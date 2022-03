I media russi sono una potente macchina di propaganda. I media russi sono stati strettamente controllati dal governo negli ultimi decenni e da quando la Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio 2022, molti giornalisti ed editori sono stati trasformati in semplici portavoce della linea del governo.

Ma alcuni recenti esempi di sfida giornalistica mostrano che il Cremlino non può garantire il pieno controllo sui giornalisti russi durante la guerra. Allo stesso tempo, l’accesso dei russi alle informazioni online sulla guerra sfida costantemente le bugie del Cremlino sull’invasione.

Alcuni giornalisti russi hanno lasciato il Paese dalla fine di febbraio, mentre altri hanno rassegnato le dimissioni dal lavoro.

“Per la maggior parte, anche i media statali impiegano persone con standard morali normali. La maggior parte di loro non è del tutto d’accordo con ciò che sta accadendo ora: tutto questo inferno e orrore”, ha detto la conduttrice televisiva commerciale di NTV Lilia Gildeeva, che si è dimessa per l’invasione e ha lasciato la Russia.

Per ora, la maggior parte dei giornalisti russi, molti apparentemente spinti dalla paura di essere arrestati o peggio, sono pubblicamente d’accordo con le bugie del presidente Vladimir Putin sulla guerra. E non è certo chiaro se l’esodo dei singoli giornalisti comporterà un cambiamento sistematico in Russia.

Ma anche negli stati autoritari, i giornalisti possono avere il potere.

Credo che se un numero sufficiente di giornalisti si assume un serio rischio e rifiuta il controllo del Cremlino, può minare in modo significativo la guerra della Russia contro l’Ucraina raccontando al pubblico la vera storia di ciò che sta accadendo. Baso questo su 30 anni di studio dei media russi, da come il controllo statale dei media ha distrutto i partiti politici nascenti al modo in cui Internet sfida il controllo del Cremlino.

‘Fermate la guerra’

Il 14 marzo 2022, l’editore televisivo russo Marina Ovsyannikova è apparso sul telegiornale di First Channel, gestito dallo stato, e ha mostrato un cartello dietro il giornalista che diceva “niente guerra” in inglese e “ferma la guerra, non credere al propaganda” in russo. La sua protesta senza precedenti è stata interrotta in pochi secondi, ma ha illuminato una crepa nella facciata dei media russi allineati allo stato.

Dopo l’invasione, la Russia ha emanato nuove leggi che fanno dire che c’è una “guerra” o “invasione” in Ucraina un crimine punibile fino a 15 anni di carcere. La legge si applica a tutti i giornalisti, indipendentemente dal fatto che lavorino per testate giornalistiche statali o commerciali. In effetti, il Cremlino controlla tutti i principali media, siano essi di proprietà dello stato o di imprese commerciali.

Solo durante la prima settimana di marzo, la Russia ha bloccato circa 30 siti di media indipendenti russi e ucraini.

Finora, i media russi seguono per lo più la linea del Cremlino. Ad esempio, la televisione russa presenta una raffica costante di coraggiosi soldati russi, grati ucraini e cittadini che dimostrano il loro sostegno alla Madre Russia. Le scene di distruzione e disperazione in Ucraina sono attribuite alle forze ucraine.

Mentre Putin fa molto affidamento sui giornalisti russi per diffondere bugie – che l’Ucraina sta commettendo un genocidio, per esempio – e per giustificare la guerra, non può controllare la prima guerra trasmessa in diretta. I cittadini possono ancora pubblicare video online che vengono visualizzati da milioni di persone nonostante il governo russo abbia bloccato molte piattaforme Internet, inclusi Facebook e Twitter, dopo l’invasione.

A meno che Putin non sia in grado di imporre un divieto praticamente su tutta Internet, i russi esperti di digitale continueranno a trovare modi per condividere informazioni attraverso reti private virtuali e il browser Tor, che consentono agli utenti di aggirare le restrizioni del governo.

La TV sta diventando meno popolare

Una ricerca dello Yuri Levada Analytical Center, un’organizzazione di sondaggi indipendente con sede a Mosca, mostra che la televisione è una forza in via di estinzione in Russia.

Mentre l’88% dei russi ha utilizzato la TV come fonte di notizie principale nel 2013, secondo il Centro è sceso al 62% nel 2021. Nello stesso periodo, la percentuale di russi che utilizzano i social media come fonte primaria di notizie è salita dal 14% al 37%.

La differenza tra le generazioni è netta: mentre l’86% dei russi di età pari o superiore a 55 anni si rivolgeva alla televisione per le notizie nel 2021, solo il 44% di quelli di età compresa tra 18 e 24 anni faceva lo stesso.

La televisione russa ha alti valori di produzione, con notizie e talk show politici che sembrerebbero familiari in tutto il mondo. Il contenuto delle notizie, tuttavia, è puramente autoritario: le forze amiche del Cremlino vengono elogiate, i nemici vengono diffamati e i fatti scomodi vengono ignorati o distorti.

La televisione russa, ad esempio, ha riportato falsamente che gli agenti americani “cercano di schierare armi biologiche anti-russe” e “i leader ucraini sono decisi ad acquisire armi nucleari” per attaccare la Russia.

La disinformazione non allontana necessariamente gli spettatori, in particolare in un paese in cui la sfiducia nei confronti dell’Occidente in generale e dell’America in particolare è alta.

I focus group in Russia mostrano che le persone, specialmente i telespettatori più anziani, spesso cercano rassicurazioni e patriottismo, piuttosto che informazioni obiettive, dalla TV. È probabile che coloro che cercano informazioni più concrete vadano online.

La Russia reprime i media

I giornalisti in Russia hanno talvolta sfidato il regime in una certa misura, riportando la verità su situazioni che vanno dalle elezioni truccate alla guerra in Cecenia.

Da quando Putin è entrato in carica, tutti i giornalisti russi hanno dovuto affrontare maggiori restrizioni, inclusi arresti, attacchi e omicidi di coloro che sfidano direttamente il Cremlino. Almeno 58 giornalisti russi sono stati uccisi dal 1992, secondo il Comitato per la protezione dei giornalisti.

Due delle restanti voci del giornalismo indipendente hanno taciuto all’inizio di marzo 2022. La stazione radio Echo of Moscow e Dozhd TV, nota come Rain, sono andate in onda dopo che le autorità russe hanno bloccato l’accesso ai loro siti web.

Altre testate hanno scelto di autocensurarsi, mentre molti giornalisti sono fuggiti dal Paese.

Ci sono altri segnali che indicano che la presa del Cremlino sui media si sta allentando, poiché diversi giornalisti russi di alto profilo si sono dimessi dopo l’invasione, inclusi giornalisti veterani e importanti emittenti televisive.

Questi giornalisti sono rimasti in silenzio e non hanno opzioni per lavorare in Russia, ma il loro rifiuto di assecondare l’intensificarsi del regime di propaganda mostra che il controllo di Putin sui giornalisti non è assoluto.

Propaganda di guerra in Ucraina

La protesta di Ovsyannikova in TV è stata un evento unico. Un tribunale russo l’ha multata di 215 dollari per aver violato le leggi sulle proteste, ed è ulteriormente a rischio, essendo stata accusata di essere una spia britannica.

Anche alcuni che hanno prodotto propaganda di stato per anni pensano che la propaganda di guerra sull’Ucraina sia andata troppo oltre, come ha detto la Ovsyannikova. Anche altri giornalisti che sono stati fedeli al Cremlino per anni o addirittura decenni potrebbero ora mettere in discussione i loro ruoli.

Ciò significa che il Cremlino sta combattendo una guerra per il controllo dei media su due fronti.

Quando i giornalisti fedeli non si allineeranno, o addirittura sceglieranno di parlare contro la guerra, potrebbe avere un effetto significativo sul pubblico russo che segue da vicino la televisione.

Allo stesso tempo, il Cremlino non può fermare l’inevitabile diffusione di contenuti online che mostrano cosa sta realmente accadendo in Ucraina.