nascono nel 2014, a seguito degli scontri di Maidan. Oltre al Battaglione Karpatska Sich, ve ne furono molti altri tra cui i più famosi Battaglione AZOF, il Battaglione Aidar, ecc. Ad oggi tutti questi battaglioni non sono più autonomi, ma parte integrante dell’Esercito.

Katia continua con il suo racconto e mi confida: “Il battesimo del fuoco l’ho avuto nel febbraio del 2015, ero da qualche settimana sulla linea del fronte nei pressi di Pisky, li feci il mio primo soccorso a un ferito dei combattimenti”.

Pisky è un villaggio nell’Oblast di Donetsk, che si trova a circa 10 km a nord-ovest dal centro della città di Donetsk, e ad un paio di chilometri dal confine occidentale dell’aeroporto. Quindi in una posizione del fronte di allora assolutamente di primo ordine. In seguito, il Battaglione Karpatska Sich andò via da quella zona di combattimento e la diciottenne venne rimpiegata nel Oblast di Lugansk, in quanto lì c’erano una grande quantità di feriti a seguito dei bombardamenti.

“In seguito, nel 2019, i battaglioni volontari hanno smobilitato e io sono tornata nella mia città, Pereiaslav (città nell’Oblast di Kiev a circa 95 km della capitale). Ho iniziato a studiare all’università, però avevo difficoltà a tornare totalmente alla vita civile dopo l’esperienza al fronte. È per questo motivo che decisi parallelamente agli studi accademici di frequentare i corsi dell’Università Nazionale di Difesa per diventare ufficiale”.

Nel febbraio del 2022 Katia finisce entrambi gli studi. Per la conclusione dell’accademia, si diploma ufficiale e viene nominata Sottotenente (viene inserita in una sorta di forza di riserva mobilitabile alla bisogna). Per quanto riguarda il suo percorso di studi civile conseguita la laurea, nello stesso mese partecipa ad un colloquio per un posto di funzionario pubblico in quel di Kiev, il quale ha esito positivo e viene assunta. Katia deve prendere servizio, ma alle quattro del 24 febbraio si sveglia per i bombardamenti in atto. Subito si mette in contatto con alcuni colleghi del corso di accademia, tra cui il suo ragazzo e cercano di andare presso la caserma, ma rimangono bloccati per gli assalti delle forze Russe in corso nella città, in una specie di trincea a latere della strada dalle sette del 25 aprile fino alle 9 del 26. Ormai erano parte dell’offensiva a scala piena, altro modo in uso in Ucraina per differenziare la prima guerra del Donbass da quella attuale.

Gli chiedo di cosa si sta occupa in questo conflitto e mi dice: “Faccio parte della Difesa territoriale. Io sono il capo del gruppo CIMIC, tratto dell’evacuazione dei civili da Kiev, e adesso seppelliamo anche i cadaveri. Infatti adesso, dopo che finisco di parlare con te, abbiamo da seppellire due morti trovati a Donesk”

Continua dicendomi che anche il padre è nella Difesa territoriale ed è stanziato nella sua cittadina. Gli chiedo che differenze trova tra il conflitto del 2015 e questo: “Questa esperienza è nuova perché adesso sono un ufficiale e ho molta responsabilità!”

Fisso il volto delicata di Katia e gli domando se non ha paura che possa morire o fatta prigioniera, mi fissa a sua volta e mi dice: “Se mi fermo a pensare, si ho paura! Ma non ci penso e faccio quello che devo fare!”

Il tempo da dedicarmi è finito, un militare bussa alla porta dell’aula per ricordare al sotto tenente che è ora di andare. Mi accompagna all’uscita e prima di congedarmi da lei, stacco la patch con la scritta good guys in bad land, che è sulla mia giacca e gliela regalo, lei accetta di buon grado e in gesto di gratitudine subito si stacca il grado dalla sua maglia e me ne fa dono.